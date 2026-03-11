Roemer Capital GmbH

KI, Rüstung und Biotech ziehen Milliarden an: Welche Branchen 2026 bei Investoren ganz vorn liegen

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

In Zeiten globaler Umbrüche verschieben sich die Kapitalströme: Künstliche Intelligenz, Verteidigungstechnologien und biotechnologische Innovationen ziehen aufgrund ihres Innovationspotenzials und strategischen Nutzens immer größere Summen an Anlegergeldern an. Während klassische Sektoren unter Margendruck stehen, wächst in diesen Zukunftsbranchen das Interesse institutioneller und privater Investoren, nicht nur wegen kurzfristiger Chancen, sondern wegen langfristiger struktureller Trends.

Anleger schauen 2026 nicht mehr nur auf Bewertungen, sondern darauf, welche Geschäftsmodelle wirklich Zukunft haben – und KI, Verteidigung und Biotech sind keine Modethemen mehr, sondern strategische Investitionsfelder. Hier erfahren Sie, warum diese drei Branchen aktuell besonders im Fokus stehen, welche Subsegmente das größte Wachstumspotenzial bieten und worauf Investoren achten sollten, um Chancen zu nutzen und Risiken zu steuern.

Neue Kapitalmarktphase nach Jahren der Neuordnung

Die vergangenen Jahre haben den Kapitalmarkt deutlich geprägt. 2020 und 2021 waren von außergewöhnlich hoher Liquidität geprägt. Wachstum stand im Mittelpunkt, viele Unternehmen wurden vor allem nach ihrem Expansionspotenzial bewertet.

Mit der Zinswende in den Jahren 2022 und 2023 änderte sich dieses Umfeld abrupt. Steigende Finanzierungskosten führten zu deutlichen Bewertungsanpassungen, während Investoren stärker auf Stabilität, Cashflow und belastbare Geschäftsmodelle achteten.

Die Jahre 2024 und 2025 standen anschließend im Zeichen von Effizienz und Kapitaldisziplin. Unternehmen mussten zeigen, dass ihre Geschäftsmodelle auch ohne billiges Kapital tragfähig sind. Mit 2026 beginnt nun eine neue Phase: Kapital konzentriert sich stärker auf Technologien, die ganze Branchen verändern oder für Wirtschaft und Staat strategische Bedeutung besitzen.

Künstliche Intelligenz wird zur wirtschaftlichen Infrastruktur

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend von einer Einzeltechnologie zu einer grundlegenden Infrastruktur moderner Wirtschaft. Unternehmen nutzen KI nicht mehr nur für einzelne Anwendungen, sondern zur Automatisierung kompletter Prozesse, von Datenanalyse bis zu Teilen wissensbasierter Arbeit.

Investoren richten ihren Blick daher weniger auf einzelne Anwendungen als auf die strukturellen Gewinner dieses Wandels. Besonders gefragt sind Unternehmen, die die technologische Basis liefern: leistungsfähige Chips, Recheninfrastruktur oder Cloud-Plattformen.

Gleichzeitig entstehen neue Chancen in vertikalen KI-Lösungen, bei denen spezialisierte Daten oder Branchenwissen eine zentrale Rolle spielen, etwa in der Industrie, im Finanzsektor oder im Gesundheitswesen. Auch die Verbindung von KI und Cybersecurity gewinnt an Bedeutung, da automatisierte Angriffs- und Verteidigungsmechanismen zu einem zentralen Bestandteil digitaler Sicherheit werden.

Verteidigungstechnologien rücken in den Fokus

Parallel dazu verändert sich die Rolle der Verteidigungsindustrie an den Kapitalmärkten. Geopolitische Spannungen, neue Sicherheitsrisiken und steigende Verteidigungsbudgets führen dazu, dass sicherheitsrelevante Technologien langfristig stärker gefördert werden.

Der Sektor entwickelt sich damit zunehmend von einem zyklischen Markt zu einem strategischen Technologiefeld. Besonders dynamisch wachsen Bereiche wie Cyber-Defense, Raumfahrttechnologie oder sogenannte Dual-Use-Technologien, die sowohl militärische als auch zivile Anwendungen ermöglichen. Für Investoren entsteht dadurch ein Markt, der nicht nur von kurzfristiger Nachfrage geprägt ist, sondern von langfristigen staatlichen Programmen.

Biotechnologie erlebt neue Dynamik

Auch die Biotechnologie rückt wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Eine alternde Weltbevölkerung erhöht den Bedarf an neuen Therapien, während technologische Fortschritte die medizinische Forschung beschleunigen. Besonders KI-gestützte Medikamentenentwicklung, Plattformmodelle sowie Zell- und Gentherapien gelten als vielversprechende Innovationsfelder.

Für Investoren sind dabei vor allem drei Faktoren entscheidend: die Stärke von Patentportfolios, der Fortschritt klinischer Studien und die Skalierbarkeit der zugrunde liegenden Technologien. Unternehmen, deren Forschung sich auf mehrere Therapiegebiete übertragen lässt, gelten als besonders attraktiv.

Kapital folgt strategischer Relevanz

Die Entwicklung dieser drei Sektoren zeigt eine grundlegende Verschiebung an den Kapitalmärkten. Wachstum allein reicht vielen Investoren nicht mehr aus. Kapital fließt zunehmend in Technologien, die langfristige wirtschaftliche und strategische Bedeutung besitzen.

Gleichzeitig erhöht technologische Disruption den Druck auf bestehende Geschäftsmodelle. Besonders wissensbasierte Standarddienstleistungen geraten durch Automatisierung und datengetriebene Prozesse unter Druck. Investoren suchen deshalb nicht nur nach den Gewinnern neuer Technologien – sie meiden zunehmend auch Branchen, deren Geschäftsmodelle an Bedeutung verlieren könnten.

In unsicheren Zeiten fließt Kapital zunehmend in Technologien, die als systemrelevant gelten. Künstliche Intelligenz, Verteidigungstechnologien und Biotechnologie sind deshalb längst keine Modethemen mehr, sondern infrastrukturelle Bausteine der kommenden Dekade.

Über Lucas Roemer

Lucas Roemer ist Gründer und CEO der Roemer Capital GmbH in Düsseldorf. Er berät Tech-Start-ups bei Fundraising, Investor Readiness und Kapitalstrategie. Als externer CFO unterstützt er Gründer mit Finanzmodellen, KPIs, Businessplänen und Equity Stories. Seine Erfahrung umfasst Stationen u. a. im Investment Banking in Paris und London sowie bei KPMG, Unicorn-Startups und bei Private Equity Gesellschaften.

Mehr Informationen unter: https://www.roemer-capital.com/

Original-Content von: Roemer Capital GmbH, übermittelt durch news aktuell