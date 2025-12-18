Egles Sanatorium

Kuraufenthalte im Winter in Litauen: Prävention und Erholung gewinnen an Bedeutung

Mit Beginn der kalten Jahreszeit rückt die Stärkung der allgemeinen Gesundheit stärker in den Fokus. Fachorganisationen weisen darauf hin, dass präventive Maßnahmen insbesondere in den Wintermonaten an Bedeutung gewinnen.

Neben Bewegung, ausgewogener Ernährung und ausreichender Erholung werden auch Kur- und Präventionsaufenthalte als ergänzende Angebote genutzt. Ein Beispiel ist das Egles Sanatorium im litauischen Kurort Birstonas. Die Einrichtung liegt in einer waldreichen Region und nutzt natürliche Ressourcen wie mineralhaltige Quellen sowie Moor- und Schlammanwendungen, die traditionell in der Balneo- und Kurmedizin Anwendung finden. Litauen verfügt über mehrere anerkannte Kurorte, darunter Druskininkai und Birstonas.

Die dortigen mineralhaltigen Wässer enthalten unter anderem Natrium, Magnesium, Kalzium und Brom und werden für Trinkkuren, Bäder und Inhalationen eingesetzt. Ergänzend kommen sogenannte Peloid-Anwendungen zur Wärmetherapie zum Einsatz. Nach Angaben von Gesundheitsexperten können Aufenthalte in naturnaher Umgebung zur Stressreduktion beitragen. Ruhige Landschaften, saubere Luft und regelmäßige Bewegung gelten als unterstützende Faktoren für das allgemeine Wohlbefinden. Das Egles Sanatorium bietet nach eigenen Angaben Anwendungen wie Mineral- und Thermalbäder, Inhalationen, Atemtherapien, Bewegungsprogramme sowie Sauna- und Balneotherapie an.

Die Angebote erfolgen unter medizinischer Betreuung und richten sich an Gäste, die Prävention und Erholung miteinander verbinden möchten. Eine strukturierte Erholung und ein gesundheitsbewusster Lebensstil sind wichtige Bestandteile der Prävention saisonaler Erkrankungen. Kuraufenthalte können diese Maßnahmen ergänzen, ersetzen jedoch keine medizinische Behandlung.

