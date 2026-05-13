Pawilony EFEKT

Warnung vor „abgespecktem“ Stahl: Wie Investoren bei Modulpavillons in die Falle tappen

Bild-Infos

Download

Warschau, Polen (ots)

Die Modulbauindustrie erlebt einen Aufschwung, doch dieses rasante Wachstum geht leider auch mit unlauteren Praktiken einher. Von verlockend niedrigen Preisen angelockt, lassen sich Bauherren immer häufiger auf drastische und gefährliche Einsparungen bei den Baumaterialien ein. Konkret geht es um den Einsatz von sogenanntem „abgespecktem“ Stahl: Hierbei werden Stahlprofile verbaut, deren Wandstärke deutlich geringer ausfällt, als es der professionelle statische Entwurf eigentlich vorschreibt. Solche leichtfertigen Kosteneinsparungen führen zu einer erheblichen Verringerung der Tragfähigkeit von Büro- und Geschäftspavillons. Unabhängig davon, ob es sich um starken Wind, hohe Schneelasten oder schon allein um den Transport und das Anheben der Module mit einem Kran handelt – es besteht eine reale Gefahr, dass das Gebäude seine Stabilität verliert.

Zertifikate als einziger Schutzschild für Bauherren

Experten des renommierten Herstellers Pawilony Efekt warnen eindringlich vor derartigen Blindkäufen, bei denen nur auf die hübsche Fassade geachtet wird. Sicherheit bietet hier nur kompromisslose Transparenz, die sich auf anerkannte europäische Qualitätsnormen stützt. Ein zentraler Indikator für sicheres Bauen im Jahr 2026 ist das Zertifikat EN 1090-1 in der Klasse EXC2, welches eine strenge und regelmäßig auditierte werkseigene Produktionskontrolle (beispielsweise durch den TÜV Rheinland) belegt. Dieses Dokument garantiert dem Investor, dass die Konstruktion exakt den Projekt- und Berechnungsdokumentationen entspricht und unzulässige Materialschwächungen kategorisch ausgeschlossen sind.

Ebenso unverzichtbar ist die Schweißzertifizierung nach EN ISO 3834-2. Sie stellt sicher, dass hochsensible Schweißnähte – oft die absolute Schwachstelle billiger Konstruktionen – ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal im bewährten MAG-135-Verfahren geschweißt und kontrolliert werden.

Reibungslose Bauabnahme und handfeste Versicherungs-Vorteile

Ein Modul ohne verlässlichen Herkunftsnachweis führt auf der Zielgerade fast unweigerlich zu Problemen bei der Bauabnahme. Ohne Leistungserklärung und gültiges CE-Kennzeichen droht durch die Bauaufsichtsbehörden ein sofortiger Baustopp. Zertifizierte Pavillons mit CE-Markierung belegen hingegen ihre Legalität und Sicherheit in der gesamten EU.

Zudem punktet diese dokumentierte Sicherheit bei Versicherungsgesellschaften: Das nachgewiesene Qualitätsniveau resultiert in der Regel in deutlich niedrigeren Prämien und sorgt im Schadensfall für eine schnelle, unkomplizierte Auszahlung.

Exklusiver Tag der offenen Tür im Mai 2026

Um Investoren zuverlässig zu informieren und sie vor Fehlentscheidungen zu bewahren, veranstaltet das Unternehmen Pawilony Efekt am 28. Mai 2026 von 09:00 bis 15:00 Uhr einen exklusiven Tag der offenen Tür. Während dieser Branchenveranstaltung können Unternehmer fertige Pavillonmodelle aus nächster Nähe begutachten, ihre individuellen Bauprojekte bei einer Tasse Kaffee mit Experten besprechen und sich Sonderrabatte für zukünftige Bestellungen sichern.

Um jedem Gast unsere volle Aufmerksamkeit und eine professionelle Beratung zu gewährleisten, ist die Veranstaltung nicht öffentlich und die Teilnehmerzahl streng begrenzt.

Details zum Event sowie das Anmeldeformular finden Interessenten unter:

https://efektpavillon.de/tage-der-offenen-tuer/

Original-Content von: Pawilony EFEKT, übermittelt durch news aktuell