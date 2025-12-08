DATA REVERSE® Datenrettung

Von Staubsaugerroboter bis Oktoberfest: Die 10 außergewöhnlichsten Datenrettungsfälle 2025 - zwischen Totalschaden und Totalrettung

Leipzig (ots)

Datenverlust passiert selten nach Plan. Von rund 3.000 Datenrettungen jährlich sind manche besonders kurios: Die zehn außergewöhnlichsten Fälle von 2025 zeigen, wie vielfältig die Ursachen sein können und dass selbst scheinbar hoffnungslose Situationen ein gutes Ende nehmen können.

Das Spektrum reicht vom Staubsaugerroboter, der einen USB-Stick mit wertvollen Familienfotos zerstörte, über eine Nintendo Switch im Planschbecken bis hin zum Laptop unter der Bierbank auf dem Münchner Oktoberfest. In einem Düsseldorfer Café hing ein wichtiger Pitch buchstäblich am seidenen Kabel: Ein Gast blieb am Ladekabel hängen, das iPad stürzte auf Steinboden - doch dank Logicboard-Reparatur konnten alle Präsentationsdateien gerettet werden.

Besonders kurios: Ein Opernsänger verlor beinahe seine Bewerbungsaufnahme, als sein Mac mini während einer intensiven Probe vom vibrierenden Tisch rutschte. Das rhythmische Klicken nach dem Sturz verriet einen Headcrash der mechanischen Festplatte. Im Reinraum tauschten die Spezialisten die beschädigten Schreib-Lese-Köpfe aus und stellten die Aufnahme vollständig wieder her.

Nicht minder ungewöhnlich: Eine Food-Bloggerin in Berlin stellte ihren Laptop auf der leicht geöffneten Backofentür ab. Das Gerät rutschte auf die warme Metallfläche - mehrere Lötstellen der NVMe-SSD lösten sich durch die Hitze. Nach der Reparatur waren alle Aufnahmen für eine wichtige Kooperation gerettet.

Auch kritische Geschäftsdaten waren betroffen: Ein versehentlich gelöschter DATEV-Ordner bedrohte einen Jahresabschluss, Kondenswasser auf einem RAID-Controller legte eine Arztpraxis lahm. In beiden Fällen gelang die vollständige Wiederherstellung.

DATA REVERSE® ist seit über 20 Jahren spezialisiert auf professionelle Datenrettung, IT-Forensik und Notfallwiederherstellung mit Sitz in Leipzig. Das inhabergeführte, mittelständische Unternehmen gehört mit ca. 3.000 Datenrettungen pro Jahr zu den Branchenführen im deutschsprachigen Markt.

Original-Content von: DATA REVERSE® Datenrettung, übermittelt durch news aktuell