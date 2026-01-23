PSA - Payment Services Austria GmbH

PSA bereitet Issuing-Support für Wero in Österreich und Deutschland vor

Österreichischer Transaktionsdienstleister implementiert europäische Zahlungslösung Wero und unterstützt Banken mit umfassendem Service bei der Anbindung

Wien/Brüssel, 23. Jänner 2026 – Die PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) bereitet ab sofort die Issuing-Support-Servicierung für Wero für Banken in Österreich und Deutschland vor. Damit schafft PSA die technischen und operativen Voraussetzungen, um Banken in beiden Märkten eine effiziente Anbindung an die europäische Zahlungslösung zu ermöglichen und im nächsten Schritt dem gesamten europäischen Markt.

Wero ist die von der European Payments Initiative (EPI) entwickelte digitale Bezahllösung, die bereits seit 2024 in zahlreichen europäischen Ländern sichere, kontobasierte Zahlungen in Echtzeit ermöglicht. Damit soll eine einheitliche, souveräne europäische Alternative zu internationalen Anbietern im Zahlungsverkehr etabliert werden.

„Als Payment-Infrastrukturpartner sehen wir es als unsere Aufgabe, Banken eine zukunftsfähige Infrastruktur für innovative Zahlungsverfahren bereitzustellen und damit einen aktiven Beitrag zur Stärkung eines souveränen europäischen Zahlungsverkehrs zu leisten“, betont PSA Co-CEO Harald Flatscher. Die PSA-Services werden allen Banken offenstehen, die Wero nutzen möchten und zentrale Anforderungen im Zusammenhang mit der Implementierung adressieren – von der technischen Integration über die regulatorische Umsetzung bis hin zum operativen Betrieb.

„Wir freuen uns sehr, dass PSA es österreichischen und deutschen Banken ermöglicht, Wero als innovative, sichere und echtzeitfähige Zahlungsmethode für ihre Kunden anzubieten. Damit werden Reichweite und Zugänglichkeit von Wero deutlich gestärkt. Diese Zusammenarbeit ist ein konkreter Schritt zum Ausbau einer souveränen europäischen Zahlungslösung und trägt dazu bei, Wero europaweit noch stärker zu etablieren – zum Vorteil von Konsumentinnen und Konsumenten ebenso wie von Händlerinnen und Händlern“, so Martina Weimert, EPI CEO.

Von der PSA erhalten Banken Unterstützung entlang der gesamten Wertschöpfungskette: vom Scheme- und Produktmanagement über das Fraud- und Reklamationsmanagement bis hin zu Clearinghouse-Services sowie dem laufenden operativen Betrieb. Dieser umfassende Full-Service-Zugang zu Wero ermöglicht es Banken, ihren Kund:innen diese zusätzliche Zahlungsmöglichkeit anzubieten und gleichzeitig ihren eigenen technischen, personellen und finanziellen Aufwand dafür erheblich zu reduzieren.

Über die PSA Payment Services Austria GmbH

PSA Payment Services Austria GmbH (PSA) ist ein Transaktionsdienstleister und das österreichische Kompetenzzentrum für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Als verlässliche Partnerin bietet PSA Produkte in den Bereichen Karte, Konto und Identität und sorgt für sichere, schnelle und bequeme Transaktionen im In- und Ausland. Im Auftrag der Banken werden die Karten- und Clearinghouse-Transaktionen (Konto-zu-Konto-Überweisungen) verarbeitet und Anbindungen zum internationalen Konto-Zahlungsverkehr zur Verfügung gestellt. Zu den Services zählen auch Angebote wie eps und Identitätslösungen, etwa die 2023 eingeführte ich.app, die Kund:innen und Händler:innen eine einfache, sichere Identifikation im E-Commerce ermöglicht. Im Rahmen von Normierung und Abstimmung repräsentiert PSA die österreichische Stimme in europäischen Gremien. Zum Leistungsspektrum gehört auch die laufende Entwicklung innovativer Lösungen und Produkte für Konto und Karte. Weitere Informationen: www.psa.at | www.ich.app

Über Wero

Basierend auf sofortigen Konto-zu-Konto-Zahlungen (A2A) optimiert Wero den Zahlungsverkehr in Europa weiter, indem es Zwischeninstanzen in der Zahlungskette und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten eliminiert. Wero unterstützt bereits Zahlungen zwischen Privatpersonen und wird in Kürze Zahlungen an Gewerbetreibende (P2Pro) sowie Zahlungen für Online- und Mobile-Käufe einführen. Außerdem werden Zahlungen am Point-of-Sale sowie Zusatzdienste wie Kundenbindungsprogramme und die Verwaltung wiederkehrender Abonnements angeboten. https://wero-wallet.eu

Über die European Payments Initiative (EPI)

Die European Payments Initiative (EPI) wird von 16 europäischen Banken und Zahlungsdienstleistern unterstützt. Ihr gemeinsames Ziel ist es, mit Wero einen einheitlichen mobilen Zahlungsdienst für Unternehmen und Verbraucher:innen in ganz Europa anzubieten. EPI möchte den europäischen Zahlungsverkehr durch eine digitale, souveräne Lösung vereinfachen und Verbraucher:innen die Abwicklung aller Arten von Alltagstransaktionen über eine dezidiert souveräne digitale Geldbörse ermöglichen. Weitere Informationen unter https://epicompany.eu

