ARD-Dokumentation über Walter Temmer begeistert Zuschauer: Erfolg mit Mut, Timing und Unternehmergeist

Mit der ARD-Sendung "Moneymaker Walter Temmer - Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär" hat Walter Temmer Aufmerksamkeit erregt. Die Dokumentation erzählt die Geschichte eines Mannes, der aus einer simplen Idee eine Unternehmensgruppe formte, die heute in mehreren Branchen aktiv ist.

Der Steirer begann seine Laufbahn mit Domain-Geschäften und zählt inzwischen zu den bedeutendsten Privatunternehmern Österreichs. 46 Firmen und Firmenbeteiligungen sind unter seinem Dach vereint - von Immobilienprojekten über Online-Plattformen bis zu Medien-Dienstleistungen.

Ein zentrales Erfolgsinstrument ist die Temmer Methode. Sie unterstützt Betriebe dabei, Marketingprozesse zu strukturieren, Reichweite zu erhöhen und Kundenkontakte zu steigern. Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bewährt sich dieses System - wie das Beispiel der ESS Group zeigt, deren Verkaufsergebnisse sich nach der Zusammenarbeit deutlich verbesserten.

Neben dem Unternehmertum setzt Temmer auf Nachhaltigkeit und regionale Förderung. Auf temmercity.com entstehen neue Wohn- und Arbeitsräume, während medien.com Unternehmen beim Aufbau ihrer Marke unterstützt.

Privat lebt Walter Temmer mit Susi, die ebenfalls geschäftlich aktiv ist, und dem Hündchen Heidi, das das Paar seit 2025 begleitet. Seine Eltern bezeichnet er als seine größten Vorbilder - eine Verbindung, die zeigt, wie sehr ihm Familie und Heimat am Herzen liegen.

Die ARD hebt in ihrer Doku hervor, dass Temmers Erfolg nicht allein auf Kapital, sondern vor allem auf Mut und Timing basiert - Eigenschaften, die ihn zu einer der spannendsten Unternehmerfiguren des Landes machen.

Die gesamte ARD-Dokumentation "Moneymaker Walter Temmer - Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär" und alles Wissenswerte über Walter Temmer findet man unter: www.waltertemmer.com.

