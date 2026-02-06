Roemer Capital GmbH

Lucas Roemer von Roemer Capital: Warum Tech-Start-ups im Fundraising scheitern und was Investoren wirklich überzeugt

Viele Tech-Gründerteams merken im Gespräch mit Investoren schnell: Eine gute Idee und ein starkes Produkt allein reichen selten aus. Entscheidend ist, ob das Gesamtbild überzeugt. Lucas Roemer von der Roemer Capital GmbH zeigt, wie klare Strukturen und belastbare Zahlen aus einem „spannenden Start-up“ ein investierbares Unternehmen machen – und warum genau das oft darüber entscheidet, ob ein Gespräch ins Leere läuft oder in einem Term Sheet endet. Welche typischen Stolpersteine Investoren sehen und worauf es in frühen bis mittleren Finanzierungsrunden wirklich ankommt, erfahren Sie hier.

Trotz Innovationskraft und ambitionierter Wachstumsziele geraten viele Start-ups bei der Kapitalaufnahme früh ins Straucheln. Häufig fehlt es an belastbaren Finanzmodellen, klarer Validierung der Investoren-Story und einer nachvollziehbaren Planung. Während Produktentwicklung, Marktpositionierung und Pitch-Präsentationen viel Aufmerksamkeit erhalten, bleiben zentrale Fragen unbeantwortet: Wie lange reicht die Liquidität? Welche Annahmen tragen das Wachstum? Und wie fügt sich die Finanzierung in eine langfristige Kapitalstrategie ein? Diese Unsicherheiten wirken sich direkt auf das Vertrauen von Investoren aus. „Viele Start-ups unterschätzen den Aufwand hinter einer erfolgreichen Kapitalaufnahme und verlieren sich in ineffizienten Prozessen. Das kostet Zeit, Fokus und letztlich Handlungsspielraum“, warnt Lucas Roemer, Gründer der Roemer Capital GmbH.

„Der Schlüssel zu erfolgreichem Fundraising ist es, die eigene Unternehmensstory konsequent in eine investierbare Logik und belastbare Zahlen zu übersetzen – nur so erhält man das Vertrauen der Investoren“, erklärt der Experte weiter. Roemer Capital setzt genau an diesem Punkt an. Ziel ist es, aus fragmentierten Informationen eine konsistente Entscheidungsgrundlage zu entwickeln. In strukturierten Deep Dives analysiert das Team Geschäftsmodell, Marktannahmen, Kostenstruktur und Wachstumsszenarien im Detail. Jede Zahl wird hinterfragt, jedes Szenario auf Plausibilität geprüft. So entsteht ein Finanzmodell, das nicht Hoffnung abbildet, sondern Investierbarkeit. Roemer Capital übersetzt unternehmerische Visionen in belastbare Zahlenlogiken, die Investoren verstehen, vergleichen und fundiert bewerten können.

Wie Roemer Capital erfolgreiche Fundraising-Prozesse aufbaut

Viele Tech-Start-ups gehen mit großem Enthusiasmus, aber wenig Struktur in die Investorensuche. Kapitalbedarfe werden zu grob geschätzt, Finanzmodelle sind unzureichend fundiert, und Pitchdecks setzen stärker auf Optik als auf belastbare Inhalte und die richtige Struktur. Die Folgen sind häufig zähe Gespräche und verlorene Chancen. „Wer im Fundraising ohne klare Struktur startet, riskiert Zeit, Fokus und Investorenvertrauen“, warnt Lucas Roemer.

Roemer Capital setzt genau an diesem Punkt an. Ziel ist es, aus diffusen Annahmen ein belastbares Fundament zu entwickeln. In einem strukturierten Deep Dive prüft das Team gemeinsam mit den Gründern Geschäftsmodell, Kennzahlen und Szenarien auf Plausibilität und Zukunftsfähigkeit. Daraus entsteht ein konsistentes Setup aus Finanzmodell, Forecasts, KPIs und Liquiditätsplanung – übersetzt in eine Businesslogik, die Investoren verstehen und bewerten können. „Wir übersetzen Visionen in belastbare Entscheidungsgrundlagen“, so Roemer.

