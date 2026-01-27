Dr. Hendrike Kampmann

Natürlich schön statt „schnell gemacht“: Dr. Hendrike Kampmann verrät, warum echte Ästhetik Zeit und ärztliche Planung braucht

Bild-Infos

Download

Staufen (ots)

Ob müder Gesichtsausdruck, undefinierte Konturen oder der Wunsch nach mehr Leichtigkeit: Immer mehr Frauen suchen nach dezenten, frischen Ergebnissen – doch gerade Behandlungen mit vermeintlich „natürlichem“ und vor allem schnellem Ergebnis bergen dabei erhebliche Risiken. Woran erkennen Patientinnen also wirklich verantwortungsvolle Angebote?

Wer den aktuellen Markt für ästhetische Gesichtsbehandlungen beobachtet, stößt schnell auf ein widersprüchliches Bild: Während Social-Media-Feeds mit raschen Veränderungen und großspurigen Versprechen gefüllt sind, wünschen sich die meisten Frauen stattdessen nur eines: das vertraute eigene Spiegelbild – einfach etwas frischer, mit einer natürlichen Ausstrahlung. Doch die Unsicherheiten beginnen schon vor dem ersten Behandlungstermin: Die Angst davor, nach „nur kleinen Eingriffen“ plötzlich maskenhaft, unbeweglich oder wie „gemacht“ auszusehen, ist groß. Und das meist in einem Umfeld, das von Zeitdruck, kurzen Beratungsslots und wenig transparenter Aufklärung geprägt ist. „Unnatürliche Resultate entstehen in der Regel nicht nur durch zu viel Optimierung, sondern durch fehlende Gesamtplanung, falsche Prioritäten, unpassende Dosierung und fehlendes Timing“, betont Dr. Hendrike Kampmann, Ärztin für ästhetische Medizin aus Staufen im Breisgau.

„Ohne passgenaue Herangehensweise können demnach selbst wenige Milliliter im falschen Areal den Gesamtausdruck eines Gesichts kippen“, fügt sie hinzu. „Millimeterarbeit, genaue Anatomiekenntnis und die Fähigkeit, Proportionen ganz individuell einzuschätzen, bilden somit eine unverzichtbare Grundlage.“ Dr. Hendrike Kampmanns Blick auf Ästhetik ist dabei von kunsthistorischem Wissen und langjähriger medizinischer Erfahrung geprägt. So steht bei ihr nicht das schnelle „Sofort-Ergebnis“, sondern eine nachhaltige, schrittweise Verbesserung im Vordergrund: „Erfolgreiche ästhetische Medizin bedeutet, Risiken zu kennen, Erwartungen ehrlich zu managen und gemeinsam mit den Patientinnen zu entscheiden, was langfristig harmonisch wirkt.“ Das Ziel: Ergebnisse, die im Alltag natürlich und unauffällig bleiben, für die Frauen selbst aber einen spürbaren Gewinn an Leichtigkeit und Wohlbefinden bedeuten. Auf welche Beratungskriterien es tatsächlich ankommt und wie sich dabei die Spreu vom Weizen trennen lässt, verrät Dr. Hendrike Kampmann hier.

Die unsichtbare Grenze: Warum selbst „wenig gemacht“ unnatürlich wirken kann

Wer glaubt, dass ausschließlich die Menge eines injizierten Produkts über Natürlichkeit oder Künstlichkeit entscheidet, unterliegt einem verbreiteten Irrtum. Oft ist es nicht das „Zuviel“, sondern das „Wie und Wo“, das am Ende über den Eindruck im Spiegel entscheidet. Gerade im unteren Gesichtsdrittel, rund um Mundwinkel, Lippen, Kieferlinie und Kinn, werden bereits minimale Veränderungen im Volumenaufbau, in Kontur oder Symmetrie sofort als Bruch wahrgenommen. „Kleine Mengen können große Resultate erzielen – allerdings auch fatale Auswirkungen haben, wenn sie abseits der natürlichen Proportionen gesetzt werden“, gibt Dr. Hendrike Kampmann zu bedenken.

