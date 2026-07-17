Berliner Immobilienverkauf

Wer jetzt noch auf Höchstpreise hofft, verliert Zeit und Geld: Christian Fahl über den Berliner Immobilienmarkt

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Berlin (ots)

Steigende Finanzierungskosten, wirtschaftliche Unsicherheiten und veränderte Käufererwartungen haben den Immobilienmarkt innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert.

Besonders in Berlin stehen Eigentümer heute vor einer neuen Realität: Was während der Niedrigzinsphase nahezu selbstverständlich funktionierte, erfordert inzwischen eine deutlich realistischere Einschätzung des Marktes. Für einen erfolgreichen Immobilienverkauf sind heute Marktkenntnis, eine fundierte Preisstrategie und professionelle Beratung wichtiger denn je.

Christian Fahl, Immobilienexperte von Berliner Immobilienverkauf, beobachtet diese Entwicklung täglich. Sein Fazit fällt eindeutig aus: Nicht die Nachfrage allein ist das Problem. Viel häufiger scheitern Verkäufe daran, dass Eigentümer ihre Preisvorstellungen noch immer an den Rekordjahren orientieren.

"Viele Verkäufer vergleichen ihre Immobilie noch mit den Preisen aus der Boomphase. Der Markt hat sich aber verändert. Wer heute erfolgreich verkaufen möchte, muss sich an der aktuellen Nachfrage orientieren und nicht an den Wunschpreisen vergangener Jahre."

Die Zinswende hat den Berliner Immobilienmarkt neu geordnet

Über viele Jahre sorgten historisch niedrige Bauzinsen für einen außergewöhnlich dynamischen Immobilienmarkt. Kaufinteressenten konnten hohe Finanzierungssummen stemmen und Immobilien wechselten oftmals innerhalb weniger Tage den Eigentümer.

Diese Situation gehört inzwischen der Vergangenheit an. Höhere Finanzierungskosten und strengere Kreditvergaben führen dazu, dass sich viele Haushalte heute deutlich kleinere Kaufpreise leisten können.

"Die Kunden wissen heute sehr genau, welche monatliche Rate sie sich leisten können. Viele Finanzierungen, die vor wenigen Jahren noch problemlos möglich gewesen wären, scheitern heute an den gestiegenen Zinsen oder den strengeren Vorgaben der Banken." so Fahl.

Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten. Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und internationale Krisen beeinflussen die Kaufentscheidungen vieler Interessenten. Selbst finanzstarke Käufer prüfen Immobilien heute wesentlich sorgfältiger als noch vor einigen Jahren.

Warum unrealistische Preisvorstellungen zum größten Verkaufshemmnis werden

Nach Einschätzung von Christian Fahl liegt die größte Herausforderung derzeit nicht bei den Käufern, sondern häufig auf Verkäuferseite.

Viele Eigentümer orientieren sich noch immer an Verkaufspreisen aus den Jahren 2020 oder 2021. Dabei hat sich die Finanzierungssituation grundlegend verändert. Was damals finanzierbar war, überschreitet heute häufig das Budget potenzieller Käufer.

"Der einzige Grund, warum manche Immobilien nicht verkauft werden, ist der Preis. Wenn Eigentümer mehr verlangen, als der Markt bereit ist zu zahlen, findet sich oft kein Käufer - unabhängig davon, wie attraktiv die Immobilie ist."

Diese Erfahrung macht Fahl regelmäßig. In manchen Fällen werden Immobilien über viele Monate erfolglos angeboten, weil unrealistische Preisvorstellungen den Verkaufsprozess blockieren. Wird später eine marktgerechte Preisstrategie gewählt, gelingt der Verkauf oftmals innerhalb kurzer Zeit.

Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Eine professionelle Immobilienbewertung ist heute wichtiger denn je. Sie schafft Transparenz und verhindert, dass wertvolle Zeit verloren geht.

Käufer entscheiden heute deutlich bewusster

Während Interessenten früher häufig innerhalb weniger Stunden eine Kaufentscheidung treffen mussten, hat sich der Markt inzwischen zugunsten der Käufer verändert.

Interessenten vergleichen verschiedene Immobilien, prüfen Finanzierungsmöglichkeiten sorgfältig und lassen sich mehr Zeit bei ihrer Entscheidung. Das erhöht zwar den Beratungsaufwand, führt langfristig jedoch zu nachhaltigeren Kaufentscheidungen.

"Früher hatten wir teilweise innerhalb eines Tages fünfzig Anfragen auf eine Immobilie. Heute bekommen wir deutlich weniger Anfragen und müssen diese wesentlich intensiver begleiten."

Für Verkäufer bedeutet das gleichzeitig, dass eine hochwertige Präsentation ihrer Immobilie deutlich wichtiger geworden ist. Professionelle Fotos, vollständige Unterlagen, transparente Informationen und eine realistische Preisgestaltung entscheiden zunehmend darüber, ob aus einer Anfrage tatsächlich ein Verkauf wird.

