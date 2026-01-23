Messe Tulln GmbH

Austro Vin Tulln 2026: La fiera specializzata dedicata a viticoltura, frutticoltura, attrezzature enologiche e marketing dal 29 al 31 gennaio

Bild-Infos

Download

Tulln (ots)

Austro Vin Tulln è già arrivata alla quarta edizione. La fiera specializzata è la piattaforma privilegiata per la viticoltura e la frutticoltura in Austria e nell'Europa centrale.

Austro Vin Tulln 2026 lancia nuovamente un segnale forte per il settore vitivinicolo e frutticolo austriaco. Su una superficie di 18.000 m² circa 240 espositori presenteranno le proprie competenze in materia di viticoltura e frutticoltura lungo l’intera catena del valore. Tulln vanta una tradizione consolidata nel settore delle tecnologie agricole, inoltre l’offerta proposta è ampia e interessante sia per le piccole aziende sia per quelle di grandi dimensioni.

Austro Vin Tulln è la maggiore fiera specializzata del comparto agricolo. È suddivisa in aree tematiche, ovvero meccanizzazione esterna, imbottigliamento e imballaggio, attrezzature enologiche per cantina, nonché servizi e marketing.

Austro Vin Award 2026

In collaborazione con il settimanale Bauernzeitung e la rivista specializzata Der Winzer, Austro Vin Tulln 2026 assegnerà nuovamente l’Austro Vin Award, che premia le innovazioni più originali nei settori della viticoltura e della frutticoltura, delle attrezzature enologiche per cantina e del marketing. I premi verranno consegnati ai vincitori il 29 gennaio 2026 a partire dalle ore 10.00 nel corso della solenne apertura di Austro Vin e i visitatori specializzati potranno conoscere i prodotti premiati direttamente in fiera.

Prestigioso programma specialistico durante tutte le tre giornate della fiera

Punto di riferimento della fiera è il programma specialistico di alto livello sul palco degli esperti nel padiglione 5, organizzato insieme ai partner istituzionali Österreichischer Weinbauverband (Associazione dei viticoltori austriaci) e Bundesobstbauverband (Associazione federale dei frutticoltori austriaci). Famose esperte ed esperti provenienti dai principali istituti di formazione e ricerca austriaci focalizzeranno la loro attenzione sulle attuali questioni del settore. Anche l’angolo degustazione è stato allestito in collaborazione con esperti del settore e propone, accanto al palco, interessanti vini sperimentali in combinazione con diversi temi di attualità.

Dati e fatti in sintesi:dal 29 al 31 gennaio 2026, presso Messe Tulln Orari di apertura: da giovedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 17.00 Prezzo d’ingresso: biglietto online € 15,-biglietto giornaliero acquistato alla cassa € 16,-Tel.: 02272/624030

Original-Content von: Messe Tulln GmbH, übermittelt durch news aktuell