ABSOLUTE RUN AUGSBURG / Neuer Store mit mehr Fläche und Marken

Am 25. Februar 2026 hat ABSOLUTE RUN AUGSBURG seinen neuen Store im Herzen der Augsburger Innenstadt eröffnet. Nach fünf erfolgreichen Jahren in der Ludwigstraße ist der Laufspezialist am 20. Februar in die Steingasse umgezogen - in eine 220 Quadratmeter große, modern gestaltete Fläche, die mehr Raum für Marken, Beratung und Community bietet. Der neue Standort befindet sich in direkter Citylage, umgeben von etablierten Fachgeschäften mit hoher Kundenfrequenz.

Mehr Platz, mehr Marken, mehr Erlebnis

Mit dem Umzug in die größere Fläche schafft Inhaber Oliver Mienert optimale Voraussetzungen, um das Profil von ABSOLUTE RUN AUGSBURG weiter zu schärfen. Die neue Lage bietet erheblich mehr Platz für Verkauf und Lagerflächen - ein Vorteil, der sich unmittelbar im Sortiment widerspiegelt: Kundinnen und Kunden können sich auf noch mehr führende Laufmarken freuen. Neu im Angebot sind adidas im Schuhbereich sowie On und Hoka im Textilsortiment.

Insgesamt umfasst das Markenportfolio künftig unter anderem:

Asics, Adidas, Altra, Blackroll, Brooks, CEP, Currex, FootBalance, HOKA, Incylence, Karhu, New Balance, On, Saucony und True Motion.

"Mit dem neuen Standort können wir unser Angebot deutlich ausbauen und gleichzeitig ein modernes Einkaufserlebnis schaffen", sagt Oliver Mienert. "Mehr Fläche, eine hochwertige Ladenausstattung und die zentrale Lage werden uns helfen, neue Zielgruppen anzusprechen und unserer Stammkundschaft noch mehr Services zu bieten."

Moderne Analyse - für den perfekten Lauf

Ein besonderes Highlight des neuen Stores ist die umfassend ausgestattete Laufanalyse-Zone. Diese umfasst sowohl einen FootBalance-Scanner als auch eine videogestützte Laufanalyse auf der Bahn. Dadurch lassen sich Fußprofil, Laufstil und Abrollverhalten präzise erfassen - die Grundlage für eine individuelle Produktempfehlung.

Starker Community-Fokus mit modernem Begegnungsbereich

ABSOLUTE RUN AUGSBURG lebt seit Jahren eine aktive Running-Community-Kultur. Im neuen Store erhält dieser Bereich jetzt mehr Raum: Ein großer, moderner Community-Bereich lädt zu Vorträgen, Events und gemeinsamen Aktivitäten ein.

Der beliebte Community Run findet weiterhin jeden Donnerstag um 18 Uhr statt. Zusätzlich plant das Team regelmäßige, monatliche Events gemeinsam mit den Running-Partnermarken. "Augsburg ist sportbegeistert, offen und lebendig", so Mienert. "Unser neuer Store wird ein Zentrum für Beratung, Community, Motivation - und natürlich für großartige Laufausrüstung."

Der Unternehmer hinter ABSOLUTE RUN AUGSBURG

Inhaber Oliver Mienert ist nicht nur erfahren, sondern selbst leidenschaftlicher Ausdauerathlet. Der 52-Jährige hat an zahlreichen Marathon- und Ultralauf-Events teilgenommen, darunter die Ulmer Laufnacht (100 km), der Transalpine Run, der Passatore und die Transvulcania. Seine beruflichen Wurzeln liegen im Sportfachhandel: Er war Storemanager und Franchisenehmer bei RUNNERS POINT und zuletzt bei Sport Sohn in Ulm für die gesamte Running-Abteilung verantwortlich. Seit fünf Jahren bringt er sein ganzes Knowhow, in seinen eigenen ABSOLUTE RUN-Store ein.

Starkes Team mit breiter Expertise

Das Team von ABSOLUTE RUN AUGSBURG ist eine kompetente und vielfältige Mischung aus Laufexpertinnen und -experten, Trainerinnen und Trainern sowie Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Community, Social Media und Personal Training. Die enge Verbindung zur regionalen Laufszene und die unterschiedlichen sportlichen Hintergründe des Teams sorgen dafür, dass Kundinnen und Kunden fachkundig beraten und bestmöglich unterstützt werden.

Eröffnungsaktionen zum Start in der Steingasse

Zur Wiedereröffnung erwarten die Besucherinnen und Besucher attraktive Aktionen: 100 ABSOLUTE RUN-Bags, gefüllt mit Geschenken der Partnermarken. Zudem findet vom 26.-28. Februar die Brooks-Bestickungsaktion statt: Hier können Brooks Schuhe und Textilien personalisiert werden. Am 26. Februar findet zudem der Community Run mit Brooks statt.

Mit dem neuen Standort stärkt ABSOLUTE RUN AUGSBURG seine Position als Laufspezialist der Region - mit erweitertem Sortiment, modernster Analyse und einem starken Gemeinschaftsgefühl.

Über ABSOLUTE RUN

ABSOLUTE RUN AUGSBURG ist einer von insgesamt 19. ABSOLUTE RUN-Stores in Europa. Hinter dem Namenszusatz "ABSOLUTE RUN" steht die internationale Handelsorganisation SPORT 2000, die europaweit über 3.500 Geschäfte umfasst. Ziel des Konzepts ist es, die besten Laufsport-Händler Europas unter dem Label "ABSOLUTE RUN" zu vereinen.

