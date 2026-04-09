Sterne Personal GmbH

Sterne Personal GmbH wächst und sucht neue Talente im Recruiting für das Gesundheitswesen

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München (ots)

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen sorgt seit Jahren für wachsenden Druck auf Praxen, medizinische Versorgungszentren und Kliniken. Immer mehr Einrichtungen suchen nach neuen Wegen, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, und setzen dabei auf spezialisierte Recruiting-Dienstleister. Einer dieser Anbieter ist die Sterne Personal GmbH rund um Geschäftsführer Sebastian Weber. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach ihren Recruiting-Lösungen baut das Unternehmen derzeit sein Team aus und sucht neue Mitarbeiter in den Bereichen Sales, Marketing und Recruiting.

Praxen sind überlastet, Kliniken suchen händeringend nach qualifiziertem Personal und medizinische Versorgungszentren stehen unter wachsendem Druck, offene Stellen schnell zu besetzen. Viele Einrichtungen stehen deshalb vor einer grundlegenden Frage: Wie lassen sich vakante Positionen heute noch zuverlässig besetzen, ohne bestehende Teams dauerhaft zu überlasten? Gleichzeitig zeigt sich, dass klassische Recruiting-Methoden in einem zunehmend umkämpften Arbeitsmarkt immer häufiger an ihre Grenzen stoßen. „Wenn Fachkräfte sich nicht wohlfühlen oder nicht gezielt angesprochen werden, bleiben Stellen unbesetzt – das belastet Teams dauerhaft und gefährdet langfristig auch die Versorgungsqualität“, sagt Sebastian Weber, Geschäftsführer der Sterne Personal GmbH.

„Der Markt ist keineswegs leer gefegt. In vielen Fällen scheitert die Mitarbeitergewinnung nicht am Mangel an Fachkräften, sondern an veralteten Prozessen und fehlender Bereitschaft, neue Wege zu gehen“, erklärt der Experte. Weber beschäftigt sich seit Jahren mit den Herausforderungen der Personalgewinnung im Gesundheitswesen und beobachtet, dass viele Einrichtungen ihre Recruiting-Strategien grundlegend überdenken müssen. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistern, die Einrichtungen bei der Mitarbeitergewinnung unterstützen – ein Trend, der auch bei der Sterne Personal GmbH für steigende Nachfrage sorgt.

So unterstützt die Sterne Personal GmbH Gesundheitseinrichtungen im Recruiting

Die Sterne Personal GmbH unterstützt Praxen, medizinische Versorgungszentren und Kliniken dabei, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Bereits mehr als 400 Partner hat das Unternehmen erfolgreich bei der Besetzung unterschiedlichster Stellenprofile begleitet – von medizinischen Fachangestellten bis hin zu spezialisierten Ärzten. Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer Analyse der individuellen Ausgangssituation. Gemeinsam mit dem Kunden definiert das Team das passende Anforderungsprofil und entwickelt darauf aufbauend eine Recruiting-Strategie, die exakt auf die jeweilige Einrichtung zugeschnitten ist.

Wie effizient dieser Ansatz ist, zeigt sich auch in der Geschwindigkeit der Besetzungen: Während medizinische Fachangestellte häufig innerhalb von rund drei Wochen vermittelt werden, dauert es bei Fachärzten im Schnitt etwa drei Monate. Weitere Positionen wie MTR oder zahnmedizinische Fachkräfte können in vielen Fällen innerhalb von sechs bis sieben Wochen erfolgreich besetzt werden. Ziel ist es dabei stets, qualifizierte Fachkräfte gezielt anzusprechen – auch außerhalb klassischer Bewerberkanäle und langfristig passende Mitarbeiter mit den richtigen Arbeitgebern zusammenzubringen. „Gerade im Gesundheitswesen braucht Recruiting heute individuelle Strategien statt standardisierter Lösungen“, betont Sebastian Weber.

Warum immer mehr Einrichtungen auf Sterne Personal setzen

Ein zentrales Merkmal der Sterne Personal GmbH ist die vollständige Übernahme des operativen Recruiting-Aufwands. Gesundheitseinrichtungen werden dadurch im Alltag spürbar entlastet und können sich stärker auf ihre Kernaufgabe konzentrieren: die medizinische Versorgung. Gleichzeitig sorgt ein strukturiertes Vorgehen dafür, dass Personalsuche nicht länger zufallsabhängig erfolgt, sondern planbar und effizient organisiert wird.

Dieses Konzept spiegelt sich auch in klaren Garantien wider: Sterne Personal verspricht qualifizierte Bewerbungen, eine Einstellungsgarantie sowie eine Nachbesetzung innerhalb der Probezeit, sollte eine Fachkraft das Unternehmen vorzeitig verlassen. „Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Bewerbungen zu generieren, sondern Menschen zusammenzubringen, die langfristig zueinander passen – fachlich wie menschlich“, erklärt Weber. Die hohe Nachfrage nach den Leistungen des Unternehmens zeigt, dass dieser Ansatz im Markt auf große Resonanz stößt.

Wachstum mit Anspruch: Was Top-Performer bei Sterne Personal erwartet

Aufgrund der steigenden Nachfrage baut die Sterne Personal GmbH ihr eigenes Team weiter aus und sucht neue Teamplayer in den Bereichen Sales, Marketing und Recruiting. „Wir suchen Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen wollen“, erklärt Sebastian Weber. „Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem ambitionierte Persönlichkeiten ihr volles Potenzial entfalten können.“

Gesucht werden unter anderem Sales Manager, Key Account Manager, Sales Trainees, Online Marketing Manager, Online Marketing Trainees sowie Recruiting-Agenten. Wer bei Sterne Personal einsteigt, bringt Leistungsbereitschaft, Karriereorientierung und die Motivation mit, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen.

Mitarbeiter profitieren von attraktiven Rahmenbedingungen, darunter:

modernes Office in bester Münchner Lage

Gesundheitsbonus von 600 Euro

betriebliches Gesundheitsmanagement

EGYM Wellpass

30 Tage Urlaub

freier Tag am Geburtstag

regelmäßige Teamevents

Ziel ist der Aufbau eines leistungsstarken Teams, das weiteres Wachstum ermöglicht und Gesundheitseinrichtungen langfristig bei der Mitarbeitergewinnung unterstützt.

Du möchtest Teil eines leistungsorientierten Teams werden und deine Karriere im Bereich Sales, Marketing oder Recruiting auf das nächste Level heben? Dann melde dich jetzt bei Sebastian Weber und dem Team der Sterne Personal GmbH!

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