Energetischer Zustand gewinnt weiter an Bedeutung

Neben der Finanzierung beeinflussen heute auch energetische Aspekte den Immobilienmarkt stärker als noch vor wenigen Jahren.

Insbesondere Häuser aus den 1950er- bis 1980er-Jahren werden von Kaufinteressenten kritischer betrachtet. Viele Käufer befürchten hohe Modernisierungskosten oder zukünftige gesetzliche Anforderungen an die Energieeffizienz.

"Wenn Käufer die Wahl haben, entscheiden sie sich häufig für Häuser, die ab den 1990er-Jahren gebaut wurden oder bereits umfassend modernisiert sind."

Dadurch verschieben sich die Prioritäten auf dem Markt. Während Lage und Größe weiterhin entscheidend bleiben, fließen heute auch Themen wie Wärmedämmung, Heiztechnik, Energieausweis oder bereits durchgeführte Sanierungen wesentlich stärker in die Kaufentscheidung ein.

Warum Berlin trotz allem ein besonderer Immobilienmarkt bleibt

Obwohl sich die Nachfrage deutschlandweit abgeschwächt hat, nimmt Berlin weiterhin eine Sonderrolle ein.

Der angespannte Mietmarkt, das anhaltende Bevölkerungswachstum sowie das begrenzte Wohnungsangebot sorgen dafür, dass Eigentum in der Hauptstadt langfristig attraktiv bleibt.

"Berlin hatte schon immer eine etwas höhere Nachfrage als viele andere Regionen. Trotzdem ist auch hier die Zahl der Kaufinteressenten deutlich zurückgegangen."

Gerade deshalb kommt es heute stärker denn je auf die richtige Marktpositionierung an. Verkäufer profitieren nicht automatisch von der Attraktivität des Standorts. Entscheidend ist vielmehr, ob Preis, Zustand und Vermarktungsstrategie zur aktuellen Marktsituation passen.

Eigenkapital wird wieder zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Ein weiterer Trend zeigt sich bei der Finanzierung.

Kaufinteressenten mit hohem Eigenkapital haben heute deutlich bessere Chancen auf attraktive Finanzierungskonditionen. Gleichzeitig steigen ihre Möglichkeiten, sich gegenüber anderen Käufern durchzusetzen.

"Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto besser sind die Finanzierungsmöglichkeiten und desto geringer fällt die monatliche Belastung aus."

Christian Fahl empfiehlt Kaufinteressenten deshalb, sich frühzeitig mit ihrer Finanzierung auseinanderzusetzen und bereits lange vor der eigentlichen Immobiliensuche das Gespräch mit Finanzierungsexperten zu suchen. Dadurch lassen sich Budgets realistischer planen und Kaufentscheidungen schneller treffen.

Professionelle Beratung wird wieder zum Erfolgsfaktor

Während Immobilien in der Niedrigzinsphase häufig nahezu von selbst verkauft wurden, gewinnt die Arbeit eines erfahrenen Immobilienmaklers heute wieder erheblich an Bedeutung.

Eine realistische Marktanalyse, eine zielgerichtete Vermarktung sowie die professionelle Begleitung von Verkäufern und Käufern sorgen dafür, dass Immobilien trotz anspruchsvollerer Marktbedingungen erfolgreich vermittelt werden können.

Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um die Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer. Vielmehr begleiten Makler den gesamten Prozess - von der Wertermittlung über die Vermarktungsstrategie bis hin zur Verhandlung und Vorbereitung des Notartermins.

Gerade in einem Markt mit zurückhaltender Nachfrage entscheidet häufig die Erfahrung darüber, ob eine Immobilie erfolgreich verkauft wird oder über Monate ohne Ergebnis am Markt bleibt.

Ausblick: Der Markt belohnt Realismus statt Wunschdenken

Der Berliner Immobilienmarkt befindet sich in einer Phase der Neuorientierung. Steigende Zinsen, strengere Finanzierungsbedingungen und veränderte Käufererwartungen werden den Markt auch in den kommenden Jahren prägen.

Für Eigentümer bedeutet das jedoch keineswegs schlechte Aussichten. Wer den Markt realistisch einschätzt, seine Immobilie professionell bewerten lässt und eine durchdachte Vermarktungsstrategie verfolgt, kann auch heute sehr erfolgreich verkaufen.

Christian Fahl bringt die aktuelle Situation auf den Punkt:

"Wer die aktuelle Marktsituation realistisch einschätzt und sich frühzeitig professionell beraten lässt, hat auch in einem anspruchsvolleren Marktumfeld sehr gute Chancen auf einen erfolgreichen Immobilienverkauf. Entscheidend ist nicht, den höchsten Wunschpreis anzusetzen, sondern den Preis, den der Markt tatsächlich akzeptiert."

Gerade in Berlin zeigt sich, dass sich Qualität, Fachwissen und eine ehrliche Beratung langfristig auszahlen. Der Immobilienmarkt ist anspruchsvoller geworden - gleichzeitig eröffnet er Verkäufern und Käufern neue Chancen, wenn Entscheidungen auf einer realistischen Einschätzung des Marktes basieren.

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