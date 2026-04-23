Recker Convenience GmbH

Produktrückruf: ja! Schweine Mini Schnitzel - Allergengefahr

Bild-Infos

Download

Rehden (ots)

Die Firma Recker Convenience GmbH aus Rehden, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich folgendes Produkt zurück:

ja! Schweine Mini Schnitzel 400g, tiefgefroren

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.12.2026

Charge: 2612564

EAN: 4337256277716

Versehentlich wurde in einigen wenigen Verpackungen der "ja! Schweine Mini Schnitzel" der Artikel "Mini Schweine Cordon Bleu" verpackt. In Cordon Bleu ist Käse und somit ein nicht auf der Verpackung erkenntliches Allergen enthalten.

Eine Gesundheitsgefährdung kann für Personen mit Milcheiweißallergie und Laktoseintoleranz somit nicht ausgeschlossen werden. Daher raten wir Personen mit entsprechenden Allergien oder Unverträglichkeiten dringend vom Verzehr ab. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten oder Chargen nicht betroffen.

Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Recker Convenience GmbH bei den Verbrauchern ausdrücklich.

Original-Content von: Recker Convenience GmbH, übermittelt durch news aktuell