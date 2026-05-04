Filipe Fesseler

Personal Trainer macht Sportroutine für Unternehmer zur Chefsache

Filipe Fesseler betreut maximal acht Klienten gleichzeitig und dokumentiert eine Durchhaltequote von 91 Prozent.

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Berlin (ots)

Personal Trainer Filipe Fesseler ist seit sieben Jahren in Berlin als Personal Trainer tätig. Neu im Angebot: ein spezielles Einzelcoaching, das gezielt auf Geschäftsführer und Unternehmer ausgerichtet ist. Das sechsmonatige Programm kombiniert wöchentliche Trainingseinheiten mit Verhaltensforschung zum Gewohnheitsaufbau. Von 53 Teilnehmern, die das Programm abgeschlossen haben, trainieren nach eigenen Angaben 48 auch 14 Monate nach Programmende regelmäßig weiter - das entspricht einer Fortsetzungsquote von 91 Prozent. Das Konzept setzt auf einen festen Wochentermin von 60 Minuten, der denselben Kalender-Status erhält wie ein Kundentermin. Ergänzend erhalten Klienten tägliche Zehn-Minuten-Routinen über eine App sowie monatliche Leistungsauswertungen anhand von drei individuell festgelegten Messwerten: Schlafqualität, Kraftwerte und Schmerzempfinden. Die Forschung zeigt, dass Gewohnheiten im Durchschnitt 66 Tage brauchen, um automatisch zu werden - das Programm läuft über 26 Wochen und soll die Routine dauerhaft verankern. Der Preis beträgt 2.999 Euro inklusive Mehrwertsteuer für sechs Monate. "Ich behandle Training nicht als Freizeitaktivität, sondern als festen Prozess mit klarem Ablauf und messbaren Ergebnissen", sagt Filipe Fesseler, lizenzierter Personal Trainer und zertifizierter Ernährungsberater aus Berlin. "Deshalb arbeite ich nicht wie ein klassischer Trainer." Fesseler begrenzt seine Kapazität auf maximal acht gleichzeitig betreute Klienten, um jeden Trainingsplan selbst zu erstellen und bei jeder Einheit persönlich anwesend zu sein. Das Programm umfasst 24 Trainingseinheiten à 60 Minuten, sechs erweiterte Sitzungen à 75 Minuten für Gewohnheitsentwicklung, zwei vollständige Leistungsanalysen sowie einen Abschlussplan für das eigenständige Weitertraining nach Programmende. Eine Zwischengarantie nach acht Wochen sieht kostenloses Intensivcoaching vor, falls vereinbarte Zwischenziele nicht erreicht werden. Über Filipe Fesseler - Personal Training Berlin Filipe Fesseler ist lizenzierter Personal Trainer, zertifizierter Ernährungsberater und EMS-Trainer mit Sitz in Berlin. Er ist seit sieben Jahren selbstständig tätig und hat sich auf die Betreuung von Geschäftsführern und Unternehmern spezialisiert. Sein sechsmonatiges Programm schließt mit einem individuellen Trainingsplan für das eigenständige Weitertraining ab. Weitere Informationen: filipefesseler.de

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