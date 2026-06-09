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GKV-Sparpaket: BITMARCK-CEO warnt vor Aufweichung der Familienversicherung

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Essen (ots)

Skeptisch gegenüber dem geplanten GKV-Sparpaket zeigt sich Andreas Strausfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung von BITMARCK, im Interview mit Tagesspiegel Background. Statt der notwendigen grundlegenden Strukturreform befürchtet er "Flickschusterei".

"Die größte Sorge habe ich bei der Idee, die beitragsfreie Familienversicherung teilweise infrage zu stellen. Das halte ich für groben Unsinn", so Strausfeld. "Es gefährdet soziale Sicherungsmechanismen, ist politisch brandgefährlich und wird finanziell kaum etwas bringen."

Darüber hinaus wären die Auswirkungen auf IT-Dienstleister immens, sagt der BITMARCK-CEO: "Für IT-Provider wie uns bedeutet das Chaos. Unsere Beitrags- und Meldeverfahren sind komplett auf die beitragsfreie Familienversicherung ausgelegt. Wir müssten alles neu entwickeln - während es gleichzeitig EU-Digitalpakete und ePA-Neuentwicklungen gibt. Das würde zu massiven Ressourcenkonflikten führen."

Darüber hinaus spricht Andreas Strausfeld im Tagesspiegel über den Referentenentwurf für das Digitalgesetz, Cybersicherheit und weitere Themen. Das vollständige Interview gibt es hier.

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