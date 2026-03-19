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Benchmark gesetzt: MAPLAN dominiert Kleinserienfertigung

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Kottingbrunn/Austria (ots)

Elastomer-Exzellenz trifft Industrie-Disziplin – MAPLAN gewinnt ‚Fabrik des Jahres‘

MAPLAN, weltweit tätiger Spezialist und Hersteller für Elastomer- und Gummispritzgießmaschinen, wurde beim renommierten Industriewettbewerb “Fabrik des Jahres” in der Kategorie „Hervorragende Kleinserienfertigung“ ausgezeichnet. Der Award zählt seit über 30 Jahren zu den bedeutendsten Benchmark-Wettbewerben Europas und gilt als „Champions League“ der industriellen Produktion. Frühere Gewinner wie Mercedes-Benz, BMW, Porsche Leipzig oder Rolls-Royce Power Systems verdeutlichen das außergewöhnliche Niveau der Auszeichnung – und die internationale Tragweite des Erfolgs für MAPLAN.

Das Werk im niederösterreichischen Kottingbrunn überzeugte die Jury durch eine bemerkenswerte Verbindung aus Lean-Exzellenz, digitaler Durchgängigkeit und hoher Strukturdisziplin in der Kleinserie. MAPLAN gelingt es, hochindividualisierte Anlagen mit der Effizienz moderner Serienmethoden zu fertigen. Diese besondere Kompetenz in der Elastomerspritzgießtechnik, kombiniert mit kundenorientierter Entwicklungsarbeit, macht das Unternehmen weltweit zu einem geschätzten Partner für anspruchsvolle Industriebranchen.

COO Oswald Steinbauer betont: „Diese Auszeichnung ist für uns eine große Ehre – vor allem aber eine Bestätigung unseres konsequenten Weges der kontinuierlichen Verbesserung. Wir verlieren uns nicht in Konzepten, sondern setzen auf Maßnahmen, die in der Realität unserer Fertigung wirken.“

Mit strukturierter Taktfertigung, innovativer Modularisierung, einem vollintegrierten ERP-System sowie einer global vernetzten Produktionslandschaft setzt MAPLAN neue Maßstäbe im Sondermaschinenbau. Die enge Zusammenarbeit mit Kunden, gepaart mit hoher technologischer Innovationskraft, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und macht komplexe Kleinserien weltweit beherrschbar.

Der Sieg bei der “Fabrik des Jahres” bestätigt MAPLANs Rolle als technologischer Vorreiter – und ist zugleich Antrieb, den eingeschlagenen Innovations- und Qualitätskurs weiter zu beschleunigen.

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