Kuvings Deutschland

Kuvings Deutschland startet Black Friday 2025 - 30 % Rabatt auf alle Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Premium-Küchenmarke Kuvings Deutschland (www.kuvings.de) eröffnet offiziell die Black-Friday- und Cyber-Monday-Saison 2025.

Vom 14. November bis 1. Dezember erhalten Kundinnen und Kunden30 % Rabatt auf das gesamte Sortiment - darunter alle preisgekrönten Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer.

Warum so viele sich für Kuvings entscheiden

Seit über 47 Jahren steht Kuvings für Qualität, Innovation und Gesundheit. Die Marke hat sich weltweit einen Namen gemacht, weil sie frische Säfte und Smoothies neu definiert - reich an Nährstoffen, voller Geschmack und frei von Zusatzstoffen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Black-Friday-Aktion steht der AUTO10S Hands-Free Slow Juicer, ein vollautomatischer Entsafter, der das Entsaften zu einem entspannten Ritual macht. Dank des großzügigen Einfülltrichters und der patentierten JMCS-Technologie werden Obst und Gemüse schonend gepresst, sodass Vitamine, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe bestmöglich erhalten bleiben.

Ergänzt wird das Sortiment durch hochwertige Vakuum-Mixer, die mit modernster Technologie Oxidation minimieren und so eine besonders feine, nährstoffreiche Textur garantieren - ideal für Smoothies, Suppen oder pflanzliche Milchalternativen.

Für alle, die Gesundheit einfach genießen möchten

"Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten leicht in ihren Alltag zu integrieren - mit Geräten, die nicht nur leistungsstark, sondern auch inspirierend sind", erklärt Esther, Team Lead Online Marketing bei Kuvings Deutschland.

"Die diesjährige Black-Friday-Aktion ist deshalb mehr als ein Rabatt - sie ist eine Einladung, in Qualität und Wohlbefinden zu investieren."

Die wichtigsten Aktionsdetails

30 % Rabatt auf alle Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer

auf alle Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer Aktionszeitraum: 14. November - 1. Dezember 2025

14. November - 1. Dezember 2025 Schnelle Lieferung: 2-4 Tage innerhalb Deutschlands

2-4 Tage innerhalb Deutschlands Exklusiv im offiziellen Onlineshop: www.kuvings.de

Über Kuvings Deutschland

Kuvings ist ein international führender Hersteller von Premium-Entsaftern und Vakuum-Mixern, vertreten in über 90 Ländern weltweit.

Das Unternehmen steht für Innovation, Design und Langlebigkeit - mit dem Ziel, Menschen auf der ganzen Welt zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren.

Original-Content von: Kuvings Deutschland, übermittelt durch news aktuell