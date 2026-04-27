Berliner Immobilienverkauf

Berliner Immobilienverkauf: Was Eigentümer 2026 beim Verkauf in Berlin wirklich beachten sollten - Immobilienexperte Christian Fahl im Interview

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Berlin (ots)

Der Berliner Markt ist zurück in Bewegung, aber anders als noch vor ein paar Jahren. Käufer vergleichen wieder stärker, Banken prüfen genauer, und die Preisfindung entscheidet häufig darüber, ob ein Verkauf zügig gelingt oder monatelang hängen bleibt. Christian Fahl, Inhaber von Berliner Immobilienverkauf, erlebt diese Verschiebung täglich in der Praxis. Sein Schwerpunkt: klassische Eigentümer, die eine Wohnung oder ein Haus verkaufen möchten, sowie Familien, die gezielt nach Einfamilienhäusern suchen.

Ein Markt, der wieder Beratung verlangt

In vielen Regionen Deutschlands haben sich die Preise nach der Korrekturphase wieder stabilisiert und zuletzt sogar wieder angezogen. Der Häuserpreisindex des Statistisches Bundesamt weist für das dritte Quartal 2025 im Vorjahresvergleich ein Plus aus. Das bedeutet für Eigentümer in Berlin nicht automatisch "Preise hoch, alles easy", aber es erklärt, warum gute Objekte weiterhin Käufer finden, während andere deutlich mehr Erklärung, Struktur und Verhandlungsführung brauchen.

Fahl formuliert es pragmatisch: "Es geht wieder Richtung Käufermarkt. Käufer schauen sich mehrere Immobilien an und haben Auswahl." Genau in dieser Phase wird die Vermarktung zur Disziplin. Nicht, weil "nichts mehr geht", sondern weil Fehler im Auftritt sofort Reichweite, Vertrauen und damit Preis kosten.

Warum eine leerstehende Eigentumswohnung in Berlin ein besonderer Hebel sein kann

Ein Punkt, den Fahl im Berliner Markt besonders deutlich sieht: Die Kombination aus angespanntem Mietmarkt und Kaufwunsch verändert das Suchverhalten. Viele Interessenten wollen raus aus Bewerbermarathons, Unsicherheit und dem Gefühl, nur noch hinterherzulaufen. Das verstärkt die Nachfrage nach Wohnungen, die sich ohne Umwege selbst nutzen lassen.

Sein Rat ist entsprechend klar: "Sobald die Wohnung leer steht, lieber über Verkauf nachdenken.Gerade in Berlin sind die Chancen auf einen besseren Preis dann oft höher, als wenn sie vermietet ist." Das ist kein Pauschalurteil gegen vermietete Wohnungen. Aber für typische Eigennutzer, also die große Masse der Käufer, zählt Planbarkeit. Wer sofort einziehen kann, zahlt eher den Preis, den Eigentümer erzielen möchten.

Ein Praxisdetail zeigt, wie überraschend das laufen kann: In einem Fall kündigte ein Mieter freiwillig, weil er einen Eigentümerwechsel vermeiden wollte. Ergebnis: Die Wohnung wurde anschließend leerstehend verkauft, mit spürbarem Mehrerlös. "Manchmal entsteht die beste Lösung nicht dort, wo man sie erwartet."

Einfamilienhäuser: Berlin tickt anders als viele Metropolen

Beim Einfamilienhausgeschäft beobachtet Fahl eine Besonderheit, die Verkäufer kennen sollten: Der Mietmarkt beeinflusst auch hier die Kaufentscheidung. Familien akzeptieren teilweise höhere Monatsraten, um überhaupt eine passende Wohnsituation zu bekommen. Fahl: "Viele sagen: Ich kaufe lieber, bevor ich mich noch jahrelang ärgere, keine passende Mietwohnung zu finden."

Für Eigentümer, die ein Haus verkaufen möchten, ist das eine gute Nachricht, allerdings nur, wenn Zustand, Unterlagen und Preislogik stimmen. Denn Käufer sind nicht mehr in der Stimmung "Augen zu und durch", sondern rechnen und verhandeln.

Preisfindung 2026: Der größte Gegner ist nicht der Markt, sondern die falsche Einwertung

Die häufigste Schwachstelle in Verkaufsvorhaben ist aus Fahls Sicht nicht die Nachfrage, sondern die Spanne zwischen Wunschpreis, Marktpreis und Bankbewertung.

"Viele Verkäufer sind unsicher. Manche würden viel zu günstig verkaufen, andere setzen unrealistisch an. Und die Banken spielen eine größere Rolle, weil sie den Wert mit bewerten und die Finanzierung daran koppeln."

Das ist ein entscheidender Punkt für Eigentümer: Selbst wenn ein Käufer emotional "Ja" sagt, kann die Finanzierung am Ende den Rahmen setzen. Wer den Preis zu weit über dem liegt, was Banken und Vergleichsverkäufe hergeben, riskiert Stillstand. Wer zu tief ansetzt, erzeugt zwar Interesse, verschenkt aber oft Geld oder muss mühsam über Bieterverfahren wieder hochkorrigieren.

Fahl setzt deshalb auf ein Vorgehen, das manche Eigentümer zunächst überrascht: "Ich bringe zum Ersttermin keine fertige Marktwertanalyse mit.Ich kenne die Immobilie da noch gar nicht." Die Bewertung folgt erst nach Objektaufnahme, Abgleich mit realen Verkäufen und einer passgenauen Einordnung, nicht nach Bauchgefühl oder "irgendeiner Tabelle".

Woran Eigentümer einen guten Makler erkennen, bevor sie unterschreiben

Viele Verkäufer entscheiden zu schnell, häufig aus Bequemlichkeit oder weil jemand sehr selbstbewusst auftritt. Fahl empfiehlt ausdrücklich den Vergleich, wenn Unsicherheit da ist: "Wenn man unsicher ist, sollte man sich mehrere Makler einladen."

Wichtiger als Hochglanzfolien sind dabei aus seiner Sicht drei Kriterien:

Ehrlichkeit und Erwartungsmanagement "Absolute Ehrlichkeit" ist für ihn ein Kernwert, auch wenn das nicht immer der bequemste Weg ist. Verkäufer profitieren davon langfristig, weil Preis, Strategie und Zeitplan sauber zusammenpassen. Objektfokus statt Standardablauf Nicht "wie viele Portale kann jemand bedienen", sondern: Was macht diese Immobilie besonders, und wie wird das sichtbar gemacht? Fahl: "Ich versuche herauszustellen, was diese Immobilie hat, was die Nachbarimmobilie nicht hat." Dienstleistung und Einsatz Gerade im Käufermarkt gewinnt oft nicht der, der am schnellsten "fertig" ist, sondern der, der dranbleibt. "Ich will das Bestmögliche für meinen Verkäufer rausholen, auch wenn ich dafür vier oder fünf Mal mehr hinfahre."

Typische Fehler, die Geld kosten: Exposés, die austauschbar wirken

Wenn Eigentümer vorher selbst inserieren oder der falsche Dienstleister dran war, sieht Fahl fast immer dieselben Muster:

"Schlechte Exposés, schlechte Fotos, schlechte Texte. Oft fehlt genau das, was aus einer durchschnittlichen Immobilie eine besondere macht."

Manchmal sind es Basics: schief gedrehte Bilder, lieblos fotografierte Bäder, Rechtschreibfehler. Manchmal ist es tiefer: Es fehlt eine klare Story zur Immobilie, eine nachvollziehbare Preislogik und eine Strategie, wie man aus Interessenten echte Käufer macht.

Sein Befund ist deutlich: "Makeln ist mehr als Tür aufschließen." Das klingt banal, trifft aber den Kern. Im Käufermarkt ist der Makler nicht "nice to have", sondern der Prozessführer.

Provision, Fairness und Verhandlungsspielraum

Ein sensibles Thema, das Eigentümer trotzdem interessiert: die Provision. Fahl beschreibt, dass große Strukturen oft weniger flexibel sind, während kleinere Anbieter bei bestimmten Objekten bewusster verhandeln können. Sein Grundsatz: "Leben und leben lassen." Heißt: Es gibt Objekte, da bleibt man bei der Kondition. Und es gibt Objekte, die man unbedingt möchte, weil Lage, Immobilie und Zielgruppe perfekt passen, dann ist Spielraum möglich.

Für Eigentümer ist das weniger ein "Rabatt-Thema", sondern ein Signal: Wer flexibel sein kann, ist häufig näher am Objekt, arbeitet persönlicher und kann die Strategie individuell aufsetzen.

Fazit: Berlin verkauft sich nicht von allein, aber gut vorbereitet verkauft es sich sehr gut

Für Verkäufer ist 2026 kein Jahr für Aktionismus, aber ein sehr gutes Jahr für Klarheit. Wer eine leerstehende Eigentumswohnung hat, besitzt in Berlin oft einen echten Vorteil. Wer ein Einfamilienhaus verkauft, profitiert von stabiler Nachfrage, sofern Preis, Zustand und Präsentation stimmen.

Der größte Unterschied entsteht durch Prozessqualität: realistische Einwertung, eine Vermarktung, die das Besondere sichtbar macht, und ein Profi, der verlässlich verhandelt und nicht nach dem ersten Interessenten "abkürzt". Oder wie Fahl es zusammenfasst: "Ich sehe das als Dienstleistung am Kunden."

Wenn Sie den Verkauf einer Wohnung oder eines Hauses in Berlin erwägen, lohnt sich ein strukturiertes Erstgespräch: Objektaufnahme, realistische Markteinordnung und ein Plan, der zur Immobilie und zur Zielgruppe passt. www.berliner-immobilienverkauf.de

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