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Warum viele Unternehmenswebsites Kunden verlieren, bevor der Vertrieb überhaupt spricht: Teo Hentzschel von Sinn + System über Websites, die Leads vertriebsready machen

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Schwäbisch Gmünd (ots)

Viele Unternehmen investieren in Sichtbarkeit, Vertrieb und Marketing. Doch ausgerechnet dort, wo Interessenten häufig zuerst entscheiden, ob sie Vertrauen fassen oder weitersuchen, bleibt viel Potenzial ungenutzt: auf der eigenen Website. Teo Hentzschel, Gründer von Sinn + System, entwickelt gemeinsam mit kleinen und mittelständischen Unternehmen Websites, die nicht nur Präsenz zeigen, sondern aktiv Vertrieb, Prozesse und Kundengewinnung unterstützen. Gerade in Märkten mit hohem Wettbewerb, vergleichbaren Angeboten und steigenden Erwartungen der Kunden wird die Website damit zu einem wirtschaftlich relevanten Faktor.

Die digitale Visitenkarte reicht nicht mehr

Lange galt eine Unternehmenswebsite vor allem als Nachweis der eigenen Existenz. Adresse, Leistungen, ein paar Bilder, Kontaktformular. Für Hentzschel ist dieses Verständnis überholt. Wer heute eine Website besucht, sucht meist nicht nur Informationen, sondern Orientierung. Der Besucher möchte wissen: Bin ich hier richtig? Versteht dieses Unternehmen mein Problem? Kann ich dem Anbieter vertrauen? Und was ist der nächste sinnvolle Schritt?

"Die meisten Websites verpassen es, in den ersten fünf Sekunden die Zielgruppe wirklich anzusprechen. Stattdessen sprechen sie über sich selbst, über Erfahrung, Tradition und individuelle Lösungen. Der Kunde kommt aber nicht wegen der Firmengeschichte, sondern wegen seines Problems."

Besonders im Mittelstand sei dieses Muster noch weit verbreitet. Viele Websites beginnen mit allgemeinen Aussagen, die kaum Differenzierung schaffen. "Herzlich willkommen", "Ihr Partner seit vielen Jahren" oder "maßgeschneiderte Lösungen" klingen vertraut, beantworten aber selten die eigentliche Frage des Besuchers.

Warum die ersten Sekunden über Vertrauen entscheiden

Die Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Raum ist kurz. Interessenten vergleichen Anbieter schneller, recherchieren intensiver und erwarten unmittelbare Relevanz. Genau deshalb kommt der ersten sichtbaren Sektion einer Website aus Hentzschels Sicht eine zentrale Rolle zu. Sie entscheidet, ob ein Besucher weiterliest, abspringt oder den ersten Schritt macht.

"80 Prozent des Website-Erfolgs hängen aus meiner Sicht an den Texten und vor allem an der Hero-Sektion, also dem ersten Bereich, den ein Besucher sieht."

Damit meint Hentzschel keine marktschreierische Werbesprache. Entscheidend sei vielmehr, die Sprache des Kunden zu treffen. Eine gute Website müsse zeigen, dass das Unternehmen die Situation des Besuchers versteht. Das gelte für Finanzberater ebenso wie für Heilpraktiker, Handwerksbetriebe, Immobilienmakler oder technische Anbieter.

Eine gute Website funktioniert wie ein gutes Beratungsgespräch

Hentzschel vergleicht die Website gerne mit einem Beratungsgespräch. Niemand würde in einen Termin gehen und ausschließlich über die eigene Firma sprechen. Ein guter Berater stellt Fragen, ordnet ein, hört zu und führt den Interessenten Schritt für Schritt zur passenden Lösung.

"Man würde in einem Beratungsgespräch auch nicht einfach sagen: Ich bin Herr Müller, habe 35 Jahre Erfahrung und liefere individuelle Lösungen. Man würde erst einmal verstehen wollen, wo der Mensch steht, was sein Problem ist und was er braucht. Genau diese Kundenzentrierung fehlt vielen Websites."

