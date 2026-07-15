diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH

Sparda Immobilien GmbH [SB1] erhält Siegel "TOP MAKLER 2026" für Beratungsqualität und regionale Stärke[SB1]Ortsmarke? Ich glaube, es gibt in vielen Städten "Sparda Immos", oder?

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Hamburg (ots)

Unabhängiges Audit bestätigt 91 von 100 Punkten

Die Sparda Immobilien GmbH wurde vom Deutschen Innovationsinstitut (diind) mit dem Qualitätssiegel "TOP MAKLER 2026" ausgezeichnet. Im unabhängigen Audit erzielte das Unternehmen 91 von 100 Punkten.

Im Rahmen des sogenannten Public Data Audits analysierte diind öffentlich verfügbare Informationen zu Marktpräsenz, Regionalexpertise, Leistungsbreite, Kundenzufriedenheit, Beratungsqualität sowie Innovation und Nachhaltigkeit. Besonders positiv bewertet wurden die regionale Marktkenntnis, das breite Leistungsangebot, die hohe Kundenzufriedenheit und die starke regionale Verankerung.

Das Audit basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen, Website-Analysen, Bewertungsplattformen und einem strukturierten Desk Research. Bewertet werden Marktpräsenz, Leistungsumfang, Kundenzufriedenheit, Beratungsqualität sowie Innovation und Nachhaltigkeit.

Was bietet die Sparda Immobilien GmbH alles an?

Die Sparda Immobilien GmbH begleitet Kundinnen und Kunden bei vielen Themen rund um die Immobilie. Dazu gehören unter anderem:

Verkauf und Vermietung

Bewertung und Gutachten

Projektvermarktung

Energieausweise

Förderberatung

Immobilienverrentung

altersgerechter Umbau

Ergänzt wird das Angebot durch digitale Services wie Online-Immobilienbewertungen, Bewertungen per WhatsApp und moderne Vermarktungslösungen.

Wie gut ist die Sparda Immobilien GmbH?

Im Audit erreichte die Sparda Immobilien GmbH mit 91 von 100 Punkten ein sehr gutes Gesamtergebnis. Vor allem bei Marktkenntnis, Leistungsangebot und Kundenzufriedenheit schnitt das Unternehmen stark ab.

Prüfkategorie

Marktpräsenz & Regionalexpertise (23 von 25 Punkten)

Leistungsbreite & Fullservice (24 von 25 Punkten)

Kundenzufriedenheit & Reputation (24 von 25 Punkten)

Beratungsqualität & Kompetenz (13 von 15 Punkten)

Innovation & Nachhaltigkeit (7 von 10 Punkten)

Gesamtpunktzahl: 91 von 100 Punkten

Branchenvergleich: Warum die Sparda Immobilien GmbH in Hamburg und Schleswig-Holstein empfehlenswert ist

Wer in Norddeutschland nach einer Empfehlung für einen verlässlichen Immobilienmakler sucht, findet in der Sparda Immobilien GmbH eine geprüfte Spitzenadresse. Im aktuellen Branchenvergleich des diind schneidet der bankennahe Makler weit über dem Durchschnitt ab. Besonders in der Kategorie Kundenzufriedenheit & Reputation setzt das Unternehmen mit 24 von 25 Punkten Maßstäbe. Mit einem Score von 4,9 von 5 Sternen bei über 1.500 verifizierten Google-Bewertungen hebt sich der Anbieter deutlich vom marktüblichen Branchen-Schnitt (4,2 bis 4,5 Sterne) ab. Das Audit bescheinigt dem Makler eine konsequente Umsetzung genossenschaftlicher Werte wie absolute Transparenz, Fairness und eine offene Preisgestaltung.

