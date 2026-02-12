MAPLAN GmbH

Robotik-Power für smarte Elastomer Automatisierung

Kottingbrunn/Österreich (ots)

Starke Partnerschaft in herausfordernden Zeiten

Maplan und KUKA haben einen Letter of Intent zur Intensivierung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet und setzen damit ein starkes Zeichen für zukunftsweisende Automatisierung in der Elastomerverarbeitung. Im Rahmen der Partnerschaft werden KUKA-Roboterarme künftig in Maplan-Anlagen der Produktreihe MAP.mate integriert. Dadurch profitieren Anwender weltweit von einem erweiterten Automatisierungsportfolio sowie nahtlos aufeinander abgestimmten Systemlösungen.

Die Kooperation eröffnet Kunden ein breites Spektrum an 6-Achs- und SCARA-Robotern, die sich optimal für automatisierte Elastomerprozesse eignen. Die Roboter lassen sich in die intelligente Steuerungsplattform MAP.commander CC einbinden und ermöglichen damit höhere Effizienz, präzise Prozesssicherheit und maximale Flexibilität. Gleichzeitig ergeben sich dank der globalen Präsenz beider Unternehmen starke Synergieeffekte für internationalen Service und Kunden-Support.

MAPLAN, Ing. Matthias Tanzer:

„Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Automatisierungsangebot entscheidend. Die leistungsstarken KUKA-Roboter ergänzen unsere Technologie perfekt und unterstützen unsere Vision intelligenter, hochverfügbarer Elastomer-Produktionssysteme“, betont Ing. Matthias Tanzer, Business Unit Manager Toolshop & Automation bei Maplan.

KUKA, DI (FH) Reinhard Nagler:

„MAPLAN zählt weltweit zu den innovativsten Spezialisten der Elastomerverarbeitung. Gemeinsam schaffen wir Lösungen, die Kunden einen echten Mehrwert bieten – besonders bei smarter Robotik“, erklärt DI (FH) Reinhard Nagler, KUKA-Geschäftsführer.

Mit dem Letter of Intent setzen beide Unternehmen ein klares Zeichen für gemeinsame Innovationskraft und technologischen Fortschritt.

www.maplan.eu

www.kuka.com

