Daniel Harbs

Daniel Harbs über Leaky Gut, Inflammaging & Co.: Warum stille Entzündungen uns schneller altern lassen

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Hamburg (ots)

Millionen Menschen kämpfen täglich mit Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Verdauungsbeschwerden und suchen die Ursache überall, nur nicht im Darm. Dabei zeigt die moderne Longevity-Medizin: Chronische, niedriggradige Entzündungen sind einer der mächtigsten Treiber biologischer Alterung. Doch wie lässt sich ein Prozess stoppen, den man nicht einmal spürt?

Wer sich intensiv mit seiner Gesundheit beschäftigt, kennt das Gefühl: Man achtet auf die Ernährung, treibt regelmäßig Sport und optimiert seinen Schlaf und sein Stressmanagement. Dennoch bleiben die gewünschten Effekte häufig aus. Stattdessen zeigen sich unspezifische Beschwerden wie chronische Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Verdauungsstörungen, deren Ursache oft unklar bleibt. In der Folge konzentrieren sich viele auf einzelne Stellschrauben wie Supplemente oder Ernährungsoptimierung. Der entscheidende Zusammenhang bleibt dabei oft unbeachtet: die enge Verbindung zwischen Darmgesundheit, chronischen Entzündungsprozessen und biologischer Alterung. Genau hier liegt jedoch ein zentraler Ansatzpunkt. „Wer chronische Entzündungen dauerhaft ignoriert, riskiert nicht nur beschleunigte Alterungsprozesse, sondern legt damit auch den Grundstein für die Entstehung chronischer Erkrankungen, die sich oft erst Jahre später manifestieren“, warnt Daniel Harbs, Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkten in Ernährungsmedizin, Präventivmedizin, Stoffwechselmedizin und Longevity-Medizin.

„Die gute Nachricht ist: Diese Prozesse sind messbar und beeinflussbar. Wer die richtigen Stellschrauben kennt, kann die biologische Alterung also aktiv verlangsamen“, erklärt Daniel Harbs. Als Facharzt mit Schwerpunkt auf Longevity-Medizin beschäftigt er sich täglich mit den biologischen Mechanismen von Alterung und Zellgesundheit. Dabei kombiniert er moderne Diagnostik mit individuell abgestimmten Maßnahmen zur Verbesserung von Darmgesundheit, Entzündungsregulation und Zellfunktion, mit dem Ziel, biologische Alterungsprozesse nicht nur zu verstehen, sondern messbar zu beeinflussen. Die Verbindung zwischen Darmgesundheit, Entzündungsprozessen und Zellalterung sieht er als einen der zentralen Ansatzpunkte moderner Longevity-Medizin, da diese Prozesse direkt die Funktion von Zellen und Mitochondrien beeinflussen.

Inflammaging: Wenn das Immunsystem zum stillen Zerstörer wird

Inflammaging – zusammengesetzt aus den englischen Begriffen „Inflammation“ (Entzündung) und „Aging“ (Alterung) – bezeichnet eine chronische, niedriggradige Entzündungsaktivität im Körper, die ohne akute Symptome verläuft, aber langfristig Zellstrukturen, Gewebe und Organfunktionen schädigen kann. Das Tückische daran: Wer keine Schmerzen, kein Fieber und keine klassischen Entzündungszeichen verspürt, geht davon aus, dass alles in Ordnung ist. Doch auf molekularer Ebene läuft ein schleichender Prozess ab, der die Zellen von innen heraus schwächt. Ein zentraler Mechanismus dabei ist die Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-κB, der als molekularer Schalter für entzündliche Signalwege fungiert. Chronischer Stress, Umweltgifte und eine gestörte Darmflora können diesen Schalter dauerhaft in die „Ein“-Position bringen.

Die Folge: eine kontinuierliche Immunreaktion, die zelluläre Reinigungsprozesse beeinträchtigt und die Funktion der Mitochondrien, also der Energieproduzenten der Zellen, nachhaltig stört. Weniger effiziente Mitochondrien bedeuten weniger ATP, also weniger Energie auf zellulärer Ebene, was sich direkt auf Leistungsfähigkeit und Vitalität auswirkt. „Inflammaging ist kein Randphänomen der Altersmedizin. Es ist ein zentraler Mechanismus, der die biologische Alterung aktiv antreibt und den wir in der Longevity-Medizin konsequent adressieren müssen“, betont Daniel Harbs.

