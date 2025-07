Heizung neu gedacht: Wie die wattgeht GmbH die Energiewende für Hausbesitzer, Fachhandwerker und Wohnungsunternehmen einfacher macht

wattgeht GmbH

Sprockhövel (ots)

Hohe Investitionskosten, technische Bedenken und fehlendes Know-how – wenn es um klimaneutrale Heizsysteme geht, fühlen sich alle Beteiligten überfordert. Damit Privathaushalte, Fachhandwerker und wohnungswirtschaftliche Unternehmen ihre Projekte zur Heizungsumstellung mit einer umfassenden und präzisen Datengrundlage angehen können, erstellen Anja und Frank Richert mit der wattgeht GmbH individuelle Energiekonzepte für Bestandsgebäude. Wie sich das in der Praxis gestaltet, erfahren Sie hier.

Die Umstellung auf klimaneutrale Heizsysteme soll in Deutschland bis 2045 gelingen. Gegenwärtig gibt es allerdings noch mehr als 14 Millionen veraltete Heizungsanlagen und das Tempo der Erneuerung hat deutlich nachgelassen: Im vergangenen Jahr gab es einen Rückgang von 46 Prozent. „Wir spüren, dass die Verunsicherung auf allen Seiten groß ist“, sagt Anja Richert, Geschäftsführerin der wattgeht GmbH. „Die Hauseigentümer wissen nicht, ob sie ihre Energiekosten wirklich senken können, bei den Fachhandwerkern geht es um Haftungsfragen und für die Wohnungsunternehmen stellt sich das Thema so komplex dar, dass sie die Umstellung auf Erneuerbare Energien lieber verschieben. Das wirkt sich zum einen nachteilig auf die Erreichung der Klimaziele aus, hat zum anderen aber konkrete Folgen für die Beteiligten. Die Energiepreise werden zweifellos weiter steigen, während die aktuell sehr hohe Förderung, in den nächsten Jahren sicher zurückgefahren wird.“

„Gefragt ist eine solide Entscheidungsgrundlage, die es nur mit einer ganzheitlichen Bestandsaufnahme und einer präzisen Berechnung geben kann“, fügt Frank Richert hinzu. „Es muss darum gehen, das klimaneutrale Wohnen wirtschaftlich zu gestalten.“ Mit der wattgeht GmbH bieten Anja und Frank Richert eine umfassende Beratung zur Energieeffizienz in Bestandsgebäuden, die von einem erfahrenen Team aus Energieberatern, Ingenieuren und Fachhandwerkern für Gebäudetechnik deutschlandweit zu Festpreisen durchgeführt wird. Dabei liefert ein eigens entwickeltes, patentiertes Software-System exakte Aussagen zu Wärmepumpenfähigkeit, Lüftungstechnik, Photovoltaik und Batteriespeichertechnik. Auf Basis dieser Analyse erstellen die Energieexperten einen ausführlichen Bericht zu Machbarkeit und Umsetzung. Von der Expertise der wattgeht GmbH haben bereits mehr als 15.000 Energieprojekte profitiert.

Ganzheitliche Beratung: Der individuelle Energie-Fahrplan der wattgeht GmbH

Die Erstellung eines unabhängigen, individuellen und nachhaltigen Energiekonzepts für Bestandsgebäude beginnt bei der wattgeht GmbH mit einer Vor-Ort-Analyse. Die Energieexperten bewerten die aktuelle energetische Gebäudesituation, berechnen die Heizlast und den hydraulischen Abgleich und empfehlen geeignete Maßnahmen. Technologieoffenheit ist dabei selbstverständlich, denn die maßgeschneiderten Lösungen beruhen auf einer Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Batteriespeicher und schließen auch hybride Systeme ein. „Der Betrieb einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude ist bereits heute oft bis zu 30 Prozent günstiger als der Betrieb mit einer Öl- oder Gasheizung, deshalb lohnt sich der Umstieg für Hauseigentümer beinahe ausnahmslos“, erklärt Anja Richert. „Dazu kommt, dass die Förderung gegenwärtig bis zu 70 Prozent betragen kann. Es ist absehbar, dass die Mittel gekürzt werden – vielleicht fallen sie in wenigen Jahren ganz weg.“

Von der Heizlastberechnung bis zum KfW-Förderantrag: Die wattgeht GmbH unterstützt auch Fachhandwerker und Wohnungsunternehmen

Die Energieexperten sind nicht nur für Hausbesitzer da, sondern unterstützen mit ihren Analysen auch Handwerker. Viele von ihnen wollen neue Arbeitsfelder erschließen, fürchten aber die komplexen Berechnungen und unklare Haftungsfragen. Es gibt zwar Weiterbildungsangebote von den Herstellern, doch ein Handwerker findet dafür kaum die Zeit. Die wattgeht GmbH nimmt deshalb das Gebäude für ihn vor Ort auf und liefert die exakten Berechnungen für das Heizsystem und den hydraulischen Abgleich. Auf Wunsch kalkulieren die Energieexperten auch die genaue Wärmepumpen-Dimensionierung. Sie erstellen zudem die benötigten Unterlagen zur Förderung durch die KfW und können als Energieberater auch das Kundengespräch übernehmen, um die Berechnungsergebnisse und die notwendigen Veränderungen für die neue Anlagentechnik zu erklären.

Neben den Fachhandwerkern greifen zahlreiche Wohnungsunternehmen auf das Angebot der wattgeht GmbH zurück. Sie schätzen die automatisierte und verlässliche Datenaufnahme, die prinzipiell bei einem Vor-Ort-Termin durchgeführt wird. Die Zusammenarbeit ist für sie zudem eine sichere Sache, denn wattgeht steht dafür ein, dass die Ergebnisse qualitätsgesichert sind. Ein weiterer Pluspunkt ist die bundesweite Festpreisgarantie, die zeigt, dass fachliche Expertise auch mit Verlässlichkeit und Transparenz einhergehen kann.

Innovative Technologien für eine fossilfreie Zukunft: Das Software-System der wattgeht GmbH

Die exakten Berechnungen sind möglich, weil die wattgeht GmbH über eine eigene Software verfügt. Da es am Markt keine geeigneten Lösungen zur Berechnung der komplexen Bewertung von Bestandsgebäuden im Hinblick auf erneuerbare Energien gab, begann Frank Richert damit, ein Programm zu entwickeln, das seinen Ansprüchen genügte, und baute es immer weiter aus. Heute ist wattgeht dazu in der Lage, bestehende Wohngebäude energetisch genau zu berechnen und die passende Lösung direkt vor Ort zu präsentieren. Damit hebt sich die wattgeht GmbH deutlich von anderen Beratungen ab.

Die Software ist aber nicht nur exakt und schnell, sondern auch umfassend. Die Kunden können darauf verzichten, sich mit mehreren Beratern zu beschäftigen, weil wattgeht für eine Sektorenkopplung steht: Durch die Software wird das Zusammenspiel von PV-Anlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher und Wallbox deutlich. Der Betreiber wird direkt Vor-Ort informiert, wie hoch die zu erwartende Unabhängigkeit für ihn sein wird. Darüber hinaus kann wattgeht auch hybride Lösungen anbieten: Denn falls es nicht anders geht, berechnet die Software, wie sich ein Wärmeerzeuger mit fossilen Brennstoffen integrieren lässt, mit der hohe Spitzenlasten sicher abgefangen werden können.

Zukunftsausblick und Engagement

Um noch näher bei Hausbesitzern, Fachhandwerkern und Wohnungsunternehmen zu sein, planen Anja und Frank Richert in den Jahren 2025/26 zehn neue Niederlassungen in Deutschland. Gleichzeitig wird die Software ständig weiterentwickelt, damit E-Mobilität, Photovoltaik, Batteriespeichertechnik und die Energieausweiserstellung nach der neuen Energie-Effizienz-Klassifizierung noch besser integriert werden können. Dabei fließen auch immer wieder Kundenwünsche ein. Darüber hinaus engagiert sich die wattgeht GmbH aktiv in politischen Arbeitskreisen mehrerer Verbände und unterstützt durch ihre Referententätigkeit gezielt Energieberater, Großhändler, Hersteller, Fachhandwerker und technische Berater von wohnungswirtschaftlichen Unternehmen. „Klimaneutrales Wohnen ist nicht nur bereits heute möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll“, betont Frank Richert. „Deshalb setzen wir uns bewusst für die Ziele der Energiewende ein.“

