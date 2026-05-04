GRALY GmbH

Brückenschlag zwischen TV- und Creator Economy: Neues Content House GRALY startet in Köln

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Köln (ots)

Neues Kölner Medienhaus agiert als unabhängiger Content-Architekt für Branded Entertainment und die Weiterentwicklung etablierter Formate.

Fokus auf kooperative Modelle: GRALY schafft neue Reichweiten und Monetarisierung für Marken, Plattformen, Produzenten und Talents.

Prominentes Backing: David Leonard Stade (Gründer DLS Consulting) und Jörg Grabosch (Gründer Brainpool TV) steigen als strategische Investoren und Beiräte ein.

Die Medienlandschaft fragmentiert sich in beispielloser Geschwindigkeit. Während isolierte, klassische Werbeflächen an Reichweite verlieren, wächst der Bedarf an plattformübergreifendem Entertainment. Um Marken, etablierte Medienhäuser, Produktionsfirmen und Creator in diesem Wandel kollaborativ zusammenzuführen, geht in Köln das neue Content House GRALY GmbH an den Start.

Unter dem Claim "Built for attention" agiert GRALY als strategischer Content-Architekt. Das Unternehmen übernimmt die Konzeption und Projektsteuerung von Branded-Entertainment-Formaten, digitalen Line Extensions und dem Multichannel-Management für Plattformen und IP-Owner. Das Ziel: Inhalte kreieren, die nicht mehr nur als Werbeflächen gemietet werden, sondern nachhaltige Markenwerte erschaffen und umworbene Zielgruppen dort abholen, wo sie sich aufhalten.

Die Content-Architektur: Additiver Mehrwert für die Medienlandschaft

Um auf sich wandelnde Strukturen einzugehen, setzt GRALY auf ein komplementäres Modell, das Vorteile für alle Marktteilnehmer bietet:

Für Marken: Entwicklung von Strategien und Inhalten mit kultureller Relevanz, die sie vom Grundrauschen abheben und als Love Brands etablieren.

Für IP-Owner & Plattformen: Erschließung unerreichter Zielgruppen durch gezielte Hyper-Distribution zur Schaffung neuer, vermarktbarer Flächen.

Für Produzenten: Eröffnung neuer Verwertungsketten für zusätzliche Aufträge und eine erweiterte Geschäftsgrundlage.

Für Talents & Creator: Bereitstellung skalierbarer Formate für eine attraktive Monetarisierung und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

"Wir verstehen uns als Partner etablierter Strukturen und setzen für High-End-Content voll auf die Expertise der besten Produzenten", erklärt Dominique Curtis Daly, Co-Founder und Geschäftsführer von GRALY.

Der ehemalige Banijay-Manager fokussiert sich auf Ergänzung statt Verdrängung: "Wir nehmen Bestands-Formate und Neuentwicklungen, kreieren hierfür neue Flächen und führen diese intelligent in die Vermarktung. So holen wir gemeinsam das Maximum aus jeder Idee heraus."

Generationen-Dialog: TV-Exzellenz trifft auf Plattform-Agilität

Neben Daly wird das operative Geschäft von Fritz Grabosch (Co-Founder & Geschäftsführer) und Martin Lohmer (Co-Founder & VP Operations) gelenkt. Grabosch bringt neben Marketing-Expertise von ProSiebenSat.1 langjährige Branded-Content-Erfahrung im Esports und Gaming mit. Lohmer, der maßgeblich an Leuchtturm-Projekten der Creator-Szene wie der "Big Brother Knossi Edition" mitwirkte, fungiert als VPO als essenzieller Übersetzer zwischen der agilen Creator Economy und der klassischen Produktionswelt.

Strategisch flankiert wird das Trio von Jörg Grabosch, Gründer von Brainpool TV, sowie David Leonard Stade, Gründer der DLS Consulting und Manager von Creator-Größen wie Knossi oder Max Schradin. Beide sind als strategische Investoren und Beiräte an Bord.

"Wir haben uns schon bei Brainpool ausführlich mit Branded Entertainment beschäftigt. Bei GRALY wächst jetzt zusammen, was zusammengehört: Klassische Produktionskompetenz und digitales Entertainment-Know-how", kommentiert Investor Jörg Grabosch. David Leonard Stade ergänzt: "Wir schaffen eine Infrastruktur, die für Creator und etablierte Sender gleichermaßen funktioniert - das ist der logische nächste Schritt für moderne Content-Architektur."

Neue Flächen für "Ownable Moments"

Diesen Ansatz macht GRALY ab sofort für den Werbemarkt nutzbar. "In einer Welt, in der Aufmerksamkeit die härteste Währung ist, schaffen wir Räume für Marken, um emotionale Momente zu kreieren", fasst Geschäftsführer Fritz Grabosch zusammen. "Marken sollen Unterhaltung nicht mehr nur als Werbepartner begleiten, sondern als Enabler selbst ermöglichen und durch eigene IPs ('Ownable Moments') wertstiftend in die Community tragen."

Über GRALY:

Die GRALY GmbH ist ein unabhängiges Content House mit Sitz in Köln. Als strategischer Content-Architekt für IP-Entwicklung, Branded Entertainment und Hyper-Distribution verbindet das Unternehmen Marken, Plattformen, Produzenten und Talents.

GRALY - Built for attention.

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