Wer einzelne Zonen dabei isoliert behandelt, etwa nur die Lippen oder lediglich eine Falte, riskiert einen Ausdrucksverlust und Unstimmigkeit im gesamten Gesichtsbild. Hinzu kommt die Zeitkomponente: Eilig durchgeführte Schnellbehandlungen im Viertelstundentakt lassen keinen Raum für strategische Planung, Feinarbeit oder Nachsorge – grundsätzlich mit dem Ergebnis, dass Patientinnen ihr Gesicht oft als „fremd“ oder „gemacht“ erleben. „Die wirklich kritische Frage ist daher nicht: Wie viel Produkt wurde gespritzt? Sondern: War die Platzierung anatomisch und im Ausdruck des Gesichts überhaupt sinnvoll?“, erklärt Dr. Hendrike Kampmann.

Millimeterarbeit statt Wunderprodukte: Warum Präzision, Anatomie und Zeit entscheidend sind

Damit liegt auch die ärztlich-plastische Perfektion in Details: Millimeterentscheidungen, eine tiefgehende Anleitung durch die Anatomie und ein stufenweises, auf die Patientin abgestimmtes Vorgehen. „Minimal-invasive Ästhetik bedeutet, Anatomie bis ins Detail zu verstehen, denn schon ein Millimeter zu viel oder an der falschen Stelle verändert die Lichtbrechung, die Kontur und den Eindruck von Jugendlichkeit oder Müdigkeit“, so Dr. Hendrike Kampmann. Medizinische Sicherheit und natürliche Ergebnisse entstehen hierbei fast immer in Etappen: Planung, Aufbau, Kontrolle, Feinanpassung – kein einziger dieser Schritte ist verzichtbar, wenn das Resultat unauffällig frisch und harmonisch wirken soll. „Ein echtes Sofort-Makeover widerspricht der Natur unserer Gesichtszüge. Was wirklich natürlich erscheint, hat fast immer einen Prozess mit Nachkontrolle und Feinabstimmung durchlaufen“, erläutert Dr. Hendrike Kampmann hierzu.

Fazit: Die wichtigsten Kriterien für eine sichere Wahl

Wer sich erstmals mit ästhetischen Behandlungen beschäftigt, steht letztlich vor der Herausforderung, unter scheinbar identischen Angeboten die für sich richtige Wahl zu treffen. Dabei helfen aber bereits einige zentrale Prüffragen, Risiken zu minimieren und das Vorgehen der Behandlerin zu beurteilen: Wird Ihnen im Gespräch ein Gesamtkonzept erklärt oder geht es nur um das schnelle Beheben einzelner Falten? Mindestens genauso wichtig: Gibt es ausreichend Raum für Beratung, Aufklärung und vor allem für die Erklärung realistischer Erwartungen und Zeitverläufe?

Eine seriöse Praxis verzichtet bewusst auf den Druck zur schnellen Entscheidung, verweist auf mögliche Grenzen natürlicher Ergebnisse und bietet Nachsorge sowie die Bereitschaft, auch „Nein“ zu sagen. „Wer Ihnen nur empfiehlt, eine Trendzone zu behandeln oder keine Nachkontrolle anbietet, arbeitet nicht im Sinne Ihres natürlichen Ausdrucks“, stellt Dr. Hendrike Kampmann klar. Echtes Verantwortungsbewusstsein zeigt sich daran, dass auch mal von einer Maßnahme abgeraten wird – immer zugunsten des harmonischen Gesamteindrucks.

Sie wollen mehr darüber erfahren, wie natürliche ästhetische Medizin aussehen kann? In ihrer Privatpraxis in Staufen im Breisgau nimmt sich Dr. Hendrike Kampmann Zeit für eine individuelle Beratung.

Original-Content von: Dr. Hendrike Kampmann, übermittelt durch news aktuell