Rückblick: Erfolgreiches Adventssymposium 2025 des MVZ Perfektes-Sehen in Köln

Am 6. Dezember 2025 hat das Kölner Adventssymposium des MVZ Perfektes-Sehen im Maternushaus Köln mit großer Resonanz stattgefunden. Über 120 Fachteilnehmende aus Augenheilkunde, Optometrie und Praxismanagement nutzten die zertifizierte Fortbildung (5 CME-Punkte) für den fachlichen Austausch zu den Themen refraktive Chirurgie, Kataraktchirurgie und altersabhängige Makuladegeneration.
Das Programm verband hochkarätige wissenschaftliche Vorträge mit praxisorientierten Impulsen - von neuen Presbyopie-Korrekturstrategien über Premium-IOL-Versorgung bis hin zu translationalen Ansätzen in Makula/AMD.
Programm-Highlights (Auswahl):
- Prof. Dr. rer. nat. Uwe Oberheide, Technische Hochschule Köln mit einem Vortrag zu "Aberrationen zur Presbyopiekorrektur - Optische Möglichkeiten"
- Dr. med. Miriam Meddour, Smile Eyes Hamburg mit einem Vortrag zu: "Laser gegen Alterssichtigkeit - Presbyond-LASIK im klinischen Alltag"
- Dr. med. Georg Gerten, MVZ Perfektes-Sehen Köln mit einem Vortrag zu: "RLE als Alternative zum Presby-Laser - Wann und wie?"
- Prof. Dr. rer. pol. Hendrik Wilhelm, Universität Witten/Herdecke mit einem Vortrag zu: "Wie zwischenmenschliche Emotionen den Erfolg beeinflussen - Welche Implikationen hat das für die Zusammenstellung meines (Praxis-) Teams?"
- Dr. med. Tobias Neuhann, Opthalmologikum® Dr. Neuhann München mit einem Vortrag zu: "Katarakt & Premium-IOL"
- Prof. Dr. med. Gangolf Sauder, Charlottenklinik für Augenheilkunde Stuttgart mit einem Vortrag zu: "Bessere Entscheidungen durch Visualisierung - Patienten verstehen Premium-IOLs"
- Prof. Dr. med. Matthias Fuest, Universitätsklinikum RWTH Aachen mit einem Vortrag zu: "Katarakt & Makula-Gliose"
- Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß, Charité Berlin mit einem Vortrag zu: "Die Entstehung der AMD"
- Dr. med Alice Klein, MVZ Perfektes-Sehen Köln, mit einem Vortrag zu: "Die MACULIGHT-Studie: Photobiomodulation - Heimtherapie der trockenen AMD"
- Prof. Dr. med. Michael Koss, Augenklinik Herzog Carl Theodor München mit einem Vortrag zu: "Trockene AMD - Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten"
- Prof. Dr. med. Salvatore Grisanti, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit einem Vortrag zu: "Home-OCT - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser"
- Prof. Dr. med. Ulrich Kellner, MVZ Augenärztliches Diagnostik- und Therapiecentrum Siegburg mit einem Vortrag zu: "Neovaskuläre AMD - Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten"
Ein interaktives Parallelprogramm bot direkte Einblicke in modernste Praxis-Tools: Von der RALV-Station zur Beurteilung intraokularer Linsen bis hin zur Präsentation des MACULIGHT-Studiengeräts zur Heimbehandlung trockener AMD.
