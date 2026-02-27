Fashion Outlet Service GmbH

Outlet Montabaur - Startschuss für die Erweiterung: Satzungsbeschluss gestern, Baugenehmigung heute & feierlicher Spatenstich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Montabaur (ots)

Nach sieben Jahren intensiver Planungs- und Abstimmungsprozesse erreicht das Outlet Montabaur einen entscheidenden Meilenstein: Gestern fasste der Stadtrat den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan, heute wurde die Baugenehmigung erteilt - und unmittelbar im Anschluss erfolgte der offizielle Spatenstich zur Erweiterung des Outlets.

Mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und der Baugenehmigung ist der Weg frei für den Start der Bauarbeiten zur großen Erweiterung des Outlets. Das Outlet Montabaur wächst von seiner bisherigen Verkaufsfläche von 10.000 m² um weitere 9.800 m² auf insgesamt 19.800 m² Verkaufsfläche. Damit ist das Outlet künftig das drittgrößte Factory-Outlet-Center Deutschlands.

Die Erweiterung schafft Raum für rund 60 neue Stores und wird gleichzeitig ein wichtiger Motor für Beschäftigung und Wirtschaftskraft in der Region: Durch das Projekt entstehen ca. 600 neue Arbeitsplätze - sowohl direkt im Outlet als auch in begleitenden Dienstleistungsbereichen.

"Nach einem langen und sorgfältigen Verfahren freuen wir uns, diesen bedeutsamen Schritt jetzt gemeinsam mit unseren Partnern und der Stadt Montabaur offiziell einzuleiten", so Philipp Dommermuth, [Geschäftsführer Fashion Outlet Grundbesitz GmbH & Co. KG]. "Die Erweiterung ist ein entscheidender Schritt, um das Outlet zukunftsfähig und wettbewerbsfähig aufzustellen und unseren Besucher:innen ein noch attraktiveres und komfortableres Einkaufserlebnis zu bieten."

Die strategische Entwicklung des Outlet Montabaur sieht nicht nur mehr Verkaufsfläche und ein größeres Angebot vor, sondern auch eine nachhaltige und zukunftsorientierte Umsetzung - mit einem klaren Fokus auf Qualität, Kundenerlebnis und regionale Wertschöpfung.

Der Spatenstich, der heute im Anschluss an die Baugenehmigung gefeiert wurde, markiert den offiziellen Beginn der Bauphase. Die Fertigstellung der Erweiterung ist für die kommenden Jahre geplant und stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Erfolgsgeschichte des Outlets dar.

Original-Content von: Fashion Outlet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell