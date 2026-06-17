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Mittelstand klagt über Steuerlast – mit diesen 3 Wegen erhöhen Unternehmen ihre Liquidität

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Mönchengladbach (ots)

Steigende Energiepreise, höhere Personalkosten und eine anhaltend schwache Konjunktur setzen viele mittelständische Unternehmen unter Druck. Gleichzeitig bleiben Steuerzahlungen, Sozialabgaben und weitere gesetzliche Verpflichtungen bestehen. Während die Margen in zahlreichen Branchen sinken, gewinnt ein Faktor zunehmend an Bedeutung: die Liquidität.

Die meisten Unternehmen suchen Liquidität bei der Bank, obwohl ein Teil davon oft längst im eigenen Betrieb gebunden ist. Wer finanzielle Reserven gezielt freisetzt, kann seine Handlungsfähigkeit stärken und Engpässe vermeiden, ohne zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Hier erfahren Sie, welche drei legalen Wege Unternehmen jetzt nutzen können, um ihre Liquidität zu verbessern und kurzfristig mehr finanziellen Spielraum zu schaffen.

1. Offene Forderungen konsequent managen

Ein erheblicher Teil des gebundenen Kapitals steckt in vielen Unternehmen in offenen Kundenforderungen. Werden Rechnungen verspätet bezahlt, verlängert sich der Zeitraum zwischen Leistungserbringung und tatsächlichem Zahlungseingang. Dadurch entsteht eine Liquiditätslücke, die häufig durch Betriebsmittelkredite oder andere Finanzierungsformen ausgeglichen werden muss.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, sollten Unternehmen ihr Forderungsmanagement regelmäßig überprüfen. Bereits klare Zahlungsbedingungen und zeitnahe Rechnungsstellung können dazu beitragen, Zahlungseingänge zu beschleunigen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, offene Forderungen konsequent nachzuverfolgen und ein strukturiertes Mahnwesen einzurichten.

Zusätzliche Anreize lassen sich durch Frühzahlerrabatte schaffen. Erhalten Kunden einen kleinen Preisnachlass für eine besonders schnelle Begleichung der Rechnung, verbessert sich oftmals die Zahlungsmoral. Zwar reduziert sich dadurch der Rechnungsbetrag geringfügig, gleichzeitig steht das Geld jedoch früher zur Verfügung und kann unmittelbar im Unternehmen eingesetzt werden.

Auch Factoring kann eine sinnvolle Option sein. Dabei verkauft das Unternehmen seine Forderungen an einen spezialisierten Dienstleister und erhält den Großteil des Rechnungsbetrags innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt. Gerade für Betriebe mit langen Zahlungszielen kann dies die Liquidität deutlich verbessern und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierungen reduzieren.

2. Kostenstrukturen regelmäßig hinterfragen

Neben den Einnahmen beeinflussen auch die laufenden Ausgaben die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Dennoch wachsen Kostenblöcke über die Jahre häufig unbemerkt an. Verträge werden verlängert, Software-Abonnements bleiben bestehen oder Dienstleistungen werden weiterhin genutzt, obwohl sie kaum noch einen Mehrwert liefern.

Deshalb lohnt sich eine regelmäßige Analyse sämtlicher Fixkosten. Besonders in wirtschaftlich angespannten Phasen sollten Unternehmen prüfen, welche Ausgaben tatsächlich notwendig sind und an welchen Stellen Einsparungen möglich sind. Bereits kleinere Anpassungen können sich über das Jahr hinweg zu erheblichen Beträgen summieren.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei wiederkehrenden Verträgen. Nicht genutzte Softwarelizenzen, doppelte Dienstleistungen oder überdimensionierte Servicepakete verursachen häufig vermeidbare Kosten. Werden diese Positionen konsequent überprüft und gegebenenfalls gekündigt, verbessert sich die Liquidität unmittelbar.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, geplante Investitionen hinsichtlich ihrer Finanzierungsform zu bewerten. Statt hohe Einmalzahlungen für Maschinen, Fahrzeuge oder technische Ausstattung zu leisten, bietet Leasing in vielen Fällen die Möglichkeit, die Belastung auf mehrere Jahre zu verteilen. Dadurch bleibt mehr Kapital im Unternehmen verfügbar, ohne dass notwendige Investitionen verschoben werden müssen.

3. Rückstellungen strategisch einsetzen

Ein weiterer Hebel liegt in einer vorausschauenden Finanz- und Steuerplanung. Rückstellungen ermöglichen es Unternehmen, erwartete zukünftige Verpflichtungen bereits frühzeitig zu berücksichtigen. Gleichzeitig schaffen sie Transparenz über kommende Belastungen und erleichtern die Liquiditätssteuerung.

In der Praxis werden Rückstellungen häufig erst kurz vor dem Jahresabschluss betrachtet. Dabei kann eine frühzeitige Planung dazu beitragen, finanzielle Engpässe zu vermeiden und künftige Zahlungsverpflichtungen realistischer einzuschätzen.

Besonders relevant sind steuerlich zulässige Rückstellungen für absehbare Kosten oder Verpflichtungen. Dazu zählen beispielsweise drohende Prozesskosten, Gewährleistungsverpflichtungen oder ausstehende Rechnungen für bereits erbrachte Leistungen. Werden solche Positionen rechtzeitig identifiziert und korrekt berücksichtigt, verbessert sich nicht nur die Planbarkeit, sondern unter Umständen auch die steuerliche Situation des Unternehmens.

Ebenso wichtig ist eine realistische Kalkulation erwarteter Ausgaben. Wer künftige Belastungen frühzeitig einplant, kann notwendige Mittel rechtzeitig reservieren und vermeidet unangenehme Überraschungen bei größeren Zahlungsverpflichtungen.

Liquidität entsteht nicht nur durch neue Umsätze

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird deutlich, dass finanzielle Stabilität nicht allein von der Auftragslage abhängt. Häufig liegen erhebliche Liquiditätsreserven bereits innerhalb des Unternehmens. Ein professionelles Forderungsmanagement, eine konsequente Kostenkontrolle sowie eine strategische Rückstellungsplanung können dazu beitragen, finanzielle Spielräume zu erweitern und die Widerstandsfähigkeit des Betriebs zu stärken.

Unternehmen, die diese Stellschrauben regelmäßig überprüfen, schaffen nicht nur mehr Transparenz über ihre Finanzen. Sie verbessern zugleich ihre Fähigkeit, auf wirtschaftliche Veränderungen flexibel und handlungsfähig zu reagieren.

Über Michael Schattmann

Michael Schattmann ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter der Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei. Er berät Unternehmer und Selbstständige in der strategischen Strukturierungsgestaltung. Sein Fokus liegt auf individuell entwickelten, langfristig tragfähigen Unternehmensstrukturen. Weitere Informationen unter: https://www.schattmann-partner.de/

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