Mehr als Pitchdeck – der Aufbau der richtigen Kapitalstrategie

Ein häufiger Fehler vieler Gründer ist eine zu kurzfristig gedachte Kapitalstrategie. Statt den Finanzierungsbedarf in eine überzeugende Equity Story einzubetten, bleibt die Runde oft auf das reine „Wie viel Geld brauchen wir?“ reduziert. „Investoren erwarten eine schlüssige Herleitung, die Markt, Wettbewerb und Skalierungspotenzial logisch verbindet“, erklärt Lucas Roemer. Entsprechend entwickelt Roemer Capital gemeinsam mit Start-ups klare Finanzierungsstrategien, in denen Kapitalbedarf, Einsatz und Timing nachvollziehbar aufeinander abgestimmt sind.

Im Zentrum steht dabei das konsistente Zusammenspiel von Geschäftsmodell, Marktreife und Wachstumspfad. Von der Ableitung des optimalen Investorenprofils bis zur gezielten Ansprache werden alle Schritte präzise geplant. So treten Gründer nicht mehr reaktiv auf, sondern als gut vorbereitete Partner auf Augenhöhe. „Diese Klarheit verändert die Qualität der Gespräche spürbar – auch mit kritischen Kapitalgebern“, so Roemer.

Auch der Weg von der Ansprache bis zum Abschluss folgt einem klaren Prozess. Passende Investoren werden gezielt identifiziert und priorisiert, statt auf breite Kaltakquise zu setzen. Gründer werden systematisch auf Gespräche vorbereitet, typische Fragen und kritische Punkte werden vorab geschärft. Roemer Capital begleitet zudem die weiteren Verhandlungsphasen und unterstützt beim Investor Relations und Reporting über den Abschluss hinaus.

Effekte, die den Unterschied machen – Praxis und messbare Ergebnisse

Wie wirkungsvoll der Ansatz ist, zeigen konkrete Erfahrungswerte: Bei der Rocket Factory Augsburg (RFA) wurde der Aufbau eines Businessplans begleitet, der zunächst zu einer Finanzierung im Millionenbereich führte – wenig später folgte eine weitere Runde über 30 Millionen Euro mit KKR. Ein E-Commerce-Unternehmen aus NRW sicherte sich nach der Zusammenarbeit mit Roemer Capital 2 Millionen Euro, ein Berliner SaaS-Start-up wurde innerhalb von sechs Wochen vollständig investorenfähig. Auch internationale Investoren konnten mit der Hilfe von Roemer Capital für eine Wachstumsrunde eines Gründerduos aus Bayern gewonnen werden.

Neben erfolgreichen Abschlüssen verbessert sich vor allem die Effizienz der Kapitalsuche. Statt breiter Streuung führen Start-ups gezielte Gespräche mit passenden Investoren. Das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, stärkt die Verhandlungsposition und spart wertvolle Zeit. „Die Qualität der Gespräche steigt deutlich, weil Unterlagen, Strategie und Erwartungsmanagement zusammenpassen“, fasst Lucas Roemer zusammen.

Langfristiger Partner für Kapitalstrategie und CFO-Services

Roemer Capital versteht sich nicht als Begleiter einer einzelnen Finanzierungsrunde, sondern als langfristiger Partner. Ziel ist es, Start-ups auch über den Abschluss hinaus mit CFO-Services, Kapitalstrategie und professionellem Investor Relations bis zum Exit hin zu unterstützen. Klare Abgrenzung zu reinen Erfolgsversprechen gehört dabei zum Selbstverständnis: Statt schneller Pitch-Optimierung setzt Roemer Capital auf faktenbasierte Vorbereitung und nachhaltige Strukturen. „Transparenz, Erfahrung und echte Partnerschaft sind die Grundlage unserer Arbeit“, so Lucas Roemer.

Auch nach dem Abschluss endet die Zusammenarbeit nicht. Kontinuierliches Reporting und strukturiertes Investor Relations schaffen Stabilität für die nächste Wachstumsphase und werden für viele Start-ups zu einem echten Wettbewerbsvorteil, der sie optimal auf den Unternehmensverkauf (den sogenannten Exit) in ein paar Jahren vorbereitet.

Sie möchten Ihr Fundraising strukturiert vorbereiten und Investoren mit Substanz überzeugen? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Lucas Roemer und dem Team der Roemer Capital GmbH.

