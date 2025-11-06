Netversor GmbH

SIM-Networks bietet kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 12.000 Euro

Der deutsche IT-Infrastrukturanbieter SIM-Networks hat im Oktober 2025 ein spezielles Angebot gestartet: Neukundinnen und Neukunden aus Deutschland erhalten im ersten Jahr kostenlose Cloud-Ressourcen im Wert von bis zu 1.000 Euro pro Monat.

Das Unternehmen aus Karlsruhe will mit diesem Angebot insbesondere Start-ups und schnell wachsenden Unternehmen den Einstieg in die Cloud erleichtern und ihnen die Möglichkeit bieten, Cloud-Lösungen risikofrei und ohne Anfangsinvestition zu testen. Ein weiterer Vorteil: Die Migration ist ebenfalls kostenlos, was mögliche Hemmschwellen abbaut und die Umstellung auf eine andere IT-Plattform erleichtert. Im Angebot inbegriffen sind u. a. Cloud-Server, GPU-Server, Backup-Service und S3-Storage. Nicht abgedeckt sind Lizenzen, physische Hardware und SLA.

SIM-Networks betreibt zertifizierte Tier III+ Rechenzentren in Deutschland und Niederlande und gewährleistet höchste Verfügbarkeit, Datenschutz und Sicherheit. Seit zehn Jahren unterstützt das Unternehmen kleine und mittelständische Betriebe sowie größere Organisationen bei der Planung, Umsetzung und dem Betrieb von IT-Plattformen in ganz Europa. Das neue Angebot richtet sich insbesondere an junge und schnell wachsende Unternehmen, die auf Skalierbarkeit angewiesen sind und ihre Plattform modernisieren möchten.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem persönlichen Kundensupport. Die persönliche und individuelle Betreuung stellt sicher, dass Fragen umgehend beantwortet und technische Belange effizient und schnell umgesetzt werden. Der Support begleitet Unternehmen von der Erstberatung, über die Migration, bis zum laufenden Betrieb und ist 24/7 erreichbar.

Unternehmen, die erwägen, in die Cloud zu migrieren oder ihren aktuellen IT-Infrastrukturanbieter zu wechseln, erfahren alle Details zum Angebot von SIM-Networks unter.

SIM-Networks ist ein deutscher IT-Infrastrukturanbieter, der Cloud-, dedizierte und Hosting-Lösungen anbietet. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Kunden in ganz Europa und weltweit und ist spezialisiert auf leistungsstarke, individuelle Lösungen sowie persönlichen Support rund um die Uhr.

