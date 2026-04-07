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Besetzung anspruchsvoller IT-Fach- und Führungspositionen: Wie Daniel Beringer mit der People4Group GmbH zuverlässig die besten verfügbaren Kandidaten für Ihr Unternehmen begeistert

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München (ots)

Monatelang unbesetzte IT-Schlüsselpositionen, wachsende Digitalisierungsprojekte und ein Arbeitsmarkt, der scheinbar voller Kandidaten ist – viele Unternehmen erleben derzeit eine paradoxe Situation: Trotz zahlreicher Bewerbungen bleiben entscheidende Rollen unbesetzt, weil Erfahrung, Spezialisierung und Teamfit fehlen. Daniel Beringer von der People4Group GmbH verfolgt deshalb bewusst einen anderen Recruiting-Ansatz. Wie sich offene Stellen damit zuverlässig besetzen lassen, erfahren Sie hier.

Digitalisierung, SAP-Transformationen, KI-Projekte oder komplexe Systemlandschaften: Für Unternehmen stehen heute häufig Projekte auf dem Spiel, deren Erfolg maßgeblich von wenigen Schlüsselpersonen abhängt. Gleichzeitig bleibt genau diese Art von Position oft über Monate unbesetzt. Klassische Stellenanzeigen generieren dabei zwar Bewerbungen, doch nur selten Kandidaten mit der nötigen Erfahrung, Spezialisierung und Verantwortungsreife. Besonders gefragt sind Senior-IT-Spezialisten mit langjähriger Praxiserfahrung, die komplexe Systeme verstehen und gleichzeitig Verantwortung übernehmen können. Diese Experten befinden sich jedoch meist in stabilen Beschäftigungsverhältnissen und suchen nicht aktiv nach neuen Jobs. „Wenn Unternehmen ausschließlich auf klassische Anzeigen setzen, erreichen sie vor allem aktiv suchende Kandidaten – der deutlich größere Teil des Marktes bleibt damit unsichtbar“, erklärt Daniel Beringer, Geschäftsführer der People4Group GmbH.

„Genau deshalb braucht es im IT-Recruiting einen deutlich strukturierteren und transparenteren Ansatz als in vielen klassischen Vermittlungsmodellen“, fügt er hinzu. Seine Einschätzung basiert dabei auf jahrelanger Erfahrung im Umfeld von Softwarevertrieb und Personalvermittlung. So stellte Daniel Beringer während seiner Tätigkeit bei einem großen Personaldienstleister fest, dass Vermittlungen häufig stark datenbankgetrieben ablaufen und sich die vorgeschlagenen Kandidaten oft kaum von jenen unterscheiden, die Unternehmen auch über klassische Stellenanzeigen erreichen würden – häufig ohne tiefgehende Prüfung der Profile. Für Unternehmen, die strategisch wichtige IT-Positionen besetzen müssen, führt diese Vorgehensweise jedoch selten zu nachhaltigen Ergebnissen. Vor diesem Hintergrund rief er die People4Group GmbH ins Leben und entwickelte schrittweise eine Methodik, die datenbasierte Marktanalyse, Social Recruiting und klassische Direktansprache miteinander kombiniert. Ziel ist es nicht, möglichst schnell irgendeine Vakanz zu schließen, sondern innerhalb der realistischen Marktbedingungen eine schnelle und gleichzeitig nachhaltige Besetzung zu erreichen und dabei den bestmöglichen Kandidaten für eine langfristige Zusammenarbeit zu gewinnen.

Bevor die Suche beginnt: Transparenz über den realen Markt

Wer mit der People4Group GmbH zusammenarbeitet, erhält zunächst etwas, das in der Branche selten ist: Klarheit. Zu Beginn jeder Zusammenarbeit steht zu diesem Zweck eine detaillierte Bewerbermarktanalyse. Dabei wird systematisch untersucht, wie viele Kandidaten mit dem gesuchten Skillset in der relevanten Stadt oder Region überhaupt existieren, wie viele davon aktuell aktiv auf Jobsuche sind, wie viele konkurrierende Unternehmen zeitgleich vergleichbare Profile suchen und welche Gehaltsbandbreiten marktüblich sind. Auf Basis dieser Daten entsteht eine realistische Einschätzung der Besetzungswahrscheinlichkeit – mit konkreten Aussagen über Chancen, Risiken und notwendige Anpassungen.

Für Unternehmen bedeutet das: keine falschen Erwartungen, keine verlorene Zeit durch unrealistische Suchansätze. Ein Praxisbeispiel verdeutlicht den Wert dieser Analyse: Als der Chemiekonzern Baerlocher einen Salesforce-Administrator in München suchte, zeigte die Marktanalyse, dass im vorgesehenen Gehaltsrahmen in der Stadt nur sehr wenige geeignete Kandidaten verfügbar waren. Durch die Erweiterung des Suchradius auf alternative Standorte konnte dennoch ein passender Kandidat identifiziert werden, der heute bereits seit zwei Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig ist. „Viele Unternehmen starten eine Suche, ohne zu wissen, was der Markt wirklich hergibt. Wir schaffen daher zuerst die nötige Transparenz, um tragfähige Entscheidungen zu ermöglichen“, so Daniel Beringer.

