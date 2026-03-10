KULT FARM GmbH

Restaurant, Kantine, Food-Truck: KULT FARM bringt myzeliumbasierten Proteinträger für die kreative Profiküche auf den Markt

Mit KULT Hack, KULT Chunks und KULT Block bringt KULT FARM einen neuen, natürlich fermentierten Proteinträger auf den Markt. Die Produktlinie wurde speziell für Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung und Quick-Service-Konzepte entwickelt: vielseitig einsetzbar, wirtschaftlich kalkulierbar und aus nur fünf Zutaten hergestellt.

Optimierte Proteinbasis für die Profiküche

Wie Pilze nach dem Regen entstehen derzeit neue Produkte und Konzepte im Food-Bereich. Gäste erwarten zunehmend pflanzliche Gerichte, gleichzeitig müssen Küchen wirtschaftlich arbeiten und eine stabile Produktqualität gewährleisten. Genau hier setzt KULT FARM an. Das Unternehmen bringt mit seiner ersten Produktlinie KULT Hack, KULT Chunks und KULT Block einen neuen, optimierten Proteinträger auf den Markt, der speziell für professionelle Küchen entwickelt wurde. Die Produkte eignen sich für Restaurants ebenso wie für Gemeinschaftsverpflegung und Quick-Service-Konzepte.

Die Grundlage bildet eine natürliche Fermentation aus Hülsenfrüchten und Pilzmyzel. Das Ergebnis ist ein proteinreiches Lebensmittel mit neutralem Eigengeschmack und ausgeprägtem Umami - Eigenschaften, die Köchen große kulinarische Freiheit ermöglichen. Ein weiterer Vorteil für die Gastronomie ist die wirtschaftliche Kalkulierbarkeit: KULT FARM setzt auf einen attraktiven Kilopreis und eine hohe Produktqualität, die auch bei großen Produktionsmengen zuverlässig funktioniert. Gleichzeitig entspricht die einfache Rezeptur dem zunehmenden Wunsch vieler Küchen nach natürlichen Zutaten. Das Produkt entsteht aus nur fünf Komponenten und wächst in einem kontrollierten Fermentationsprozess zu einer vielseitig einsetzbaren Proteinbasis heran.

Vorreiter der Feststofffermentation

Die Wiederentdeckung traditioneller Fermentationsmethoden hat in den vergangenen Jahren weltweit eine neue kulinarische Dynamik ausgelöst. Profiköche experimentieren mit alten Verfahren und interpretieren sie neu. KULT FARM überträgt dieses Prinzip erstmals konsequent in eine industrielle Lebensmittelproduktion.

Das Unternehmen nutzt das Verfahren der Feststofffermentation - eine seit Jahrhunderten bekannte Methode - und verbindet sie mit moderner Biotechnologie. Auf dieser Basis wächst aus pflanzlichen Rohstoffen und Pilzmyzel ein proteinreiches Grundnahrungsmittel mit natürlicher Faserstruktur und ausgeprägtem Umami-Geschmack.

"KULT FARM gehört zu den ersten europäischen Unternehmen, die Feststofffermentation für die industrielle Herstellung skalieren. Damit schaffen wir die Grundlage für einen neuen Proteinträger, der geschmacklich und strukturell überzeugt und zugleich ressourcenschonend produziert werden kann", sagt Hendrik Kaye, Gründer und CEO von KULT FARM.

Der Herstellungsprozess ist bewusst als Plattformtechnologie konzipiert. Aus den eingesetzten Rohstoffen entsteht zunächst ein myzelbasierter Proteinkuchen, der im weiteren Verarbeitungsschritt für individuelle Anwendungen in der Gastronomie angepasst werden kann. Unabhängig von dieser Flexibilität kann das Unternehmen seine Produktpalette jederzeit erweitern und gleichzeitig auf die spezifischen Anforderungen von Geschäftspartnern reagieren. Die von KULT FARM entwickelte Plattformtechnologie kann darüber hinaus für die Nebenstromverwertung, die Herstellung hybrider Lebensmittel und zur Umrüstung bestehender Pilzfarmen adaptiert sowie für eine industrielle B2C-Produktion lizenziert werden. Zwei Patente für ihr Produktionsverfahren hat das Unternehmen bereits angemeldet.

+++ Messe-Info: KULT FARM stellt seine Produkte erstmals im Rahmen der INTERNORGA vom 13. bis 17. März 2026 in Hamburg vor. Im Trendbereich Future Food (Halle B5, Stand 308) zeigt das Unternehmen, wie aus fermentierten Hülsenfrüchten und Pilzmyzel ein vielseitig einsetzbarer Proteinträger für Gastronomie und Foodservice entsteht. Besucherinnen und Besucher können die Produkte vor Ort probieren und erleben, wie sie sich in unterschiedlichen Gerichten einsetzen lassen. +++

Über KULT FARM - natürlich evolutionäre Esskultur

KULT FARM produziert ein Grundnahrungsmittel der Zukunft. Der natürliche Proteinträger wächst durch traditionelle Fermentation, enthält nur fünf Zutaten, ist reich an Ballaststoffen und frei von typischen Allergenen. Um direkt zu den Lieblingsprodukten der Profiköche zu werden, zeichnen sie sich durch ein vollmundiges Umami, Bissfestigkeit und Einsatzmöglichkeiten in allen Küchen und Gerichten aus. Erzeugnisse der Farm des 21. Jahrhunderts werden unter Nutzung des uralten Verfahrens der Feststofffermentation in Kombination mit moderner Biotechnologie produziert; zwei Patente sind bereits angemeldet. Als erster und einziger Anbieter in Europa bringt KULT FARM ein in der EU zugelassenes, Myzelium-basiertes Produkt in dieser Qualität, Kosteneffizienz und skalierbarer Menge auf den Markt.

Gegründet wurde KULT FARM (ehemals Esencia Foods) 2022 von Hendrik Kaye und Dr. Bruno Nicolas Scocozza, mit den Zielen, dass durch ein neues Grundnahrungsmittel gesunde Ernährung erleichtert, kreative Küche inspiriert und mehr und mehr auf Massentierhaltung verzichtet wird. Bruno entwickelt als Doktor der Biophysik und Koch mit seinem Team die Produktlinien KULT Hack, KULT Chunks, KULT Block. Hendrik treibt parallel das Wachstum des Unternehmens und die Kommerzialisierung voran. Zunächst werden Gastronomie und Foodservice bedient; ab 2027 adressiert KULT FARM Hersteller und den Lebensmitteleinzelhandel. Das 15-köpfige Team sitzt in Barcelona, Berlin und Frankfurt. Mit 5 Mio. Euro Frühphasenfinanzierung von führenden Food-Investoren und EU-Fördermitteln ist KULT FARM solide ausgestattet. Für weitere Skalierungssprünge und den Ausbau als Vorreiter im europäischen Feststofffermentationsmarkt ist das Team in Gesprächen mit weiteren Kapitalgebern und Geschäftspartnern. Weitere Informationen: kultfarm.com, LinkedIn, Instagram

