ubiLearning Solutions GmbH

Neu für Arbeitgeber: Lernplattform ubiMaster geht mit Finanzbildung für Mitarbeitende an den Start

München (ots)

Die digitale Lernplattform ubiMaster geht acht Jahre nach ihrer Gründung den nächsten Schritt: Seit Jahresanfang bietet ubiMaster auch Finanzbildung für junge Erwachsene an. "ubiMaster Finance war für uns der nächste logische Schritt", sagt Jana Krotsch, Gründerin und CEO von ubiMaster. "Viele der mit uns kooperierenden Unternehmen in der Online-Nachhilfe für Schüler berichten über finanzielle Probleme ihrer Mitarbeitenden. Da wurde mir klar, dass wir unser etabliertes Modell aus dem schulischen Bereich auch für die Vermittlung von Finanzkompetenz für junge Erwachsene einsetzen können." Gesagt, getan: Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es 9 Monate.

"Finanzielle Bildung ist immer noch ein blinder Fleck in Corporate HR-Abteilungen. Dabei haben Mitarbeitende oft viele Fragen rund um die Lohnabrechnung, der betrieblichen Altersversorgung oder bitten um Lohnvorschüsse, weil das Geld knapp wird", sagt Jana Krotsch. Auch Lohnpfändungen bereiteten den Personalabteilungen viel Arbeit. Die Finanzkompetenz der Belegschaft zu stärken sei eine sinnvolle betriebliche Präventionsmaßnahme mit dem Vorteil, sich von den üblichen Angeboten abzuheben. Unternehmen können ubiMaster FINANCE im Rahmen ihrer Benefit-Angebote anbieten, Banken etwa im Rahmen von Konten.

Ziel von ubiMaster FINANCE ist der Aufbau von Finanzkompetenz bei alltäglichen Finanzentscheidungen, unterstützt durch Gamification und persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Wie auch schon bei der Lernplattform gibt es bei ubiMaster FINANCE professionelle und fachliche Unterstützung, sogenannte "FinanzBuddies", die den Mitarbeitenden sieben Tage die Woche, also auch am Wochenende, zu bestimmten Zeiten als Anlaufstelle für Fragen zur Verfügung stehen. Themen auf der neuen Plattform sind Einnahmen und Ausgaben, Rente und Vorsorge, Arbeit und Selbstständigkeit, Sparen und Versicherungen.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden in Finanzthemen stärken und sie vor Überschuldung bewahren wollen. "Ein solches Benefit stärkt die Mitarbeiterbindung und senkt die Wahrscheinlichkeit von personellen Ausfällen aufgrund von finanziellem Stress und minimiert den administrativen Aufwand, der etwa bei Vorschüssen, Lohnpfändungen und bei der betrieblichen Altersversorgung entsteht", so Jana Krotsch.

ubiMaster FINANCE ist strikt neutral, es gibt keinen Produktverkauf und es fließen auch keine Provisionszahlungen. "Es geht darum, die Mitarbeitenden mit der nötigen Finanzkompetenz fürs Leben auszurüsten und sie zu befähigen, privat die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen, also genau die Lücke zu schließen, die nach der Schule und vor der Finanzberatung und dem Produktverkauf durch Banken und Versicherer entsteht", erklärt Jana Krotsch.

Der Bedarf ist groß: So ergeben regelmäßige Studien und Befragungen durch Finanzdienstleister, dass fast die Hälfte der Bürger Schwierigkeiten hat, grundlegende Finanzthemen wie Zinsen und Inflation zu verstehen, über 5 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind laut der Auskunftei Creditreform zudem überschuldet und rund die Hälfte der Jugendlichen klagt, in der Schule nicht den Umgang mit Geld zu lernen.

Jana Krotsch: "Finanzielle Selbstbestimmung entscheidet wie Bildung auch über Lebenswege. Diese Kompetenz wollen wir möglichst allen Menschen vermitteln." Die Schule bilde finanzielles Grundwissen jedoch nicht systematisch ab und die Finanzbranche komme vom Produktverkauf.

Dazwischen gebe es zwar viel Content im Netz und viele Finfluencer, aber das genüge nicht, um Wissen und das nötige Selbstvertrauen aufzubauen. "Unser Anspruch ist es, Finanzwissen nicht nur zu vermitteln, sondern auch nachhaltig verständlich und anwendbar zu machen. Wir legen viel Wert auf den persönlichen Austausch mit unseren FinanzBuddies und auf eine didaktische Aufbereitung der Finanzthemen, damit sie für die Menschen zugänglich und anwendbar werden", so Krotsch.

Über ubiMaster

ubiMaster gewährt auf seiner digitalen Plattform mehr als 600.000 Schülerinnen und Schülern im deutschsprachigen Raum Zugang zu individueller Lern- und Nachhilfe per Chat oder Videocall mit mehrfach geprüften Tutorinnen und Tutoren. Das Angebot steht an allen Wochentagen zur Verfügung und umfasst die wichtigsten Kernfächer aller weiterführenden Schulen. Ergänzt wird das Angebot durch ubiMaster FINANCE, das Finanzwissen verständlich und anschaulich an junge Erwachsene vermittelt.

Das familiengeführte Unternehmen wurde 2018 mit der Vision gegründet, allen Kindern unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen. Durch die Kombination aus qualifizierter Betreuung, flexibler Technologie und ganzheitlicher Förderung schafft ubiMaster ein einzigartiges Angebot für individuelles Lernen außerhalb von Schule und Arbeitsplatz.

Laut Wirtschaftswoche zählt das Unternehmen zu den besten digitalen Bildungsanbietern in Deutschland und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Für sein innovatives Konzept wurde das Unternehmen mit dem renommierten Comenius EduMedia-Siegel ausgezeichnet. 2025 gewann ubiMaster zudem den Zukunftspreis auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel.

Original-Content von: ubiLearning Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell