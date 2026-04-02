PLAYMOBIL-FunPark

Last Minute-Ausflugstipp zu Ostern: Familienzeit im Playmobil-FunPark

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Zirndorf (ots)

Ostern steht vor der Tür, und viele Familien suchen nach einem abwechslungsreichen Ausflugsziel für gemeinsame Zeit im Freien. Der Playmobil-FunPark bei Nürnberg bietet dafür ideale Bedingungen: Weitläufige Themenwelten, zahlreiche Aktivspielbereiche und viel Raum zum Entdecken machen den Park zu einem beliebten Ziel für die Feier- und Ferientage. Kinder können in ihre Lieblingsrollen schlüpfen, während Erwachsene entspannt die frühlingshafte Atmosphäre genießen - eine Kombination, die den FunPark gerade zu Ostern besonders attraktiv macht.

Am Osterwochenende vom 3. bis 6. April 2026 findet im Playmobil-FunPark außerdem eine spannende Ostereier-Rallye statt. Der Osterhase hat in den XXL-Playmobil-Spielwelten geheime Hinweis-Eier versteckt. Wer sie findet, kann tolle Preise gewinnen. Die Rallyezettel sind am Infoschalter im HOB-Center erhältlich. Ein Riesenspaß für die ganze Familie!

Abenteuer für kleine Heldinnen und Helden - drinnen und draußen

Im Playmobil-FunPark dreht sich alles um aktives Spielen, Bewegen und Mitmachen. Genau das Richtige für alle Kinder, die es nach den langen Wintermonaten nach draußen zieht. Jetzt heißt es wieder mit dem Piratenschiff in See stechen, auf der Baustelle kräftig mit anpacken oder bei den Einhörnern im Feenland auf Schatzsuche gehen. In der Rolle ihrer Playmobil-Lieblingshelden können Kinder spielen, klettern, balancieren und toben - ganz frei und voller Fantasie. Und auch bei unbeständigem Aprilwetter ist für Abwechslung gesorgt, denn der große Indoorbereich mit Spielstadt und überdachtem Klettergarten bietet viele Möglichkeiten für einen spannenden Tag im Playmobil-FunPark.

Der Playmobil-FunPark hat bis zum 8. November 2026 täglich von 9 - 19 Uhr geöffnet (ab 15. September bis 18 Uhr). Weitere Infos und Tickets siehe www.playmobil-funpark.de.

Über den Playmobil-FunPark

Der Playmobil-FunPark in Zirndorf bei Nürnberg ist der ideale Freizeittipp für aktive Familien. Seit dem Jahr 2000 begeistert der Erlebnispark auf 90.000 Quadratmetern mit rund 20 Erlebnisbereichen, darunter Themenwelten der beliebten Spielzeugmarke wie die große Ritterburg und das Piratenschiff. Actionreiche Aktiv- und Wasserspielplätze sowie ein 5.000 Quadratmeter großer Indoorbereich mit Klettergarten laden zum Spielen und Entdecken ein. Der einzigartige Freizeitpark zieht jährlich bis zu eine Million Besucher an. Er wurde von Horst Brandstätter ins Leben gerufen, um dem Bewegungsmangel von Kindern entgegenzuwirken: Das Konzept fördert Aktivität und Bewegung und kommt ohne elektronische Fahrgeschäfte aus. Zusätzlich gibt es eine Minigolfanlage und das familienfreundliche Playmobil-Hotel mit 28 thematischen Zimmern. Der Park öffnet von den Osterferien bis Anfang November, sowie während der Wintermonate zum "Winterzauber". Der Playmobil-FunPark ist Teil der Horst Brandstätter Group. Weitere Playmobil-FunParks gibt es in Griechenland und in Malta. Weitere Informationen: www.playmobil-funpark.de

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