Diese Perspektive verändert den gesamten Aufbau einer Website. Nicht das Unternehmen steht am Anfang, sondern der Kunde. Nicht die Leistungsliste führt den Leser, sondern sein konkreter Bedarf. Erst danach folgen Vertrauenselemente, Referenzen, persönliche Positionierung und die Einladung zum nächsten Schritt.

Lead Magneten senken die Einstiegshürde

Ein klassisches Kontaktformular reicht dafür häufig nicht aus. Viele Besucher sind interessiert, aber noch nicht bereit für ein Erstgespräch. Sie wollen zunächst prüfen, ob der Anbieter relevant ist. Genau hier setzt Sinn + System mit Lead Magneten, interaktiven Checks, Konfiguratoren oder Analyse Tools an.

"Die meisten Unternehmen machen den Einstieg zu schwer. Schreiben Sie uns eine Nachricht oder buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch ist für viele Besucher eine zu hohe Hürde, wenn noch kein Vertrauen aufgebaut wurde."

Ein guter Lead Magnet gebe dem Besucher dagegen sofort einen Nutzen. Er ermöglicht eine erste Einordnung, eine Einschätzung oder einen konkreten Aha-Moment. Gleichzeitig setzt sich der Interessent aktiv mit seinem eigenen Bedarf auseinander. Das macht den Kontakt wertvoller und bereitet den späteren Vertrieb vor.

Wenn die Website Leads vertriebsready macht

Für Hentzschel liegt der eigentliche Fortschritt darin, dass Websites heute nicht nur Anfragen erzeugen, sondern Leads bereits qualifizieren können. Terminbuchungen, Vorabfragen, automatisierte E-Mail-Strecken, erste Einschätzungen oder KI-gestützte Assistenten sorgen dafür, dass der Vertrieb nicht bei null beginnt.

"Eine Website kann Leads heute vertriebsready machen. Sie ersetzt nicht das menschliche Gespräch, aber sie bereitet es deutlich besser vor."

Das kann etwa bedeuten, dass ein Immobilieninteressent vor einem Termin grundlegende Angaben macht. Ein Beratungsunternehmen kann vorab erfassen, welches Problem gelöst werden soll. Ein technischer Anbieter kann Interessenten durch einen Konfigurator führen. Der Vorteil: Der Kunde fühlt sich schneller verstanden, während das Unternehmen deutlich besser vorbereitet ist.

Praxisbeispiele zeigen, was möglich ist

Ein Beispiel aus der Finanzberatung verdeutlicht diesen Ansatz. Ein selbständiger Finanzberater war zuvor vor allem über die Website einer größeren Gruppe sichtbar. Die eigene Positionierung blieb dadurch austauschbar. Sinn + System entwickelte eine Website, die nicht Finanzprodukte in den Mittelpunkt stellte, sondern Vertrauen, Persönlichkeit und die Lebensrealität der Zielgruppe.

Ergänzt wurde die Seite durch einen interaktiven Selbstcheck, der Besuchern zeigt, wie sie finanziell im Vergleich zu ihrer Altersgruppe stehen. Im Anschluss folgte eine automatisierte E-Mail-Strecke. Nach Angaben von Hentzschel entstanden bereits in der ersten Woche zwei qualifizierte Leads, die anschließend zu Kunden wurden.

Auch bei einem Hersteller von Sonderfahrzeugen spielte die Website eine zentrale Rolle. Das Unternehmen wollte nicht die großen Organisationen ansprechen, sondern kleinere Rettungsdienste, Gemeinden und Ortsverbände. Entscheidend war eine klare Nischenpositionierung: Einzelbestellungen, kürzere Lieferzeiten, niedrigere Einstiegskosten und eine bodenständige Ansprache. Ein KI gestützter Assistent half Interessenten dabei, passende Fahrzeuge zu konfigurieren und ein erstes Musterangebot zu erhalten. Innerhalb der ersten neun Wochen wurden laut Hentzschel 16 Fahrzeuge verkauft.

Warum Geschwindigkeit zum Wettbewerbsfaktor wird

Ein weiterer Faktor ist Geschwindigkeit. Viele Interessenten recherchieren abends, am Wochenende oder außerhalb üblicher Bürozeiten. Wer dann keine Orientierung bietet, verliert potenzielle Kunden an Anbieter, die schneller reagieren.

