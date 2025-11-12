Autoland AG

Christian Lindner wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG - Größter markenunabhängiger Automobilhandelskonzern setzt starkes Wachstum fort - Umsatzmilliarde in 2025 erwartet

Berlin/ Sandersdorf-Brehna

Die Autoland AG, Deutschlands größter markenunabhängiger Automobilhandelskonzern, holt hochkarätige Verstärkung in die Unternehmensführung: Christian Lindner wird zum 1. Januar 2026 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Der frühere Bundesfinanzminister, bekennende Autofahrer und Kommunikationsexperte wird in seiner neuen Rolle die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung verantworten.

Autoland befindet sich auf starkem Wachstumskurs: 2024 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 890 Mio. Euro, beschäftigt zur Zeit 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an 32 Standorten - vorwiegend in Ostdeutschland - vertreten. Die Verpflichtung von Christian Lindner ist Teil der Wachstumsstrategie von Autoland. Die Geschäftstätigkeit soll künftig auf ganz Deutschland ausgeweitet, die digitalen Vertriebskanäle verstärkt und das Unternehmen zu einem führenden Mobilitätsdienstleister weiterentwickelt werden.

Die Autoland AG wurde 1978 von Wilfried Wilhelm Anclam als Ein-Mann-Betrieb in Hannover gegründet. 1990 fokussierte Anclam seine unternehmerischen Tätigkeiten auf Ostdeutschland und baute das Handelsunternehmen vom Standort Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt kontinuierlich weiter auf. Anclam begründet seine Entscheidung für Christian Lindner so:

"Autoland wächst stark. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Führung meines Unternehmens für die Zukunft größer aufzustellen. Christian Lindner ist einer der profiliertesten Verfechter der individuellen Mobilität. Und er ist ein Macher. Mich hat über viele Jahre beeindruckt, mit welcher Disziplin und mit welchem Fleiß er seinen Weg gegangen ist. Er hat bewiesen, dass er Vertrieb und Kampagne beherrscht und ein exzellenter Kommunikator ist. Mit seinen Talenten wird Christian Lindner das ganze Unternehmen voranbringen. Er wird den Vertrieb stärken, die Digitalisierung unterschiedlicher Geschäftsbereiche des Konzerns beschleunigen und die Internationalisierung von Autoland vorantreiben. Mit ihm steigern wir die Bekanntheit und Reputation unseres Unternehmens in höchstem Maße."

Der 46-jährige Lindner war über zwei Jahrzehnte in verschiedenen politischen Spitzenfunktionen tätig. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung und Kompetenzen im Bereich Marketing, Kommunikation und Digitalisierung, die er nun in seiner unternehmerischen Rolle einbringt. Für ihn ergibt sich die Tätigkeit bei Autoland folgerichtig aus seinem bisherigen Wirken:

"Der Mittelstand hat mich immer beeindruckt. Früher habe ich mich für gute Rahmenbedingungen eingesetzt. Heute will ich selbst dort arbeiten, wo das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt. Dass es die Autobranche ist, wird niemanden überraschen, der meine persönlichen Leidenschaften kennt. Für mich ist individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit. Deshalb darf das Auto nicht zum Luxusgut für wenige werden, sondern muss für viele Menschen bezahlbar bleiben. Das ist die Mission von Autoland und meine."

Über die Autoland AG: Die Firmenzentrale der Autoland AG befindet sich im sachsen-anhaltinischen Sandersdorf-Brehna und der Firmensitz in Berlin. Das Unternehmen ist Deutschlands größter herstellerunabhängiger Autodiscounter. Autoland betreibt derzeit 32 Niederlassungen in neun Bundesländern und beschäftigt 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Autoland einen Rekordumsatz von 890 Mio. Euro mit über 50.000 verkauften Autos. Für 2025 wird erwartet, dass Autoland erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz mit knapp 60.000 verkauften Fahrzeugen erreicht. Damit zählt es zu den wachstumsstärksten Automobildiscountern in Deutschland. Autoland bietet eine breite Auswahl an Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen mit bis zu 40 Prozent Preisvorteil, ergänzt durch Services rund ums Auto. Das Unternehmen macht damit Mobilität für alle Kundengruppen erreichbar. Autoland hat mehr als 10.000 Fahrzeuge aus über 30 Automarken sofort verfügbar.

Über Wilfried Wilhelm Anclam: Wilfried Wilhelm Anclam (Jg. 1957) ist Gründer, alleiniger Eigentümer und Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Nach seiner Ausbildung als Polizeibeamter startete er 1978 als Automobilhändler in einer Garage in Hannover und entwickelte das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten zu Deutschlands größtem herstellerunabhängigen Automobildiscountern. Unter seiner Leitung erreicht das Unternehmen jährlich neue Umsatzrekorde und steuert in 2025 erstmals die Umsatzmilliarde an. Anclam ist Selfmade-Unternehmer und steht für unternehmerischen Mut, Kreativität und absolute Kundenorientierung. Sein Ziel: Bezahlbare Mobilität für alle.

Über Christian Lindner: Christian Lindner (Jg. 1979) wird ab 1. Januar 2026 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. In dieser Rolle verantwortet er die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung. Zuvor war Lindner über zwei Jahrzehnte in der Politik aktiv, unter anderem als Bundesfinanzminister (2021-2024) und Bundesvorsitzender der FDP (2013-2025). In dieser Zeit galt er als einer der profiliertesten Wirtschaftspolitiker Deutschlands. Sein Wechsel zu Autoland ist Ausdruck seines Gestaltungswillens, unternehmerische Verantwortung in der Praxis zu übernehmen. Neben seiner Tätigkeit bei Autoland engagiert er sich in Beiräten und Stiftungen, die sich für Mittelstand, Digitalisierung und Transformation einsetzen.