Ergänzend zu diesen Analysen stellt die People4Group GmbH regelmäßig aktuelle Marktdaten zur Verfügung und schafft so sowohl für Unternehmen als auch für Kandidaten einen transparenten Überblick über den IT-Arbeitsmarkt. Dazu gehört unter anderem ein jährlich aktualisierter Gehaltsreport für IT-Fachkräfte, der marktübliche Vergütungsstrukturen sichtbar macht und Unternehmen dabei unterstützt, realistische und wettbewerbsfähige Angebote zu formulieren.

Individuelle Ansprache statt generischer Stellenanzeigen

Erfahrene Senior-IT-Spezialisten, die bereits in stabilen Positionen beschäftigt sind, reagieren nicht auf Stellenanzeigen, die für die breite Masse formuliert wurden. Deshalb setzt die People4Group GmbH im weiteren Vorgehen auf einen grundlegend anderen Ansatz: Statt klassischer Inserate werden individuelle Landingpages entwickelt, die eine präzise Beschreibung der fachlichen Anforderungen enthalten, Einblicke in die Teamstruktur und Unternehmenskultur geben und den Führungsstil der IT-Leitung transparent machen. Potenzielle Kandidaten können so frühzeitig einschätzen, ob sie fachlich und firmenkulturell passen, bevor es überhaupt zu einem ersten Gespräch kommt.

Die Verbreitung all dieser Inhalte erfolgt währenddessen über mehrere Kanäle gleichzeitig: Fachmagazine, Meta-Plattformen, LinkedIn, eigene Datenbanken sowie die direkte Ansprache geeigneter Profile. Ziel ist es, sowohl aktiv suchende als auch passive Kandidaten zu erreichen und damit einen möglichst großen Teil des relevanten Marktes abzudecken. „Die wirklich starken Kandidaten müssen gezielt gefunden und überzeugt werden. Das erfordert eine andere Sprache, andere Kanäle und echtes Verständnis für das, was diese Menschen antreibt“, betont Daniel Beringer.

Selektion mit Tiefe: Fachliche und kulturelle Passung als Maßstab

Eingehende Bewerbungen werden bei der People4Group GmbH nicht nach Quantität, sondern nach Qualität bewertet. Neben der fachlichen Qualifikation werden Motivation, Werte und Arbeitsweise jedes Kandidaten intensiv analysiert. Dem Unternehmen wird am Ende keine lange Liste vorgelegt, sondern eine stark selektierte Shortlist der am besten geeigneten Profile. Während des gesamten Auswahlprozesses begleitet Daniel Beringer sowohl das Unternehmen als auch die Kandidaten, moderiert Gespräche und klärt offene Fragen auf beiden Seiten.

Dieser Ansatz unterscheidet sich fundamental von dem, was viele Unternehmen aus negativen Erfahrungen mit Personalvermittlern kennen: keine massenhaft versendeten Profile zur schnellen Provisionserzielung, keine rein datenbankbasierte Suche ohne aktive Marktansprache, kein Druck, aus Mangel an Alternativen eine Kompromisslösung akzeptieren zu müssen. Stattdessen: eine methodisch fundierte, transparente Vorgehensweise, die sowohl quantitative Marktanalyse als auch qualitative Einschätzung von Führung und Teamkultur integriert. „Eine Fehlbesetzung kostet Unternehmen nicht nur Geld – sie kostet Vertrauen, Energie und Zeit, die in einem laufenden IT-Projekt schlicht nicht vorhanden ist. Deshalb ist für uns kulturelle Passung genauso wichtig wie das fachliche Profil“, verrät Daniel Beringer.

Nach der Einstellung ist vor der Integration: Begleitung über die Probezeit hinaus

Ein Großteil der Kündigungen in der Probezeit hat wenig mit fachlicher Eignung zu tun, sondern mit mangelnder Kommunikation, unrealistischen Erwartungen oder kultureller Fehlpassung. Genau hier setzt die People4Group GmbH an: So endet die Begleitung nicht mit der Vertragsunterzeichnung. Sie erstreckt sich aktiv über die Probezeit hinaus, mit einem klaren Fokus auf Kommunikation, Integration und frühzeitiger Konfliktlösung. Für IT-Abteilungen, die operativ stark ausgelastet sind und selten die Kapazität haben, neue Mitarbeiter strukturiert einzuarbeiten, ist das ein entscheidender Vorteil.

Das Ergebnis dieser ganzheitlichen Begleitung zeigt sich in messbaren Resultaten: größerer qualifizierter Bewerberpool durch die Kombination verschiedener Suchkanäle, deutliche Zeitersparnis für IT-Leiter durch strukturierte Vorauswahl, Reduzierung von Fehlbesetzungen durch konsequentes fachliches und kulturelles Matching sowie stabilere Integration neuer Mitarbeiter durch begleitete Kommunikation. „Unser Ziel ist eine schnelle und gleichzeitig nachhaltige Besetzung. Wirklich erfolgreich sind wir erst dann, wenn der neue Mitarbeiter auch nach mehreren Jahren noch im Unternehmen ist und Teams sowie Projekte nachhaltig vorangebracht hat“, fasst Daniel Beringer zusammen.

Sie sind auf der Suche nach den besten Senior-IT-Experten Ihrer Region und wollen Ihre offenen Stellen zuverlässig besetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Daniel Beringer von der People4Group GmbH und fordern Sie eine kostenlose Bewerbermarkt-Analyse an!

Mit dem aktuellen Gehaltsreport erhalten Sie einen transparenten Überblick über Marktbedingungen und Vergütungsstrukturen. Hier einsehbar: https://people4group.com/reports

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