"Heute bekommt oft nicht der beste Anbieter den Kunden, sondern der schnellste. Menschen recherchieren zu Zeiten, in denen Unternehmen häufig geschlossen haben. Genau hier entstehen Chancen durch 24 Stunden Service, Terminierung und Vorqualifizierung."

KI und Automatisierung können hier eine wichtige Rolle spielen. Sie beantworten Standardfragen, erfassen Informationen, bereiten Termine vor und sorgen dafür, dass Anfragen nicht im Tagesgeschäft untergehen. Wichtig ist für Hentzschel jedoch, dass der Mensch weiterhin eingebunden bleibt.

"KI darf keine Blackbox sein. Der Mensch muss sehen können, was passiert. Aber bei Routineaufgaben und niedrigschwelligen Prozessen ist KI einer der größten Hebel, die Unternehmen heute nutzen können."

Sichtbarkeit bei Google und in KI Suchsystemen

Neben Conversion und Vertriebsprozessen bleibt auch die Auffindbarkeit entscheidend. Eine Website als Vertriebsinstrument muss bei relevanten Suchanfragen sichtbar sein. Hentzschel sieht dabei klassische SEO Grundlagen weiterhin als wichtig an: saubere technische Struktur, relevante Keywords, klare Leistungsseiten, ein gepflegtes Google Unternehmensprofil und verständliche Inhalte.

Gleichzeitig verändern KI-Suchsysteme die Anforderungen an Website-Inhalte. Unternehmen müssen Fragen so beantworten, wie Nutzer sie tatsächlich stellen. FAQ Bereiche, klare Erklärungen und fachlich belastbare Antworten werden wichtiger.

"Im SEO Bereich wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Am Ende bleibt aber vieles gleich: wichtige Keywords, nischige Suchbegriffe, klare Antworten und Inhalte, die für die Zielgruppe wirklich hilfreich sind."

Für Hentzschel bedeutet das auch: Baukastenlösungen stoßen bei komplexeren Anforderungen schnell an Grenzen. Wer technische Lesbarkeit, individuelle Prozesse, Automatisierung und strategische Suchmaschinenoptimierung verbinden will, braucht mehr als eine hübsche Oberfläche.

Copywriting bleibt der unterschätzte Hebel

Trotz KI, Design Tools und Website Baukästen bleibt für Hentzschel ein Punkt besonders entscheidend: die Qualität der Texte. Denn Texte führen den Besucher, schaffen Vertrauen und machen Relevanz sichtbar.

"Eine KI liefert oft Durchschnitt, weil sie statistisch wahrscheinlich formuliert. Eine starke Website braucht aber kein Durchschnittsergebnis, sondern präzise Sprache, Zielgruppenverständnis und klare Führung."

Genau darin sieht er den Unterschied zwischen einer Website, die lediglich professionell aussieht, und einer Website, die messbar zum Vertrieb beiträgt. Bilder, Design und Technik seien wichtig. Doch ohne starke Texte und klare Positionierung bleibe ein großer Teil der Wirkung ungenutzt.

Fazit: Die Website wird zum aktiven Teil der Wertschöpfung

Die Anforderungen an Unternehmenswebsites steigen. Kunden erwarten schnelle Orientierung, einfache Kontaktwege, relevante Inhalte und Vertrauen, bevor sie den ersten persönlichen Kontakt aufnehmen. Für kleine und mittelständische Unternehmen entsteht daraus eine klare Aufgabe: Die Website darf nicht nur vorhanden sein. Sie muss arbeiten.

"Die Frage ist nicht nur, was eine neue Website kostet. Die wichtigere Frage lautet: Was kostet es, wenn täglich Besucher abspringen, die eigentlich Kunden werden könnten?"

Sinn + System positioniert sich genau an dieser Schnittstelle aus Website, Vertrieb, Automatisierung, SEO und KI. Für Unternehmen, die ihre digitale Präsenz ernsthaft weiterentwickeln wollen, wird die Website damit vom statischen Schaufenster zum aktiven Vertriebs und Prozesssystem.

Weitere Informationen unter: www.sinnundsystem.de

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