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Dritte Übernahme in sechs Monaten: CUBOS erwirbt das B2B-Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies in Deutschland und festigt seine Position als ein führender CPO

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Wolfsburg (ots)

Der Energiedienstleister CUBOS übernimmt das gewerbliche Ladegeschäft von TotalEnergies in Deutschland und setzt damit einen weiteren Meilenstein auf seinem Wachstumskurs. Mit rund 6.000 zusätzlichen Ladepunkten betreibt das Wolfsburger Unternehmen künftig mehr als 15.000 Ladepunkte für über 1.000 B2B-Kunden und zählt damit zu den führenden Charge Point Operators (CPOs) in Deutschland. Nach den Akquisitionen von SWARCO im Dezember 2025 und ChargeOne im April 2026 ist dies bereits die dritte erfolgreiche Übernahme innerhalb von nur sechs Monaten. Alle Arbeitsplätze bleiben, wie bei den vorangegangenen Transaktionen, vollständig erhalten.

"Mit der Übernahme des B2B-Ladeinfrastrukturgeschäfts von TotalEnergies in Deutschland kommen wir unserem Ziel, unter die Top 3 CPOs in Deutschland aufzusteigen, einen entscheidenden Schritt näher", sagt Marc Wille, CEO von CUBOS. "Für bestehende Kunden garantieren wir einen reibungslosen Übergang - außerdem profitieren sie künftig von einem deutlich erweiterten Leistungsportfolio: eigene Hardware und Software, Photovoltaik und Batteriespeicher. Betreut wird alles durch unsere eigenen Techniker. Der Ladepark wird zum integrierten Energiesystem - und E-Mobilität damit flächendeckend günstiger und attraktiver."

Jan Petersen, Geschäftsführer von TotalEnergies Charging Solutions Deutschland, ergänzt: "Mit CUBOS haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der unser B2B-Ladegeschäft nicht nur fortsetzt, sondern mit eigener Technologie und einem umfangreichen Serviceportfolio konsequent weiterentwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Geschäftskunden sowie unsere Mitarbeitenden aus dem B2B-Geschäftsbereich bei CUBOS in den besten Händen sind."

Gegenstand der Transaktion ist das vollständige gewerbliche Ladegeschäft von TotalEnergies in Deutschland mit über 6.000 AC- und DC-Ladepunkten. AC-Ladepunkte laden mit Wechselstrom und kommen vorwiegend dort zum Einsatz, wo Fahrzeuge über längere Zeit stehen - etwa auf Mitarbeiter- oder Flottenparkplätzen. DC-Ladepunkte ermöglichen mit Gleichstrom deutlich schnelleres Laden und sind primär für Standorte mit höherem Durchsatz relevant.

Für bestehende Kunden ändert sich nichts: Alle Verträge werden fortgeführt, die Integration in die CUBOS-Plattform erfolgt schrittweise und der laufende Betrieb wird für alle TotalEnergies-Kunden nahtlos sichergestellt.

Mit der Übernahme wächst nicht nur das Portfolio, sondern auch das Team: CUBOS übernimmt alle dem B2B-Geschäftsbereich zugeordneten Charging-Spezialisten von TotalEnergies in Deutschland und vergrößert sein Team auf mehr als 500 Experten. Das Unternehmen verfolgt das klare Ziel, zu einem der drei führenden CPOs in Deutschland zu werden - und setzt dabei auf die gesammelte Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie auf eine Plattformstrategie, die Ladeinfrastruktur, Energiedienstleistungen und Software intelligent verknüpft.

Über CUBOS

CUBOS ermöglicht bundesweit Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern, ihre Energieversorgung effizienter, nachhaltiger und unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz zu gestalten. Das 2018 in Wolfsburg gegründete Unternehmen entwickelt und produziert ganzheitliche Energielösungen mit Fokus auf intelligente Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Photovoltaik. Mehr als 500 Experten sorgen mit eigener Hardware, Software und integrierter Sicherheits- und Schutztechnologie für volle Transparenz über Energieflüsse, optimiertes Lastmanagement und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung.

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