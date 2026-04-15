Kaiserschnitt Film

Kaiserschnitt Film und Creator ohneis652 launchen neues A.I.-Produktionsstudio Trippy Pictures

Wien (ots)

Preisgekrönte Filmproduktionskompetenz trifft auf mehr als eine halbe Million Follower:innen

Das mehrfach international ausgezeichnete österreichische Produktionshaus Kaiserschnitt Film und Andries Ohneisser (ohneis652), einer der reichweitenstärksten Creators im Artificial-Intelligence-Segment, freuen sich, die Gründung von Trippy Pictures bekanntzugeben. Das neue A.I.-Studio bettet generative Künstliche Intelligenz in ein Kreativteam aus Regisseur:innen, Bildgestalter:innen, Texter:innen, Creative Technologists und Creative Producers ein und bietet hochwertige Bewegtbildproduktionen für ein breites Kund:innensegment. Nach dem Soft Launch in Berlin sind demnächst weitere Events in London, Barcelona, Warschau, Paris sowie am 25. Juni 2026 im Stadtkino im Künstlerhaus in Wien geplant. Die erste Kampagne von Trippy Pictures wurde gemeinsam mit Wien Nord Serviceplan für Samsung umgesetzt und ist bereits online.

Trippy Pictures versteht sich als global agierendes Produktionshaus mit Verwurzelung in Europa. Pressebilder und weitere Informationen finden sich unter what1f.com/newsroom.

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