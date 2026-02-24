bit media education solutions GmbH

bit media baut führende Position im DACH-Raum weiter aus.

Graz (ots)

Innovative Komplettlösungen für die Schul- und Bildungsverwaltung.

Die bit media baut ihre Marktposition als einer der führenden Anbieter digitaler Schulverwaltungslösungen im deutschsprachigen Raum weiter aus. Durch die Integration der Unternehmen Quarto Software GmbH, C&C Media GmbH sowie ribeka GmbH entsteht ein leistungsstarker Unternehmensverbund mit klarem Fokus auf moderne Cloud-Technologien, modulare Plattformarchitektur und nachhaltige Innovationskraft.

Marktführer in Österreich

bit media education solutions ist Marktführer im Bereich Schulverwaltungssoftware in Österreich. Mehr als 75 % aller österreichischen Schulen setzen das System SOKRATES ein. Die Lösung digitalisiert sämtliche Verwaltungsprozesse – von der Einschreibung über Laufbahn- und Prüfungsverwaltung bis hin zur Lehrpersonen-Besoldung.

Mit SOKRATES R3 wird aktuell eine moderne, cloud-native Plattform geschaffen, die auf höchsten Architekturstandards basiert und neue Maßstäbe in Skalierbarkeit, Datensicherheit und Systemintegration setzt. Der österreichische Datenverbund der Schulen gilt dabei als Referenzmodell für digital vernetzte Bildungsverwaltung.

Aufbau einer starken DACH-Gruppe

Die bit media group vereint künftig fünf spezialisierte Unternehmen:

bit media education solutions GmbH (Österreich) – Marktführer für Schulverwaltung mit SOKRATES und Entwickler der cloudbasierten Plattform SOKRATES R3

– Marktführer für Schulverwaltung mit und Entwickler der cloudbasierten Plattform Quarto Software GmbH (Österreich) – Spezialist für digitale Anmelde-, Zahlungs- und Kommunikationsprozesse an Schulen mit der edu.SUITE

– Spezialist für digitale Anmelde-, Zahlungs- und Kommunikationsprozesse an Schulen mit der C&C Media GmbH (Deutschland) – Entwickler der cloudbasierten Schulverwaltungssoftware All4Schools mit Fokus auf private Bildungsträger und Erwachsenenbildung

– Entwickler der cloudbasierten Schulverwaltungssoftware mit Fokus auf private Bildungsträger und Erwachsenenbildung ribeka GmbH (Deutschland) – Hersteller der offiziellen Schulverwaltungssoftware SchILD für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen

– Hersteller der offiziellen Schulverwaltungssoftware für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen bit media (Schweiz) AG – langjährig etabliertes Tochterunternehmen und führender Anbieter digitaler Bildungslösungen für Schulen in der Schweiz

Mit über 10.000 Schulen in der DACH-Region, die Lösungen der bit media group im operativen Schulalltag einsetzen, entsteht ein breit aufgestelltes, integriertes Ökosystem für digitale Schulverwaltung. Die Gruppe vereint langjährige Marktführerschaft, moderne Cloud-Architekturen und spezialisierte Fachlösungen zu einer skalierbaren Plattformstruktur für Bildungseinrichtungen und Schulträger.

Innovationsstrategie: Cloud, Plattform, KI

Das Wachstum der bit media group erfolgt sowohl organisch durch kontinuierliche Produktinnovation, als auch anorganisch durch gezielte strategische Beteiligungen und Partnerschaften im Bildungsbereich. Ziel ist es, eine stabile, skalierbare und zukunftsfähige Infrastruktur für die Schulverwaltung im gesamten DACH-Raum zu etablieren.

„Durch den Zusammenschluss bündeln wir technologische Kompetenz, Marktkenntnis und Innovationskraft. Unser Ziel ist eine moderne, modulare und cloudbasierte Plattform für die Schule der Zukunft – skalierbar, sicher und nachhaltig“, erklärt Walter Khom, CEO der bit media group.

Weitere Informationen:

www.bitmedia.at/unternehmensgruppe

Original-Content von: bit media education solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell