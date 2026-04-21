EurA AG

Wenn die Erde an ihre Grenzen stößt: Astronaut Thiele bei Aktionstag auf der Ellwanger Landesgartenschau am 2. Mai 2026

Space Day mit Astronaut Thiele, SPACEBUZZ ONE und Raketenflugwettbewerb

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ellwangen (ots)

Raumfahrt, Klimaschutz und Zukunftsfragen stehen im Mittelpunkt eines bundesweit anschlussfähigen Aktionstags in Baden-Württemberg: Am 2. Mai veranstaltet die Innovationsberatung EurA in Ellwangen den "Space Day". Anlass ist der sogenannte Erdüberlastungstag ("Earth Overshoot Day"), der symbolisch markiert, wann die Menschheit mehr natürliche Ressourcen verbraucht hat, als die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann.

Impulse ab 10:00 Uhr auf dem Ellwanger Landesgartenschaugelände:

Zukunftsreise mit Astronaut Gerhard Thiele und Prof. Estelle Herlyn vom Club of Rome

Zu den prominenten Gästen zählt der deutsche ESA-Astronaut Gerhard Thiele, der über Perspektiven aus dem All und deren Bedeutung für den Umgang mit der Erde spricht. Gemeinsam mit der Meteorologin und Astronautenanwärterin Insa Thiele-Eich sowie der Nachhaltigkeitsexpertin Estelle Herlyn (Club of Rome) spricht er über globale Herausforderungen und nachhaltige Entwicklung. Ergänzt wird das Programm durch eine Podiumsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Raumfahrt erleben am Nachmittag auf dem EurA-Firmengelände:

SPACEBUZZ ONE, Raketenflugwettbewerb und INNOspaceEXPO

Am Nachmittag lädt EurA auf das Firmengelände in der Röhlinger Straße 24 zu einem interaktiven Erlebnisprogramm rund um Raumfahrt und Wissenschaft ein. Mit dem SPACEBUZZ ONE bringt EurA gemeinsam mit der Deutschen Raumfahrtagentur (RFA) im DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) Europas ersten virtuellen Raumfahrt-Erlebnis-Truck nach Ellwangen. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren erleben mithilfe von Virtual-Reality-Technologie einen Flug ins All und gewinnen dabei eindrucksvolle Einblicke in die Fragilität und Einzigartigkeit der Erde. Aufgrund der hohen Nachfrage wird ein früher Besuch empfohlen: Der SPACEBUZZ ONE ist bereits ab 09:00 Uhr auf dem EurA-Firmengelände zugänglich.

Ab 14:00 Uhr fällt dann der Startschuss für den Raketenflugwettbewerb, an dem Schülerinnen und Schüler sowie Jugendvereinsgruppen mit selbstgebauten Modellraketen teilnehmen. Der spielerische Wettbewerb soll Begeisterung für Technik, Forschung und Zukunftsthemen wecken. Für die Gewinner winken Preise für die Klassen- oder Vereinskasse.

Zudem ist an diesem Tag die INNOspaceEXPO "ALL.TÄGLICH" geöffnet, die noch bis zum 3. Mai bei EurA zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie Raumfahrttechnologien unseren Alltag prägen und wird ermöglicht durch die Deutsche Raumfahrtagentur (RFA) im DLR.

EurA als Premiumsponsor auf der Landesgartenschau 2026

EurA macht auf der Landesgartenschau die positiven Seiten am Wandel sichtbar und erlebbar. Die Innovationsberatung setzt mit ihren Aktionen das LGS-Motto "Lust am Wandel" in die Tat um - denn für EurA ist Veränderung nicht Risiko, sondern Chance für Menschen, Wirtschaft und Umwelt. So lässt sich die Lust am Wandel unmittelbar spüren, und das auf mehreren Ebenen: spielerisch, wissenschaftlich, technologisch und gesellschaftlich.

Über die EurA AG

Die EurA AG ist eine führende Innovationsberatung mit Hauptsitz in Ellwangen und 14 Standorten in Europa. Seit über 25 Jahren unterstützt sie Unternehmen, Kommunen und Forschungseinrichtungen dabei, nachhaltige und zukunftsweisende Technologien zu entwickeln und am Markt zum Erfolg zu bringen. Als Premiumsponsor der Landesgartenschau 2026 steht EurA ein für Zukunftsthemen, Innovationen und Impulse für eine nachhaltige Transformation.

Original-Content von: EurA AG, übermittelt durch news aktuell