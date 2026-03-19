AtlasEdge

Neue Rechenzentrumsstrategie ebnet den Weg für KI und digitale Innovation in Europa

Stuttgart (ots)

Statement von Georg Raiser, Managing Director DACH bei AtlasEdge Data Centres:

"Die neue nationale Rechenzentrumsstrategie Deutschlands schafft die langfristige Klarheit und Verlässlichkeit, die unsere Branche braucht. Mit dem Ziel, die nationale Kapazität zu verdoppeln und Planungs-, Genehmigungs- sowie Netzanschlussprozesse zu beschleunigen, übernimmt Deutschland eine klare Führungsrolle dabei, wie Europa die digitale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz, High Performance Computing und die nächste Welle industrieller Innovation skalieren kann.

Bei AtlasEdge sind wir stolz darauf, zu dieser Dynamik beizutragen. Deutschland ist einer unserer am schnellsten wachsenden Märkte, und dieser Rahmen stärkt die Voraussetzungen für die nachhaltigen, verteilten und erstklassigen Rechenzentren, die wir im ganzen Land aufbauen. Er ermöglicht es uns, um mit Vertrauen zu investieren und Deutschlands Anspruch zu unterstützen, die nächste Phase des digitalen Wachstums in Europa anzuführen."

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Über AtlasEdge

AtlasEdge konzipiert, baut und betreibt hochsichere, skalierbare Rechenzentren an 14 strategischen Standorten in Europa. Als Joint Venture von Liberty Global und DigitalBridge erschließen wir die nächste Generation vielversprechender Märkte - darunter Lissabon, Wien, Barcelona, Madrid, Brüssel sowie mehrere deutsche Metropolen. Unsere bewährte modulare Bauweise ermöglicht schnelle Bereitstellungen unter 10 MW. Gleichzeitig entwickeln wir große Campus-Standorte und planen, bis Ende 2026 über 500 MW leistungsfähige Infrastruktur in unserer Powered Landbank zu realisieren.

Seit 2021 setzen Kunden bei AtlasEdge KI-, Cloud- und geschäftskritische Workloads in unseren vollständig redundanten (2N) Rechenzentren ein - wahlweise mit Liquid-to-Chip- oder luftgekühlten Lösungen. Alle Neubauten werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben. Zusätzlich begleiten unsere Steuer-, Rechts- und Standortteams Unternehmen beim Markteintritt in neue europäische Regionen und unterstützen sie dabei, regulatorische, kommerzielle und technische Anforderungen sicher und effizient zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://atlasedge.com/de

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