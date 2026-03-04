Rolling Pin Event GmbH

Jamie Oliver kommt nach Deutschland

Jamie Oliver zählt zu den bekanntesten Köchen der Welt.

Er ist mit über 55 Millionen verkauften Kochbüchern nicht nur der erfolgreichste Kochbuchautor aller Zeiten, sondern auch Unternehmer und Patron von 48 Restaurants mit über 2.000 Mitarbeitern.

Darüber hinaus hat er als Aktivist die moderne Esskultur maßgeblich geprägt und Menschen auf der ganzen Welt für gutes Essen und engagierte Gastronomie sensibilisiert. Erstmals überhaupt wird Jamie Oliver bei einem Fachkongress in Deutschland auftreten. Umso bedeutender ist sein Auftritt als einer der Headliner der Rolling Pin.Convention Germany 2026 in Düsseldorf.

Der Ausnahmekoch wird seltene Einblicke in seine unternehmerische Denkweise und seine strategischen Entscheidungen geben und offen über die größten Fehler seiner Karriere und die daraus gewonnenen Learnings sprechen.

Darüber hinaus wird er in einem mitreißenden Talk aufzeigen, wie er die Zukunft der Gastronomie sieht, welche Trends jetzt entscheidend sind und worauf Köche und Gastronomen setzen müssen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Mit seinem Auftritt reiht sich Jamie Oliver in ein hochkarätiges Line-up von 100 weiteren Top-Speakern ein, die den wieder 10.000 erwarteten Teilnehmern auf vier Stages ihre neuesten Gerichte, Techniken, Ideen und Philosophien verraten werden.

Auszug von weiteren Speakern der Rolling Pin.Convention Germany 2026

Tim Raue (Restaurant Tim Raue **, Berlin), Tim Mälzer (Bullerei, Hamburg), Alexander Herrmann, Axel Schwan (Tim Hortons, 5.500 Restaurants), Sara Aqel (Dara Dining, Jordanien), Jan Hartwig (Restaurant JAN***, München), Sebastian Frank (Restaurant Horváth**, Berlin), Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer ***, Südtirol), Elif Oskan (Restaurant Gül, Schweiz), Rosina Ostler (Restaurant Alois**, Best Female Chef Germany), Viki Geunes (Restaurant Zilte***, Flandern) u.v.m.

Facts

Rolling Pin.Convention Germany 2026 28.-29.09.2026 | Areal Böhler, Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch / Düsseldorf Eary Bird-Tickets bis 31.03.2026 www.rollingpinconvention.de

Zitate

"Mit Jamie Oliver verbindet uns seit vielen Jahren eine enge Beziehung. Laufende TV-Produktionen haben einen Auftritt bislang immer verhindert. Umso mehr freut es uns, dass er in diesem Jahr bei der Rolling Pin.Convention Germany einen seltenen Einblick in sein Unternehmen und seine Denkweise geben wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfolgsstory und exklusiven Insights unseren rund 10.000 erwarteten Teilnehmern eine unvergessliche Inspiration und Motivation ermöglichen wird." Jürgen Pichler | CEO & Founder Rolling Pin

"Die Rolling Pin.Convention Germany ist jedes Jahr ein Highlight - und 2026 erstmalig mit Jamie Oliver. Wir sind stolz, dieses einzigartige Event erneut als Mitveranstalter zu unterstützen. Gemeinsam mit tausenden Gästen, Partnern und unseren Kundinnen und Kunden schaffen wir hier eine Atmosphäre, die inspiriert, begeistert und die Vielfalt der Gastronomie in all ihren Facetten erlebbar macht." Roland Ruffing | CEO METRO Deutschland

"In Düsseldorf schlägt besonders im September das Herz der Gastronomie in Deutschland. Mit Chefs in Town und der Rolling Pin Convention sind wir die Heimat zweier absolut einzigartiger Formate. Und dieses Jahr rückt die Stadt auch international ins Rampenlicht mit dem Besuch von niemand Geringerem als Jamie Oliver - einer der absoluten Legende der weltweiten gastronomischen Gemeinschaft." Dr. Stephan Keller | Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf

"Die Rolling Pin.Convention ist immer für ein Superlativ gut und setzt noch einen drauf, mit dem Line Up für dieses Jahr - insbesondere mit Jamie Oliver. Er kommt tatsächlich nach Düsseldorf. Der Stadt, die mit unserem 'Chefs in Town' und der Convention nun zwei komplementäre Formate hat, die unsere Gastrowelt zum Beben bringen!" Martin Behle | Chief HoReCa Officer METRO AG

Über die Rolling Pin.Convention Germany

Die Rolling Pin.Convention wird von Rolling Pin und der METRO AG bereits zum 5. Mal in Deutschland veranstaltet und ist mit 100 Speakern, einer 6.000 m² interaktiven Expo, auf der sich die spannendsten Lieferanten präsentieren, sowie über 10.000 teilnehmenden Köchen, Gastronomen, Sommeliers und Industry Leaders Deutschlands größtes und nach der spanischen Fusion Madrid Europas zweitgrößtes Foodsymposium.

Über Rolling Pin

Rolling Pin wurde 2003 von Jürgen Pichler gegründet und ist heute mit seinem Online- & Jobportal www.rollingpin.com, dem mehrfach international ausgezeichneten Magazin, seinen Social-Media-Kanälen sowie den in Österreich und Deutschland seit 2014 stattfindenden Rolling Pin.Conventions eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Medienunternehmen für die Gastronomie in ganz Europa.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 12 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem international führenden Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

Über Chefs in Town

Chefs in Town ist eines der größten, dezentralen Gastro-Festivals Europas, das vom 25. bis 27. September 2026 zum dritten Mal in Düsseldorf stattfindet. Diese Initiative widmet sich der Förderung und Wertschätzung der Gastronomie- und Hotellerie-Szene und bringt lokale Player mit nationalen und internationalen Spitzen-Köchen, -Barkeeperinnen und -Sommeliers zusammen. Mit seinem vielseitigen Programm und der Einbindung zahlreicher Akteure, schafft Chefs in Town ein einzigartiges Event-Erlebnis, das die Bedeutung und Vielfalt der Branche unterstreicht, und die Stadt für ein Wochenende in ein kulinarisches Erlebniszentrum verwandelt. Zuletzt 2026 wurden an den drei Veranstaltungstagen über 200 Branchen-Events umgesetzt.

