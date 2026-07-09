Ohligschläger Consulting

Holding, Firmendepot oder Versorgung: Sebastian Ohligschläger von Ohligschläger Consulting verrät, welche Kombination für Geschäftsführer sinnvoll ist

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Hamburg (ots)

Das Unternehmen wächst, die Gewinne steigen und erstmals bleibt Liquidität übrig, die nicht unmittelbar für das operative Geschäft benötigt wird. Genau an diesem Punkt stehen viele Geschäftsführer vor einer Entscheidung, die den langfristigen Vermögensaufbau maßgeblich beeinflusst: Soll das Kapital künftig über eine Holding, ein Firmendepot oder die Geschäftsführerversorgung aufgebaut werden? Häufig zeigt sich jedoch, dass nicht ein einzelner Baustein, sondern erst die richtige Kombination langfristig die sinnvollste Lösung ist.

Der Vermögensaufbau beginnt bei vielen Geschäftsführern zunächst ganz klassisch. Solange die GmbH noch wächst und jeder Euro im Unternehmen gebraucht wird, fließen freie Mittel häufig in ein privates Depot. Mit zunehmendem Unternehmenserfolg verändert sich diese Ausgangslage jedoch grundlegend. Plötzlich stehen deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung – und genau damit wächst auch die Komplexität der Entscheidung. Denn Holding, Firmendepot und Geschäftsführerversorgung verfolgen unterschiedliche Ziele und entfalten ihre Stärken erst dann, wenn sie sinnvoll miteinander kombiniert werden. Wer sich zu früh auf einen einzelnen Baustein konzentriert, verschenkt häufig steuerliche Vorteile und strategische Gestaltungsspielräume. „Die größte Gefahr besteht darin, Holding, Firmendepot und Geschäftsführerversorgung als konkurrierende Lösungen zu betrachten. Wer sich zu früh auf einen einzelnen Weg festlegt, verzichtet häufig auf steuerliche und strategische Gestaltungsmöglichkeiten, die sich später kaum noch nachholen lassen“, erklärt Sebastian Ohligschläger.

„Die entscheidende Frage lautet nicht Holding oder Geschäftsführerversorgung – sondern welche Kombination zur jeweiligen Unternehmensentwicklung passt“, betont Sebastian Ohligschläger. Genau auf diese ganzheitliche Betrachtung hat sich Ohligschläger Consulting spezialisiert. Das Beratungshaus begleitet beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbHs und Vorstände von Aktiengesellschaften beim langfristigen Vermögensaufbau. Dabei werden Privatvermögen, operative GmbH, Holding, Firmendepot und Geschäftsführerversorgung nicht isoliert betrachtet, sondern als aufeinander abgestimmte Bausteine einer langfristigen Vermögensstrategie. Denn dieselbe Lösung kann – abhängig von Unternehmensentwicklung, Liquidität und Zielen – für den einen Geschäftsführer sinnvoll sein und für den anderen erhebliche Nachteile mit sich bringen. Entscheidend ist deshalb nicht die einzelne Lösung, sondern die richtige Reihenfolge und Kombination der verschiedenen Vermögensbausteine.

Warum die wichtigste Entscheidung bereits bei der Gründung fällt

Viele der entscheidenden Weichen für den Vermögensaufbau eines Geschäftsführers werden bereits bei der Unternehmensgründung gestellt. Neben dem Geschäftsmodell und der Finanzierung sollte deshalb früh geklärt werden, welche langfristigen Ziele verfolgt werden. Soll die operative GmbH eines Tages verkauft werden? Ist das Geschäftsmodell besonders kapitalintensiv oder mit erhöhten Risiken verbunden? Genau diese Überlegungen entscheiden häufig darüber, ob eine Holding von Anfang an Teil der Unternehmensstruktur sein sollte. Theoretisch sollte diese Entscheidung bereits bei der Gründung fallen. In der Praxis erlebt Sebastian Ohligschläger jedoch immer wieder, dass sich viele Unternehmer erst Jahre später mit diesem Thema beschäftigen. „Dann sind wichtige Gestaltungsmöglichkeiten häufig schon deutlich eingeschränkt. Wer früh plant, verschafft sich hingegen langfristig wesentlich mehr Handlungsspielraum“, betont der Experte.

Eine Holding bietet dabei gleich mehrere Vorteile. Hält sie die Anteile an der operativen GmbH, können sich bei einem späteren Unternehmensverkauf erhebliche steuerliche Vorteile ergeben. Gleichzeitig dient sie vielen Unternehmern als zusätzliche Sicherheit und schafft die Grundlage für einen strukturierten Vermögensaufbau außerhalb des operativen Geschäfts. Vermögen, das schrittweise aus der operativen Gesellschaft in die Holding übertragen wird, lässt sich dort unabhängig vom operativen Geschäft aufbauen und gezielt für weitere Investitionen einsetzen.

Gerade in der Anfangsphase genügt vielen Geschäftsführern zunächst ein privates Depot, um kleinere Beträge in ETFs oder Wertpapiere zu investieren. Mit wachsendem Vermögen verändern sich jedoch die steuerlichen Rahmenbedingungen. Umschichtungen können Abgeltungsteuer auslösen, hinzu kommt bei bestimmten Fonds die Vorabpauschale. Spätestens wenn größere Vermögenswerte aufgebaut werden, lohnt sich deshalb die Frage, ob das Privatdepot weiterhin die passende Struktur für den langfristigen Vermögensaufbau ist.

