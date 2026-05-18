BarmeniaGothaer Köln

Steigende Zahnarztkosten 2026: Wie die BarmeniaGothaer Kassenpatienten absichert

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wer 2026 beim Zahnarzt einen Kostenvoranschlag bekommt, erlebt oft eine unangenehme Überraschung: Die Behandlungen werden teurer. Da die Kosten für moderne Zahnheilkunde deutlich schneller steigen als die gesetzliche Basisabsicherung, entsteht eine wachsende Versorgungslücke. Die Folge: Kassenpatienten müssen für hochwertige Versorgungen einen immer größeren Teil aus eigener Tasche zahlen.

Festzuschuss der GKV reicht selten aus

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt beim Zahnersatz lediglich einen Festzuschuss für die sogenannte Regelversorgung. Das ist in den meisten Fällen die einfachste und günstigste Lösung. Wer sich stattdessen beispielsweise für ein Implantat entscheidet, muss mit Kosten ab 1.800 Euro rechnen. Selbst bei einer einzelnen Krone liegt der Eigenanteil schnell bei 400 Euro oder mehr.

Wer eine Zahnzusatzversicherung der BarmeniaGothaer abschließt, kann sich gegen solche finanziellen Belastungen absichern und bekommt je nach Tarif bis zu 100 Prozent der Kosten erstattet.

Der Kassenzuschuss lässt sich durch ein lückenlos geführtes Bonusheft erhöhen. Doch selbst der Maximalzuschuss von 75 Prozent bezieht sich nur auf die einfachste Behandlungsvariante. Bei hochwertigen Lösungen wie Keramikkronen oder Implantaten bleibt ein erheblicher Restbetrag, den Patientinnen und Patienten aus eigener Tasche zahlen müssen. Die Härtefallregelung, also vollständige Kostenübernahme, greift nur bei sehr geringem Einkommen und deckt ebenfalls ausschließlich die Regelversorgung ab.

Zahnzusatzversicherung: Was die BarmeniaGothaer bietet

Die BarmeniaGothaer bietet Tarife an, die über die reine Verdoppelung des Kassenzuschusses hinausgehen. Während manche Anbieter lediglich den doppelten Festzuschuss erstatten, was bei teuren Behandlungen immer noch hohe Eigenanteile bedeuten kann, setzen die Tarife der BarmeniaGothaer auf eine prozentuale Erstattung der tatsächlichen Behandlungskosten. Je nach gewähltem Tarif werden bis zu 100 Prozent der Kosten für Zahnersatz, Implantate und hochwertige Füllungen übernommen.

Ein weiterer Vorteil: Bei der BarmeniaGothaer gibt es keine Wartezeiten. Der Versicherungsschutz beginnt sofort nach Vertragsabschluss. Lediglich bereits angeratene oder begonnene Behandlungen sind ausgeschlossen. Darüber hinaus ist der Vertrag je nach Tarif nach einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten (Mehr Zahn 100) bzw. 24 Monaten (Smile-Tarife) kündbar. Das Leistungsspektrum umfasst neben Zahnersatz auch Wurzel- und Parodontitisbehandlungen sowie die professionelle Zahnreinigung.

Jetzt einfach online Zahnzusatzversicherung abschließen.

Für wen sich eine Zahnzusatzversicherung besonders lohnt

Grundsätzlich profitieren alle gesetzlich Versicherten von einer Zahnzusatzversicherung. Besonders lohnenswert ist der Abschluss jedoch für bestimmte Gruppen. Junge Versicherte zahlen niedrige Monatsbeiträgen und bauen frühzeitig Leistungsansprüche auf. Familien können mit speziellen Kindertarifen auch kieferorthopädische Behandlungen abdecken. Und wer bereits bekannte Zahnprobleme hat, vermeidet durch einen rechtzeitigen Abschluss Leistungsausschlüsse für künftige Behandlungen.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht den Nutzen: Ein Implantat kostet durchschnittlich rund 3.000 Euro. Die Kasse zahlt davon etwa 500 Euro als Festzuschuss. Ohne Zusatzversicherung bleiben also 2.500 Euro Eigenanteil. Mit einem leistungsstarken Tarif der BarmeniaGothaer, (z. B. Smile 85), der zusammen mit der Kassenleistung bis zu 85 Prozent der Gesamtkosten abdeckt, reduziert sich der Eigenanteil auf lediglich 450 Euro. Bei einem monatlichen Beitrag von etwa 25 Euro amortisiert sich die Versicherung bereits nach wenigen Monaten bei einer solchen Behandlung.

Was eine gute Zahnzusatzversicherung ausmacht

Nicht jede Zahnzusatzversicherung hält, was die Werbung verspricht. Entscheidend ist vor allem die Erstattungsquote für Zahnersatz. Empfehlenswert sind Tarife, die mindestens 75 bis 100 Prozent der tatsächlichen Behandlungskosten übernehmen.

Ebenso relevant sind die Erstattungsstaffeln in den ersten Vertragsjahren. Gute Tarife leisten bereits im ersten Jahr mindestens 1.000 Euro und heben die Begrenzung nach wenigen Jahren vollständig auf. Auch die Frage, ob der Tarif Altersrückstellungen bildet, spielt eine Rolle. Tarife mit Altersrückstellungen bieten langfristig stabilere Beiträge, sind dafür anfangs etwas teurer.

Wer sich 2026 vor steigenden Zahnarztkosten schützen möchte, sollte sich rechtzeitig mit dem Thema Zahnzusatzversicherung befassen. Ein frühzeitiger Abschluss sichert niedrige Beiträge und verhindert, dass bereits geplante Behandlungen vom Schutz ausgeschlossen werden. Die BarmeniaGothaer bietet dafür Tarife, die sich flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen.

Über BarmeniaGothaer

Die BarmeniaGothaer Gruppe ist einer der führenden Versicherer in Deutschland mit rund 8 Millionen Kundinnen und Kunden, etwa 7.500 Mitarbeitenden und einem Jahresbeitrag von mehr als 8 Milliarden Euro, was sie zu einem der Top 10 Versicherungskonzerne im deutschen Markt macht.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) steht BarmeniaGothaer für ein besonderes Prinzip: Die Interessen der Mitglieder stehen im Mittelpunkt - nicht die Gewinnmaximierung für Aktionäre. Diese Struktur unterstreicht den langfristigen Anspruch an Stabilität, Verlässlichkeit und nachhaltige Vorsorge.

Das Produktportfolio reicht von Sach-, Haftpflicht- und Kfz-Versicherungen über Kranken- und Lebensversicherungen bis hin zu Altersvorsorge- und Gesundheitslösungen sowie digitalen Services - für Privat- und Firmenkunden gleichermaßen.

Website: www.barmeniagothaer.de

Original-Content von: BarmeniaGothaer Köln, übermittelt durch news aktuell