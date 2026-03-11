Sterne Personal GmbH

Sterne Personal GmbH: Neue Wege im Recruiting für Praxen und Kliniken

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen spitzt sich seit Jahren zu. Gleichzeitig fragen sich immer mehr Praxen und Kliniken, ob qualifiziertes Recruiting unter den aktuellen Marktbedingungen überhaupt noch möglich ist. Sebastian Weber unterstützt mit der Sterne Personal GmbH Gesundheitseinrichtungen bei der gezielten Mitarbeitergewinnung. Wie die Zusammenarbeit abläuft und für wen sie besonders geeignet ist, erfahren Sie hier.

In den vergangenen Jahren hat sich die Personalsituation im Gesundheitswesen deutlich verschärft. Praxen, medizinische Versorgungszentren und Kliniken stehen zunehmend unter Druck, offene Stellen zeitnah und qualifiziert zu besetzen. Eine Entspannung der Lage ist aktuell nicht absehbar. Entsprechend groß ist die Verunsicherung vieler Entscheider: Gibt es überhaupt noch geeignete Bewerber? Welche Kanäle funktionieren heute noch? Und wie lassen sich vakante Positionen besetzen, ohne das bestehende Team weiter zu überlasten? „Der Markt ist keineswegs leer gefegt, das ist ein Trugschluss. In vielen Fällen scheitert die Mitarbeitergewinnung nicht am Mangel an Fachkräften, sondern an veralteten Prozessen und der fehlenden Bereitschaft, neue Wege zu gehen“, erklärt Sebastian Weber, Geschäftsführer der Sterne Personal GmbH.

„Gerade im Gesundheitswesen braucht Recruiting heute individuelle Strategien statt standardisierter Lösungen. Wer weiterhin ausschließlich auf klassische Jobportale setzt, wird kaum passende Bewerbungen erhalten“, ergänzt er. Mit der Sterne Personal GmbH hat sich Sebastian Weber auf die Mitarbeitergewinnung im Gesundheitsmarkt spezialisiert. Das Unternehmen begleitet Gesundheitseinrichtungen jeder Größenordnung, von der Einzelpraxis bis zur Großklinik, bei der gezielten Ansprache qualifizierter Fachkräfte. Der Fokus liegt dabei auf einer engen, persönlichen Zusammenarbeit und maßgeschneiderten Konzepten, die den jeweiligen Arbeitgeber als attraktiven Arbeitsplatz positionieren und nachhaltig qualifizierte Bewerber hervorbringen.

Von der Analyse bis zur erfolgreichen Besetzung: So arbeitet Sterne Personal

Zu Beginn jeder Zusammenarbeit steht bei Sterne Personal eine detaillierte Analyse der individuellen Ausgangslage. Die Anforderungen unterscheiden sich dabei deutlich: Während manche Kunden bereits ein klares Bild vom gesuchten Profil haben, fehlt anderen zunächst die Orientierung, wie sie sich im aktuellen Arbeitsmarkt überhaupt positionieren können. „Viele Praxen und Kliniken wissen genau, wen sie brauchen, aber nicht, wie sie diese Menschen heute noch erreichen sollen“, verrät Sebastian Weber.

Auf dieser Grundlage definiert das Team gemeinsam mit dem Kunden das Wunschprofil und arbeitet heraus, was den jeweiligen Arbeitgeber als Arbeitsplatz auszeichnet. „Erfolgreiches Recruiting beginnt nicht mit einer Anzeige, sondern mit der Frage, warum sich jemand genau hier bewerben sollte“, so Sebastian Weber. Erst danach wird ein individuelles Konzept entwickelt, das gezielt auf die jeweilige Einrichtung zugeschnitten ist. Sterne Personal setzt dabei auf eine digitale Omnipräsenz, um qualifizierte Fachkräfte auch außerhalb klassischer Bewerberkanäle anzusprechen.

