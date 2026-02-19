CGM LAUER

Coop-Study 2026: Apotheken bewerten IT-Partner - CGM LAUER an der Spitze

Fürth (ots)

Der wirtschaftliche Druck auf Apotheken in Deutschland nimmt zu: steigende regulatorische Anforderungen, Personalmangel und wachsende digitale Pflichten belasten die Betriebe. Gleichzeitig ist die Zahl der Vor-Ort-Apotheken in den vergangenen Jahren rückläufig, während digitale Wettbewerbsangebote an Bedeutung gewinnen. Welche Rolle IT dabei als Stabilitätsfaktor für die Vor-Ort-Apotheke spielt, zeigt die Coop-Study 2026. In der Befragung von mehr als 800 Apotheken wurde CGM LAUER als bester IT-Partner bewertet.

Apotheken erfüllen eine zentrale Funktion in der wohnortnahen Arzneimittelversorgung und sind häufig erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen. Um diese Rolle unter veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufrechterhalten zu können, sind effiziente und verlässliche Strukturen erforderlich - insbesondere im Bereich der digitalen Systeme.

Die Coop-Study wird jährlich von IQVIA und dem DeutschenApothekenPortal (DAP) im Auftrag der Fachzeitschrift Die erfolgreiche Apotheke durchgeführt. Befragt wurden zwischen Oktober und Dezember 2025 bundesweit Apothekeninhaberinnen und -inhaber sowie Filialleiterinnen und -leiter aus kooperationsgebundenen Apotheken.

Im Rahmen der Studie bewerteten die Teilnehmenden unter anderem die Stabilität und Verfügbarkeit der eingesetzten IT-Systeme, die Praxistauglichkeit digitaler Anwendungen, die Erreichbarkeit und Qualität des Supports sowie die Fähigkeit der Anbieter, neue regulatorische Anforderungen zeitnah umzusetzen.

Diese Kriterien spiegeln die veränderten Anforderungen im Apothekenalltag wider. Digitale Systeme müssen heute nicht nur Arbeitsabläufe unterstützen, sondern auch gesetzliche Vorgaben abbilden, Ausfallrisiken begrenzen und Prozesse absichern. Vor dem Hintergrund zunehmender Regulierung und begrenzter personeller Ressourcen gewinnt die Zuverlässigkeit der IT an wirtschaftlicher Bedeutung.

"Wir stehen für eine zukunftsfähige Vor-Ort-Apotheke und wollen auch weiterhin als bester IT-Partner den Apotheken zur Seite stehen und mit modernster Software unterstützen", sagt Ulf Hönick, Geschäftsführer von CGM LAUER.

Die Platzierung von CGM LAUER in der Coop-Study 2026 basiert auf den Einschätzungen der befragten Apotheken und ist damit Teil der Studienergebnisse. Sie macht deutlich, dass IT-Partnerschaften dort an Bedeutung gewinnen, wo sie zur Stabilisierung von Abläufen beitragen und Apotheken im Umgang mit zunehmender Komplexität unterstützen.

