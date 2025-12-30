Bolt

Trotz Wirtschaftspessimismus: Jeder Dritte in Deutschland will lieber selbstständig arbeiten

Berlin (ots)

Neue Umfrage von Bolt zeigt: Vor allem junge Menschen wünschen sich Selbstbestimmung - aber nur wenige wagen den Schritt

Die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland sind eingetrübt: Laut einer aktuellen Ipsos-Umfrage im Auftrag von Bolt bewerten 64 % der Deutschen die wirtschaftliche Lage negativ. Dennoch wünscht sich über ein Drittel (36 %) lieber selbstständig zu arbeiten als in einem klassischen Angestelltenverhältnis - unter jungen Menschen (18-24 Jahre) sind es sogar 51 %.

Die Umfrage wurde im Rahmen der "Be Your Own Boss"-Kampagne von Bolt in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Schweden durchgeführt. Ziel war es, die Einstellungen zur Selbstständigkeit und die gesellschaftliche Bedeutung von Plattformarbeit besser zu verstehen.

Junge Menschen wollen unabhängig sein - doch der Schritt fällt schwer

Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach Selbstständigkeit bei den 25-34-Jährigen (42 %) und 18-24-Jährigen (51 %). Doch der Weg in die Selbstständigkeit bleibt schwer: Nur 7 % der Deutschen planen innerhalb der nächsten zwölf Monate den Schritt zu wagen.

Hauptgründe: finanzielle Unsicherheit, fehlende soziale Absicherung und zu viel Bürokratie.

Selbstständigkeit bedeutet vor allem: Freiheit, Leidenschaft und Eigenverantwortung

Auf die Frage, was Selbstständigkeit für sie attraktiv macht, antworteten die Deutschen:

freie Zeiteinteilung (24 %)

etwas Eigenes schaffen (24 %)

persönliche Leidenschaft verfolgen (23 %)

selbst Entscheidungen treffen (20 %)

"Unsere Daten zeigen: Deutschland hat enormes unternehmerisches Potenzial - doch das System hält viele davon ab, diesen Weg zu gehen", sagt Christoph Hahn, General Manager Deutschland bei Bolt. "Plattformarbeit bietet hier einen niederschwelligen Einstieg. Vor allem junge Menschen sehen in Modellen wie Bolt eine Chance, selbstbestimmt zu arbeiten - ohne starre Strukturen."

Plattformarbeit als moderner Weg zur Selbstständigkeit

Bereits 28 % der Befragten in Deutschland sehen Fahrer:innen von Plattformen wie Bolt als echte Kleinunternehmer:innen. 36 % sagen, Plattformen geben Fahrer:innen echte Kontrolle über ihre Arbeit. 38 % finden, Plattformen erleichtern den Zugang zur Selbstständigkeit.

Politik muss neue Realitäten anerkennen

Die Mehrheit der Befragten wünscht sich mehr Schutz für Plattformarbeiter:innen - aber nicht in Form klassischer Festanstellungen. Gefordert wird ein neues Modell: Selbstständigkeit mit klarer Regulierung und sozialer Absicherung.

"Plattformarbeit ist gekommen, um zu bleiben", so Hahn. "Jetzt braucht es faire Rahmenbedingungen - damit Selbstständigkeit keine Mutprobe bleibt, sondern eine echte Option."

Über die Studie

Die repräsentative Umfrage wurde von Ipsos UK im Auftrag von Bolt durchgeführt. Befragt wurden über 2.100 Erwachsene in Deutschland (18-75 Jahre) im Zeitraum vom 25. bis 30. April 2025. Die Ergebnisse wurden nach Geschlecht, Alter, Region und Erwerbsstatus gewichtet. Bolt war für Studiendesign und Auswertung verantwortlich.