Während des gesamten Prozesses bleibt die Zusammenarbeit eng und persönlich. Sterne Personal übernimmt den operativen Aufwand vollständig und begleitet seine Kunden kontinuierlich. „Unser Anspruch ist es, nicht einfach Bewerbungen zu liefern, sondern Menschen zusammenzubringen, die langfristig zueinander passen", betont Sebastian Weber. Für Praxen und Kliniken bedeutet das vor allem Entlastung im Alltag und eine deutlich höhere Qualität der eingehenden Bewerbungen.

Individuelle Lösungen statt Schablonen: Was Sterne Personal von anderen Anbietern unterscheidet

Der Markt für Recruiting-Dienstleistungen im Gesundheitswesen ist unübersichtlich geworden. Viele Anbieter setzen auf standardisierte Kampagnen und versprechen schnelle Erfolge, liefern jedoch häufig unpassende oder qualitativ unzureichende Bewerbungen. Sterne Personal verfolgt bewusst einen anderen Ansatz. „Ein zentrales Problem in unserer Branche ist, dass oft mit derselben Strategie für völlig unterschiedliche Einrichtungen gearbeitet wird“, erläutert Sebastian Weber. „Dabei unterscheiden sich eine Einzelpraxis und eine Großklinik grundlegend, sowohl in ihren Anforderungen als auch in ihrer Arbeitgeberwirkung.“

Genau hier setzt das 360-Grad-Recruiting-Konzept der Sterne Personal GmbH an. Durch die Kombination aus Branchenexpertise, digitaler Omnipräsenz und individueller Strategie gelingt es, qualifizierte Fachkräfte gezielt anzusprechen. Die Ergebnisse zeigen sich nicht nur in der Anzahl, sondern vor allem in der Passgenauigkeit der Bewerbungen. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine echte Auswahl zu ermöglichen – nicht aus Mangel zu entscheiden, sondern aus Qualität“, erklärt Sebastian Weber.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Verbindlichkeit der Zusammenarbeit. Sterne Personal arbeitet mit klar definierten Prozessen und Garantien, die den Kunden Sicherheit geben. Dazu gehört auch eine Garantie auf qualifizierte Bewerbungen – und eine Nachbesetzung, falls eine Stelle innerhalb der Probezeit wieder frei wird. Für Praxen und Kliniken ist das ein entscheidender Vorteil: Der Recruiting-Prozess bleibt planbar, das Risiko wird deutlich reduziert und die Einrichtung gewinnt echte Handlungssicherheit. Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit. „Recruiting ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein Vertrauensprozess. Deshalb legen wir großen Wert auf Transparenz und eine enge Abstimmung“, betont Sebastian Weber. Für viele Praxen und Kliniken bedeutet dieser Ansatz einen spürbaren Perspektivwechsel: weg vom reinen Reagieren, hin zu einer aktiven und planbaren Personalstrategie.

Recruiting mit Verantwortung: Warum es bei Sterne Personal um mehr geht als offene Stellen

Für Sebastian Weber endet erfolgreiches Recruiting nicht mit der Besetzung einer Position. Sein Anspruch geht deutlich weiter. „Am Ende geht es darum, Menschen in Arbeitsumfelder zu bringen, in denen sie gerne arbeiten und langfristig bleiben“, sagt Weber. Gerade im Gesundheitswesen habe dies eine besondere Tragweite, da stabile Teams die Grundlage für eine verlässliche Versorgung bilden.

Die Mission der Sterne Personal GmbH ist deshalb klar definiert: die passenden Mitarbeiter mit den richtigen Arbeitgebern zusammenzubringen. Dieser Ansatz soll nicht nur einzelne Einrichtungen entlasten, sondern einen Beitrag zur Stabilisierung des gesamten Gesundheitssystems leisten. „Wenn Fachkräfte sich wohlfühlen und wertgeschätzt werden, wirkt sich das unmittelbar auf die Qualität der Versorgung aus. Davon profitieren letztlich wir alle“, so Sebastian Weber.

