Michael Thompson

Beziehungscoaching spezialisiert sich auf schwule und queere Männerpaare

Angebot schließt Lücke bei der Paarberatung für queere Männer im deutschsprachigen Raum

Hamburg (ots)

Schwule und queere Männerpaare finden bei deutschen Psychotherapeuten und Beratungsangeboten oft keine passende Unterstützung. Der Coach Michael Thompson hat deshalb ein strukturiertes, sechswöchiges Begleitprogramm entwickelt, welches sich ausschließlich an schwule und queere Männerpaare richtet und ihnen helfen soll, in Beziehungskrisen Klarheit zu gewinnen. Das Programm mit dem Namen "Rescue or Redesign" umfasst sechs gemeinsame Sitzungen zu je 90 Minuten sowie zwei Einzeltermine. Es gliedert sich in drei Phasen: Stabilisierung der Kommunikation, Analyse der tieferliegenden Konfliktursachen und eine abschließende Entscheidungsphase. Thompson begründet die Spezialisierung mit einer strukturellen Lücke im bestehenden Beratungsmarkt: "Schwule und queere Paare sind mit ganz anderen Fragen im Alltag konfrontiert. Als homosexuelles Paar ein Kind zu bekommen ist eher die Ausnahme als die Regel. Durch diesen Freiraum hat Sexualität bei vielen queeren Paaren einen anderen Stellenwert. Offene Beziehungen werden wesentlich häufiger als Beziehungsform gewählt. Wenn ein Partner jedoch den Wunsch zur Öffnung der Beziehung äußert, birgt das ein unglaubliches Konfliktpotenzial" sagt der Coach. Wie wir Beziehungen leben, erlerne jeder in seiner Familie und in seinem Umfeld. Viele homosexuelle Menschen hätten jedoch keine Vorbilder für gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen in ihrer Jugend gehabt. Gerade im ländlichen Raum sei das auch noch für ihn als Millennial ein Problem gewesen. Und es seien aber gerade diese kleinen Details, welche die Biografien von queeren Menschen so besonders prägen. Thompson lebt nach eigenen Angaben selbst als queerer Mann in Hamburg und absolvierte 2021 eine Ausbildung zum systemischen Berater. In den vergangenen 18 Monaten begleitete er nach eigener Aussage mehr als 25 schwule und queere Paare durch Beziehungsentscheidungen. Klassische Paartherapie setze häufig auf das Erlernen von Kommunikationstechniken, ohne die grundlegende Frage nach der gemeinsamen Zukunft der Beziehung zu stellen, argumentiert Thompson. Sein Programm ziele darauf ab, explizit diese Frage zu bearbeiten - unabhängig davon, ob das Ergebnis der gemeinsame Verbleib oder eine Trennung ist. Ein kostenloses Erstgespräch von 60 Minuten steht Interessierten als Einstieg zur Verfügung. Über Michael Thompson Michael Thompson ist Coach für schwule und queere Männerpaare mit Sitz in Hamburg. Er arbeitet seit 2019 als Coach und schloss 2021 seine Ausbildung zum systemischen Berater bei Campus Naturalis ab. Seit Ende 2024 hat er sich auf die Arbeit mit schwulen und queeren Paaren spezialisiert. Mehr Infos unter: michael-thompson.de

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