FCP FRITSCH, CHIARI & PARTNER Ziviltechniker GmbH

artus GmbH wird Teil der Unternehmensgruppe FCP.VCE

Wien/Berlin (ots)

FCP.VCE übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2026 das Berliner Architekturbüro artus, stärkt den Standort Berlin und baut Marktpräsenz in Deutschland sowie Leistungsportfolio aus.

Die Unternehmensgruppe FCP.VCE übernimmt rückwirkend mit 1. Januar 2026 das Berliner Unternehmen artus architekturbüro für urbanes bauen und sanieren GmbH. Die Übernahme erfolgt im Rahmen der Expansionsstrategie „Deutschland 2030“ und markiert einen weiteren Meilenstein beim Ausbau der Aktivitäten am deutschen Markt. Mit der Integration stärkt FCP.VCE den Standort Berlin, erweitert gezielt ihr Leistungsportfolio und vertieft ihre Präsenz im Bereich Hoch- und Infrastrukturbau.

artus ist seit rund 30 Jahren in Berlin etabliert und auf funktionale Planung im Hochbau sowie bei Infrastrukturbauwerken spezialisiert. Das gesamte zehnköpfige Team wird übernommen und bleibt am Standort Berlin tätig.

„artus bringt jahrzehntelange Erfahrung im deutschen Markt mit und ist in Berlin hervorragend vernetzt. Das Team ergänzt unsere Gruppe fachlich wie kulturell ideal – gemeinsam wollen wir den Standort weiterentwickeln und neue Marktchancen nutzen“, sagt Joachim Lanschützer, Geschäftsführer von FCP.VCE, der künftig auch die Geschäftsführung von artus übernimmt.

Zu den Referenzen von artus zählen unter anderem diverse U-Bahnhöfe, das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium und die Galerie Alte Meister. Die Kompetenzen von artus ergänzen das bestehende Leistungsspektrum von FCP.VCE und schaffen zusätzliche Synergien für integrierte Leistungen in Planung, Projektsteuerung und Bauüberwachung.

„Mit FCP.VCE haben wir einen Partner gefunden, der unsere fachliche Ausrichtung teilt und unserem Team langfristige Perspektiven bietet“, erklärt Norbert Lehmann, Gründer und Geschäftsführer von artus.

Mit der Übernahme setzt FCP.VCE ihren Wachstumskurs in Deutschland konsequent fort und stärkt ihre Position als interdisziplinäre Unternehmensgruppe mit Standorten in Berlin und Essen.

Original-Content von: FCP FRITSCH, CHIARI & PARTNER Ziviltechniker GmbH, übermittelt durch news aktuell