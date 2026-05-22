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Unsichtbarer Geldfresser: So verlieren Geschäftsführer jedes Jahr Rendite

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Mönchengladbach (ots)

Viele Unternehmen arbeiten profitabel und verlieren trotzdem jedes Jahr Geld, ohne es zu merken. Der Grund sind keine großen Fehlentscheidungen, sondern kleine Ineffizienzen: unklare Prozesse, schlechte Abstimmung, unnötige Kostenstellen. Diese summieren sich über Monate zu erheblichen Verlusten, die oft unentdeckt bleiben.

Die größten Verluste entstehen nicht durch falsche Strategien, sondern durch tägliche Reibungsverluste, die niemand wirklich misst. Hier erfahren Sie, wo diese versteckten Renditefresser liegen – und wie Geschäftsführer sie gezielt identifizieren und eliminieren können.

Kleine Verluste mit großer Wirkung

Viele Unternehmen konzentrieren sich bei wirtschaftlichen Problemen zunächst auf Umsatzentwicklung, Auftragslage oder Marktveränderungen. Dabei entstehen finanzielle Verluste häufig an ganz anderer Stelle: im operativen Alltag. Unklare Abläufe, fehlende Abstimmungen oder unzureichende Kalkulationen verursachen Kosten, die zunächst kaum auffallen, sich langfristig jedoch erheblich auf die Rendite auswirken.

Besonders problematisch sind ineffiziente Prozesse, die sich über Jahre etabliert haben. Sie funktionieren zwar im Tagesgeschäft, verursachen gleichzeitig aber unnötigen Aufwand. Dazu zählen beispielsweise doppelte Arbeitsschritte, lange Abstimmungswege oder fehlende Transparenz über tatsächliche Projektkosten.

Hinzu kommt, dass steigende Material-, Energie- und Personalkosten nicht immer vollständig in die Preisgestaltung einfließen. Unternehmen arbeiten dadurch scheinbar profitabel, obwohl die tatsächlichen Margen kontinuierlich sinken.

Versteckte Kosten im laufenden Betrieb

Viele Renditeverluste entstehen nicht durch einzelne gravierende Fehler, sondern durch zahlreiche kleine Abweichungen im Betriebsablauf. Unproduktive Zeiten bleiben häufig unerfasst, Maschinen oder Mitarbeiter sind nicht optimal ausgelastet und Nacharbeiten verursachen zusätzliche Kosten.

Gerade Wartezeiten oder kurzfristige Unterbrechungen werden im Alltag oft unterschätzt. Wiederholen sich diese jedoch regelmäßig, entstehen daraus erhebliche wirtschaftliche Belastungen. Ähnlich verhält es sich mit Reklamationen oder fehlerhaften Abläufen: Einzelne Vorfälle wirken zunächst unbedeutend, summieren sich im Jahresverlauf jedoch zu spürbaren Verlusten.

Darüber hinaus fehlt vielen Unternehmen der genaue Überblick darüber, welche Projekte, Kunden oder Leistungen tatsächlich profitabel sind. Ohne belastbare Zahlen bleiben wirtschaftliche Schwachstellen häufig lange verborgen.

Warum Handwerksbetriebe besonders betroffen sind

Vor allem Handwerksbetriebe stehen unter hohem organisatorischem Druck. Parallel laufende Baustellen, kurzfristige Änderungen und spontane Entscheidungen prägen den Arbeitsalltag. Gleichzeitig bleibt oft wenig Zeit für betriebswirtschaftliche Auswertungen oder detaillierte Nachkalkulationen. Typische Probleme entstehen durch ungenaue Zeiterfassung, unnötige Fahrzeiten, Materialverluste oder mangelnde Einsatzplanung. Viele Betriebe kalkulieren zudem auf Basis langjähriger Erfahrungswerte, ohne die tatsächlichen Kosten regelmäßig zu überprüfen.

Wie stark sich solche Abweichungen auswirken können, zeigt ein typisches Beispiel aus der Praxis: Ein Auftrag wird mit 40 Arbeitsstunden kalkuliert. Durch zusätzliche Fahrten, Materialsuche und kleinere Nacharbeiten entstehen tatsächlich jedoch 52 Stunden Aufwand. Da diese Mehrstunden häufig nicht weiterberechnet werden, reduziert sich die Marge erheblich, obwohl der Auftrag auf den ersten Blick erfolgreich abgeschlossen wurde.

Gerade weil einzelne Verluste oft gering erscheinen, bleiben sie lange unbemerkt. Wiederholen sich solche Fälle jedoch über zahlreiche Projekte hinweg, entstehen schnell hohe finanzielle Einbußen.

Renditefresser kennen keine Unternehmensgröße

Grundsätzlich können ineffiziente Prozesse in Unternehmen jeder Größe auftreten. Die Ursachen unterscheiden sich jedoch häufig. Kleinere Unternehmen verfügen oftmals über weniger ausgeprägte Controlling-Strukturen. Entscheidungen hängen dort stark von einzelnen Personen ab, während Abläufe eher informell organisiert sind. Dadurch bleiben wirtschaftliche Probleme häufig länger unerkannt.

Größere Unternehmen kämpfen dagegen eher mit komplexen Strukturen und zahlreichen Schnittstellen. Unklare Verantwortlichkeiten, langwierige Abstimmungsprozesse oder bürokratische Abläufe führen dort regelmäßig zu Ineffizienzen. Die Unternehmensgröße allein schützt deshalb nicht vor Renditeverlusten. Entscheidend ist vielmehr, wie transparent Prozesse organisiert und wirtschaftliche Kennzahlen ausgewertet werden.

Transparenz als entscheidender Faktor

Um versteckte Renditefresser zu identifizieren, benötigen Unternehmen vor allem belastbare Daten. Entscheidend sind eine konsequente Nachkalkulation von Projekten, eine saubere Zeiterfassung sowie die regelmäßige Analyse von Materialverbrauch und Mitarbeiterauslastung.

Ebenso wichtig ist die kritische Überprüfung bestehender Abläufe. Unternehmen sollten regelmäßig hinterfragen, an welchen Stellen Wartezeiten entstehen, welche Leistungen geringe Margen erwirtschaften und wo unnötige Fehler oder Nacharbeiten auftreten.

Digitale Zeiterfassungssysteme, betriebswirtschaftliche Kennzahlen sowie moderne Controlling- und ERP-Lösungen können dabei helfen, wirtschaftliche Schwachstellen frühzeitig sichtbar zu machen.

Prozesse regelmäßig hinterfragen

Sind die Ursachen identifiziert, geht es vor allem darum, Abläufe zu vereinfachen und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Gleichzeitig sollten Kalkulationen regelmäßig überprüft und an aktuelle Kostenentwicklungen angepasst werden.

Unternehmen profitieren insbesondere davon, Prozesse nicht als starre Strukturen zu betrachten. Wer interne Abläufe kontinuierlich analysiert und optimiert, reduziert langfristig unnötige Kosten und verbessert die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens.

Über Michael Schattmann

Michael Schattmann ist Jurist und geschäftsführender Gesellschafter der Schattmann & Partner Wirtschaftskanzlei. Er berät Unternehmer und Selbstständige in der strategischen Strukturierungsgestaltung. Sein Fokus liegt auf individuell entwickelten, langfristig tragfähigen Unternehmensstrukturen. Weitere Informationen unter: https://www.schattmann-partner.de/

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