AIXP Consulting GmbH

Vom Mindestlohnjob zum KI-Unternehmer: Wie Deniz Inan mit seinem spezialisierten Consulting-Unternehmen digitale Geschäftsmodelle automatisiert und skaliert

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Viele Angestellte, Studenten und angehende Selbstständige stecken in einem System fest, das ihnen weder finanzielle Freiheit noch echte unternehmerische Entwicklung ermöglicht. Gleichzeitig scheitern viele an vermeintlich einfachen Online-Modellen wie Dropshipping oder Affiliate Marketing. Deniz Inan kennt dieses Gefühl aus eigener Erfahrung. Mit seinem spezialisierten Consulting-Unternehmen zeigt er heute, wie KI-Automatisierung den entscheidenden Unterschied macht. Was sein Unternehmen von anderen unterscheidet und wie es digitale Geschäftsmodelle nachhaltig transformiert, erfahren Sie hier.

Viele junge Menschen empfinden ihre berufliche Situation als fremdbestimmt und finanziell begrenzt. In klassischen 9-to-5-Strukturen sehen sie kaum Entwicklungsperspektiven. Deshalb versuchen zahlreiche Menschen, sich online ein eigenes Business aufzubauen – etwa über Dropshipping, Affiliate Marketing oder Kryptoinvestments. In sozialen Medien wirken diese Modelle oft lukrativ; in der Realität führen sie jedoch nur selten zu stabilen Einnahmen, was häufig Frustration und Selbstzweifel auslöst. Auch technologisch fehlt vielen die Orientierung. Künstliche Intelligenz wird oft nur mit Tools wie ChatGPT verbunden, obwohl ihr Potenzial deutlich größer ist. Besonders bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen bleibt KI in vielen Unternehmen ungenutzt. Das betrifft auch Coaches, Influencer, Agenturen und digitale Dienstleister, deren Prozesse im Marketing oder Vertrieb häufig noch manuell laufen. „Wer nicht versteht, wie KI Prozesse automatisieren und skalieren kann, wird langfristig den Anschluss verlieren“, warnt Deniz Inan.

„Genau deshalb ist es mir so wichtig, KI-Kompetenz zugänglich zu machen – nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für Menschen, die gerade erst anfangen“, fügt er hinzu. Sein eigener Weg begann jedoch ohne schnelle Erfolge: Mehrere Jahre testete er verschiedene Online-Geschäftsmodelle – von Dropshipping und Affiliate Marketing bis zu Krypto und Trading – ohne damit nachhaltig Geld zu verdienen. Parallel arbeitete er in Mindestlohnjobs, etwa als Barkeeper und in der Systemgastronomie. Der Wendepunkt kam mit der Unterstützung der Beauty-Praxis seiner Mutter. Durch gezieltes Social-Media-Marketing und den frühen Einsatz von KI-Tools sowie Automatisierungstools entwickelte er ein System, das mit rund 400 Euro Werbebudget etwa 50 Neukunden generierte. Daraus entstand zunächst eine spezialisierte Agentur und später ein Consulting-Angebot. Heute unterstützt Deniz Inan sowohl Einzelpersonen beim Einstieg in die digitale Selbstständigkeit als auch Unternehmen bei der KI-basierten Automatisierung und Transformation ihrer Prozesse.

Digitale Geschäftsmodelle aufbauen: Angebote für Einsteiger

Für Angestellte, Studenten und angehende Selbstständige hat das erfahrene Team rund um Deniz Inan ein gestuftes Angebot entwickelt, das gezielt dort ansetzt, wo viele scheitern: beim fehlenden Wissen, bei mangelnder Struktur und bei der praktischen Umsetzung eines funktionierenden digitalen Geschäftsmodell. Der Einstieg erfolgt über kostenlose Inhalte auf Social Media und YouTube. Dazu gehören Trainingsvideos von etwa 30 bis 40 Minuten Länge sowie Workshops zur Einführung in KI-gestützte Geschäftsmodelle. Interessenten, die tiefer einsteigen möchten, können ein persönliches Onboarding-Gespräch mit Deniz Inan führen, um ihre individuelle Ausgangssituation zu analysieren.

Darauf aufbauend stehen Einsteigerprogramme mit niedrigem finanziellen Einstieg zur Verfügung sowie intensivere Programme mit direkter Begleitung und Zugang zu erprobten Systemen. Bereits funktionierende Agentur-Systeme werden als Vorlagen für Kundengewinnung, Leadgenerierung und automatisierte Kommunikationsprozesse bereitgestellt. Lizenzmodelle ermöglichen den Zugriff auf bewährte Prozesse. Gleichzeitig sind Finanzierungsmodelle so gestaltet, dass Investitionen perspektivisch durch die mit den Systemen generierten Einnahmen getragen werden können. „Viele Menschen scheitern nicht, weil sie nicht motiviert genug sind, sondern weil ihnen ein funktionierendes System fehlt. Genau diese Systeme stellen wir bereit", erklärt Deniz Inan.