Wenn die Gewinne steigen: Altersvorsorge als strategische Aufgabe

In den ersten Jahren steht meist der Aufbau des Unternehmens im Vordergrund. Erst wenn das Geschäftsmodell dauerhaft trägt und regelmäßig Gewinne erzielt, kann sich der Geschäftsführer ein angemessenes Gehalt auszahlen. Spätestens dann lohnt es sich, die eigene Altersversorgung strategisch zu planen. „Dabei geht es nicht nur darum, Versorgungslücken zu schließen, sondern auch darum, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig sinnvoll zu nutzen“, erklärt Sebastian Ohligschläger von Ohligschläger Consulting.

Da Gesellschafter-Geschäftsführer in der Regel nicht gesetzlich rentenversichert sind, müssen sie eigenständig vorsorgen. Einen ersten Baustein bildet die sogenannte erste Stufe der Geschäftsführerversorgung. Dabei handelt es sich um eine Form der betrieblichen Altersversorgung, die speziell auf Gesellschafter-Geschäftsführer zugeschnitten ist und fehlende gesetzliche Rentenansprüche teilweise ausgleichen kann. Sie kann bis zu acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung – derzeit rund 676 Euro monatlich – umfassen und über eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung umgesetzt werden. Erfolgt die Finanzierung per Gehaltsumwandlung, reduziert sich gleichzeitig das steuerpflichtige Bruttogehalt.

Neben dem richtigen Zeitpunkt ist auch die Wahl der passenden Versorgungslösung entscheidend. Speziell für Gesellschafter-Geschäftsführer entwickelte Tarife bieten häufig günstigere Konditionen als klassische Standardlösungen und können zugleich renditeorientiert – beispielsweise über ETF-Portfolios – ausgestaltet werden. So wird die Geschäftsführerversorgung nicht nur zu einem Baustein der Altersvorsorge, sondern zugleich zu einem festen Bestandteil eines langfristigen Vermögensaufbaus.

Wie freie Liquidität strategisch eingesetzt werden kann

Mit zunehmendem Unternehmenserfolg verändert sich auch die Vermögensplanung. Bleiben nach Investitionen in Personal, Infrastruktur oder Produktentwicklung dauerhaft freie Mittel übrig, stellt sich die Frage, wie dieses Kapital sinnvoll eingesetzt werden kann. Verfügt die operative GmbH über ein überschaubares Risikoprofil, kann ein Firmendepot eine sinnvolle Möglichkeit sein, freie Liquidität langfristig in Wertpapiere zu investieren. Besteht bereits eine Holding, bietet sich häufig ein Holding-Depot an. Dort lassen sich Vermögenswerte bewusst vom operativen Geschäft trennen und innerhalb der Unternehmensstruktur flexibel verwalten.

Welche Anlagestrategie sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, wann das Kapital voraussichtlich wieder benötigt wird. Mittel, die langfristig nicht für das Unternehmen eingeplant sind, können stärker aktienorientiert investiert werden. Besteht dagegen die Möglichkeit, dass die Liquidität innerhalb weniger Jahre wieder benötigt wird, empfiehlt sich eine defensivere Anlagestrategie, um größere Kursschwankungen zu begrenzen.

„Freie Liquidität sollte nicht automatisch investiert werden, nur weil sie vorhanden ist. Entscheidend ist zunächst die Frage, wann das Kapital voraussichtlich wieder benötigt wird. Erst daraus ergibt sich die passende Anlagestrategie“, erklärt Sebastian Ohligschläger von Ohligschläger Consulting. Muss zu einem späteren Zeitpunkt wieder Kapital in die operative GmbH zurückfließen, kann dies – je nach Unternehmensstruktur – beispielsweise über ein Darlehen der Holding erfolgen. So bleibt die Vermögensstruktur flexibel, ohne dass Wertpapierpositionen bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf vorschnell verkauft werden müssen.

Vermögensstrukturen entwickeln sich mit dem Unternehmen weiter

So unterschiedlich Unternehmen sind, so unterschiedlich fällt auch der Weg zum langfristigen Vermögensaufbau aus. Während für manche Geschäftsführer zunächst eine Holding sinnvoll ist, stehen bei anderen die Altersversorgung oder die Anlage freier Unternehmensliquidität im Vordergrund. Welche Reihenfolge die richtige ist, lässt sich deshalb nicht pauschal beantworten.

Aus diesem Grund beginnt die Beratung bei Ohligschläger Consulting nicht mit der Empfehlung eines einzelnen Produkts oder Vermögensbausteins. Stattdessen werden zunächst die Unternehmensstruktur, die Liquidität, das Risikoprofil und die persönlichen Ziele analysiert. Auf dieser Grundlage entsteht eine Vermögensstrategie, die zur aktuellen Situation passt und mit dem Unternehmen mitwächst.

„Es gibt keine Vermögensstrategie von der Stange. Entscheidend ist, dass die einzelnen Bausteine zur aktuellen Unternehmenssituation passen und sich mit dem weiteren Unternehmenswachstum sinnvoll ergänzen. Genau deshalb entwickeln wir gemeinsam mit unseren Mandanten einen langfristigen Fahrplan statt einzelner Insellösungen“, erklärt Sebastian Ohligschläger abschließend.

Wer den Vermögensaufbau seiner GmbH langfristig strategisch ausrichten und Holding, Firmendepot sowie Geschäftsführerversorgung sinnvoll miteinander kombinieren möchte, der findet in Sebastian Ohligschläger und dem Team von Ohligschläger Consulting erfahrene Ansprechpartner. Im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs wird analysiert, welche Vermögensstruktur zur individuellen Unternehmenssituation passt.

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