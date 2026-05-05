MVZ Perfektes Sehen

Kölner Augenarzt Dr. Georg Gerten erneut in FOCUS-Ärzteliste 2026 ausgezeichnet

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Köln (ots)

Dr. med. Georg Gerten, Facharzt für Augenheilkunde und ärztlicher Leiter des MVZ Perfektes Sehen in Köln und Leverkusen, ist in der aktuellen FOCUS-Gesundheit Ärzteliste 2026 erneut als Top-Mediziner gelistet. Berücksichtigt wird er in den Bereichen:

Refraktive Chirurgie & Katarakt

Netzhauterkrankungen

Hornhauterkrankungen

Damit wird Dr. Gerten im 14. Jahr in Folge, seit 2013, im bundesweiten Ärzte-Ranking von FOCUS-Gesundheit empfohlen.

Die Ärzteliste wird von FOCUS-Gesundheit gemeinsam mit dem unabhängigen Rechercheinstitut erstellt. In die Bewertung fließen Empfehlungen aus dem Kollegenkreis, Facharztqualifikationen, Behandlungsschwerpunkte und Fallzahlen, wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie Patientenservices ein.

Dr. med. Georg Gerten studierte Medizin en Universitäten Bonn und Yale (USA) und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der operativen Augenheilkunde. Behandlungsschwerpunkte sind die refraktive Chirurgie (Augenlasern & Alterssichtigkeit), die Katarakt-Chirurgie sowie die Behandlung von Netzhaut- und Hornhauterkrankungen.

Über das MVZ Perfektes Sehen

Das MVZ Perfektes Sehen in Köln und Leverkusen bietet ein umfassendes Spektrum der Augenheilkunde, das von konservativer Diagnostik bis hin zu hochmodernen operativen Eingriffen reicht. Dazu zählen Katarakt (Grauer Star), Makuladegeneration und Netzhauterkrankungen sowie Eingriffe der refraktiven Chirurgie, darunter Augenlaser-Behandlungen und der Einsatz von Premium- und Multifokallinsen zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten und Alterssichtigkeit. Neben Dr. Gerten sind weitere Fachärztinnen und Fachärzte für Augenheilkunde an den Standorten tätig. Eine ausführliche Vita sowie Informationen zum Ärzteteam des MVZ Perfektes Sehen finden sich unter perfektes-sehen.de/aerzte/team

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