KI-Automatisierung und Skalierung für Unternehmen

Im B2B-Bereich richtet sich das Team rund um Deniz Inan vor allem an Coaches, Influencer, Agenturen und digitale Dienstleister. Ausgangspunkt der Zusammenarbeit ist ein mehrstufiger Analyseprozess mit strukturierten Gesprächen, in denen zentrale Geschäftsbereiche untersucht werden – darunter Leadgenerierung, Vertriebsprozesse, Onboarding, Mitarbeiterstrukturen, Branding, Social Media, Webseitenaufbau und bestehende CRM-Systeme.

Auf dieser Grundlage entwickelt das Team individuelle Automatisierungs- und KI-Lösungen zur Skalierung von Marketing- und Vertriebsprozessen. Ziel ist dabei stets eine Kombination aus höherer Umsatzleistung durch effizientere Kundengewinnung, deutlicher Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe und der Reduktion manueller Prozesskosten. Falls nötig, werden CRM-Systeme neu aufgebaut oder erweitert, bei komplexeren Projekten auch gemeinsam mit externen Entwicklern.

Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und umfasst regelmäßige Check-ups sowie kontinuierliche Optimierungen. In einigen Fällen kommen zudem Beteiligungsmodelle zum Einsatz, bei denen die Vergütung an die Umsatz- oder Gewinnentwicklung des Kunden gekoppelt ist. „Wir gehen nicht rein, implementieren etwas und verschwinden wieder. Wir bauen gemeinsam mit unseren Kunden Systeme, die langfristig funktionieren und mit dem Unternehmen wachsen“, betont Deniz Inan.

Konkrete Ergebnisse: Was KI-Automatisierung in der Praxis bewirkt

Die Transformation wird vor allem an konkreten Ergebnissen sichtbar. Durch die Automatisierung von Marketing- und Verwaltungsprozessen lässt sich manuelle Arbeitszeit deutlich reduzieren, während optimierte Werbetexte und KI-gestützte Zielgruppenanalysen die Abschlussquoten spürbar erhöhen.

Gleichzeitig sorgen standardisierte Systeme dafür, dass digitale Produkte und Dienstleistungen effizienter skaliert werden können. Automatisierte Leadgenerierung stabilisiert Umsätze, und es entstehen neue Geschäftsbereiche, die ohne den Einsatz von KI kaum realisierbar wären.

Der entscheidende Vorteil liegt in der Verbindung menschlicher Kreativität mit der Analyse- und Rechenleistung moderner KI-Systeme. „KI ersetzt keine Menschen – sie erweitert ihre Fähigkeiten. Wer fachliche Kompetenz mit gezielter KI-Nutzung kombiniert, kann seine Produktivität deutlich steigern. Das ist keine Zukunftsvision – das passiert bereits heute“, erklärt Deniz Inan.

Jetzt entscheiden: Anschluss halten oder zurückbleiben

Die zentrale Frage lautet längst nicht mehr, ob KI wirtschaftliche Prozesse verändert – sondern wie schnell. Neue Berufsbilder im Bereich KI-Management und Automatisierungsarchitektur entstehen, während bestehende Geschäftsmodelle kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Unternehmen und Einzelpersonen, die keine KI-Kompetenz aufbauen, riskieren langfristig den Anschluss zu verlieren. Wer jedoch frühzeitig handelt, kann sich als technologisch fortschrittlicher Akteur positionieren und nachhaltigen wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

Deniz Inan und sein spezialisiertes Team begleiten diesen Weg – von den ersten Schritten in die digitale Selbstständigkeit bis zur umfassenden Transformation bestehender Unternehmensstrukturen. Langfristig verfolgt er das Ziel, seine KI-Systeme und Automatisierungslösungen international zu etablieren und als Anbieter für KI-gestützte Unternehmensentwicklung weiter zu wachsen. „Der Wandel hat längst begonnen. Die entscheidende Frage ist nur, wer ihn aktiv gestaltet“, sagt Deniz Inan abschließend.

Sie möchten Ihr digitales Geschäftsmodell mit KI effizienter aufbauen oder bestehende Prozesse automatisieren? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Deniz Inan und seinem Consulting-Team!

Original-Content von: AIXP Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell