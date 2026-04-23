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Antigravity startet "Project Eternal": Eine globale Initiative zur Bewahrung kulturellen Erbes mittels Gaussian Splatting

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Rom (ots)

Im Anschluss an den Internationalen Tag für Denkmäler und Stätten kündigt Antigravity heute den Start von Project Eternal an. Die globale Initiative vereint modernste Bildgebungstechnologien, Kreative und Kulturinstitutionen, um das gemeinsame Erbe der Menschheit digital zu bewahren. Project Eternal basiert auf zwei zentralen Missionen.

Erstens: Bewahrung ohne Eingriff. Die klassische Dokumentation von Kulturerbe erfordert häufig aufwendige und invasive Setups. Die 249 g leichte A1-Drohne von Antigravity ermöglicht hingegen hochpräzise Aufnahmen mit minimalem Einfluss vor Ort - und schützt so empfindliche Stätten, während sie detailgetreu erfasst werden.

Zweitens: Demokratisierung von Technologie. Durch die Kombination der weltweit renommierten 360°-Kameras von Insta360 mit Antigravitys führender 360°-Drohne entsteht ein nahtloses Luft-Boden-Ökosystem für vollständige Rundumaufnahmen in nur einem Durchgang. Um fortschrittliche 3D-Rekonstruktion zugänglich zu machen, kooperiert Antigravity mit der führenden Plattform für 3D Gaussian Splatting, Splatica. Gemeinsam starten sie die weltweit größte UGC-Kampagne im Bereich Gaussian Splatting und stellen 1.000 kostenlose Uploads von jeweils bis zu zehn Minuten bereit - damit Nutzer ihre 360°-Aufnahmen einfach in immersive 3D-Modelle verwandeln können.

Im Rahmen von Project Eternal arbeitet Antigravity zudem mit CyArk an einem Pilotprojekt in Italien. Ziel ist die Erstellung hochpräziser 3D-Modelle von Civita di Bagnoregio und Pompeji. Die als "sterbende Stadt" bekannte Civita di Bagnoregio steht sinnbildlich für die Dringlichkeit des Erhalts angesichts von Erosion und Zeit, während Pompeji - durch Vulkanasche konserviert - einzigartige Einblicke in das Leben der Antike bietet. Gemeinsam verdeutlichen sie die Fragilität und den bleibenden Wert kulturellen Erbes.

Darüber hinaus lädt Antigravity Kreative weltweit zur Teilnahme ein. Internationale Influencer werden digitale Zwillinge historischer Orte - etwa römischer Theater oder der Insel Jeju - erstellen und ihre Prozesse über soziale Medien teilen.

Unter dem Motto "Welchen Ort würdest du für immer bewahren?" startet zudem eine globale UGC-Kampagne. Eingeladen sind 3DGS-Creator, Architekten, Archäologen und Nutzer weltweit. Eine Fachjury aus Technologie, Kunst und Kulturerbe zeichnet herausragende Beiträge aus.

Langfristig soll sich Project Eternal zu einer globalen Plattform entwickeln, die Menschen, Technologien und Gemeinschaften vereint, um die Erinnerungen der Welt zu bewahren, bevor sie verblassen.

Link zur vollständigen Pressemappe

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.antigravity.tech

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