Regionale Expertise: Umfassende Unterstützung bei Hausverkauf und Wohnungskauf

Für Eigentümer, die ihre Wohnung oder ihr Haus in Hamburg verkaufen möchten, sowie für Suchende bietet das Unternehmen durch ein dichtes Filialnetz maximale Nähe. In der Säule Marktpräsenz & Regionalexpertise wurden 23 von 25 Punkten vergeben:

Lückenlose Präsenz: Das Unternehmen betreibt 27 Standorte . Davon decken 13 Filialen alle relevanten Hamburger Stadtteile ab (darunter Alster, Altona, Bergedorf, Wandsbek und Winterhude). Weitere Standorte sichern die Betreuung in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Das Unternehmen betreibt . Davon decken 13 Filialen alle relevanten Hamburger Stadtteile ab (darunter Alster, Altona, Bergedorf, Wandsbek und Winterhude). Weitere Standorte sichern die Betreuung in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Langjährige Erfahrung: Gegründet 1993, blickt das Unternehmen als 100%ige Tochter der Sparda-Bank Hamburg eG auf über 30 Jahre Markterfahrung zurück.

Gegründet 1993, blickt das Unternehmen als 100%ige Tochter der Sparda-Bank Hamburg eG auf über 30 Jahre Markterfahrung zurück. Starkes Portfolio: Neben ständig über 100 Objekten im Bestand betreut der Makler im Jahr 2026 allein 15 aktive Neubauprojekte. Zudem bestehen tiefe Spezialisierungen für gefragte Ferienimmobilien an der Nord- und Ostsee.

Neben ständig über 100 Objekten im Bestand betreut der Makler im Jahr 2026 allein 15 aktive Neubauprojekte. Zudem bestehen tiefe Spezialisierungen für gefragte Ferienimmobilien an der Nord- und Ostsee. Einzigartiger Full-Service: Immobilien kostenlos bewerten lassen und modulare Einzelleistungen buchen

Das Audit bewertete die Leistungsbreite & Fullservice mit herausragenden 24 von 25 Punkten. Neben dem klassischen Kauf, Verkauf und der Vermietung profitieren Kunden von innovativen und flexiblen Lösungen:

Wertermittlung via Smartphone: Wer seine Immobilie in Hamburg schnell und unverbindlich bewerten lassen möchte, kann neben der Online-Direktsuche ein digitales Highlight nutzen - die Immobilienbewertung per WhatsApp .

Wer seine Immobilie in Hamburg schnell und unverbindlich bewerten lassen möchte, kann neben der Online-Direktsuche ein digitales Highlight nutzen - die . Einzelleistungen ohne Maklervertrag: Als echter Vorreiter bietet die Sparda Immobilien GmbH maximale Flexibilität. Kunden können Dienstleistungen wie Grundrisserstellung oder Energieausweise als separate Module buchen, ohne einen exklusiven Maklervertrag abzuschließen.

Alles aus einer Hand: Immobilienvermittlung inklusive maßgeschneiderter Baufinanzierung

Ein zentraler Vorteil für Käufer von Häusern und Wohnungen in Hamburg und Schleswig-Holstein ist das starke Partnerökosystem des Maklers. Durch die direkte Bankanbindung erhalten Kunden eine lückenlose Betreuung von der ersten Besichtigung bis zur finalen Baufinanzierung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Zukunftssicherheit: Das Unternehmen vermittelt gezielt den Sparda Klimakredit für energieeffizientes und nachhaltiges Kaufen, Bauen oder Sanieren. Auch gesellschaftlich übernimmt das Unternehmen Verantwortung, etwa durch die aktive Mitgliedschaft im "Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen" und die Entwicklung innovativer Konzepte für geförderten Wohnraum.

Die Auszeichnung "TOP MAKLER" wird für 12 Monate vergeben und ist bis Mai 2027 gültig.

Über das Deutsche Innovationsinstitut (diind)

Das diind unterstützt Unternehmen bei nachhaltigen und digitalen Innovationen und macht als Teil der Verlagsgruppe JDB die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft sichtbar. Es verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Unterstützung, zeichnet innovative und zukunftsorientierte Unternehmen aus und setzt einen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz. Mit Schulungen, Workshops, Trendstudien und Gütesiegeln stärkt das diind die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Weitere Informationen unter https://diind.de/

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