Der Darm als Schaltzentrale des Immunsystems

Wer Entzündungen verstehen will, muss den Darm verstehen. Als größtes Immunorgan des menschlichen Körpers ist er weit mehr als ein Verdauungsorgan. Er ist die Schnittstelle zwischen Umwelt, Immunsystem und Stoffwechsel. Hier wird täglich entschieden, ob Immunreaktionen ausgelöst oder toleriert werden. Das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller im Darm lebenden Mikroorganismen, spielt dabei eine Schlüsselrolle: Es beeinflusst sowohl Stoffwechselprozesse als auch die Regulation von Entzündungen im gesamten Körper. Gerät dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht und gerät damit in einen Zustand, der als Dysbiose bezeichnet wird, überwiegen potenziell schädliche Mikroorganismen, während nützliche Bakterien zurückgedrängt werden. Das Ergebnis: ein Milieu, das entzündliche Prozesse aktiv fördert. Hinzu kommt die Darmbarriere, die unter gesunden Bedingungen selektiv Nährstoffe durchlässt und gleichzeitig schädliche Stoffe zurückhält. „Der Darm ist keine isolierte Verdauungsstation, sondern das Fundament unserer Immunregulation, und wer ihn vernachlässigt, vernachlässigt seine gesamte Gesundheit“, erklärt Daniel Harbs.

Leaky Gut: Wenn die Schutzbarriere versagt

Ist die Darmbarriere geschwächt, spricht man von Leaky Gut – einer erhöhten Durchlässigkeit, bei der Substanzen wie Toxine, Bakterienbestandteile oder unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile in den Blutkreislauf gelangen können. Was im Darm bleiben sollte, tritt nun in den Körperkreislauf über und aktiviert das Immunsystem, aber nicht lokal, sondern systemisch, also im gesamten Organismus. Langfristig können dadurch Zellschäden entstehen, die DNA-Stabilität beeinträchtigt und biologische Alterungsprozesse beschleunigt werden.

Verstärkt wird dieser Prozess durch die enge Wechselwirkung zwischen chronischen Entzündungen und oxidativem Stress: Entzündungen fördern die Bildung freier Radikale, die ihrerseits Zellstrukturen wie DNA, Proteine und Zellmembranen schädigen. Oxidativer Stress entsteht immer dann, wenn das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und antioxidativen Schutzsystemen kippt. Faktoren wie chronischer Stress, eine unausgewogene Ernährung, Alkohol, Schlafmangel und bestimmte Medikamente können die Darmbarriere zusätzlich schwächen und das Risiko für Leaky Gut erhöhen.

Doch genau hier setzt auch die Behandlung an: Ziel ist es, die Darmbarriere zu stabilisieren, das Mikrobiom ins Gleichgewicht zu bringen und entzündliche Prozesse zu reduzieren. Eine zentrale Rolle spielt eine gezielte Ernährungsstrategie mit ballaststoffreichen und entzündungshemmenden Nährstoffen, um nützliche Darmbakterien zu fördern und die Regeneration der Darmschleimhaut zu unterstützen. Ergänzend können individuell ausgewählte Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe sowie probiotische und präbiotische Ansätze eingesetzt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die Aminosäure Glutamin, die als wichtige Energiequelle für die Zellen der Darmschleimhaut dient und deren Regeneration gezielt unterstützen kann. Gleichzeitig ist es entscheidend, belastende Faktoren wie chronischen Stress oder Schlafmangel zu reduzieren, um die Ursachen des Leaky Gut langfristig zu adressieren.

„Leaky Gut ist kein Modebegriff“, mahnt Daniel Harbs. „Es ist ein realer, messbarer Zustand, der das Immunsystem in einen Dauerzustand der Alarmbereitschaft versetzt und damit Inflammaging direkt befeuert.“

Longevity-Strategien: Entzündungen gezielt reduzieren

Die gute Nachricht: Wer die Zusammenhänge kennt, kann gezielt gegensteuern. Entscheidend dabei sind vor allem die gezielte Regulation von Entzündungsprozessen, die Stabilisierung der Darmgesundheit sowie der Schutz der Zellfunktion. Konkrete Ansatzpunkte finden sich auf mehreren Ebenen. Bestimmte Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Curcumin, Sulforaphan, Resveratrol oder Omega-3-Fettsäuren können entzündliche Signalwege modulieren und antioxidative Schutzmechanismen stärken. Gleichzeitig unterstützt eine ausreichende Versorgung mit Antioxidantien körpereigene Enzymsysteme wie die Superoxiddismutase, die freie Radikale neutralisiert und Zellschäden reduziert. Ergänzend wirken regelmäßige Bewegung und Strategien wie Intervallfasten entzündungshemmend, indem sie den Stoffwechsel aktivieren und zelluläre Reinigungsprozesse wie die Autophagie fördern. Auch die Darmgesundheit spielt eine zentrale Rolle: Eine ballaststoffreiche Ernährung sowie fermentierte Lebensmittel stabilisieren das Mikrobiom und tragen dazu bei, entzündliche Prozesse langfristig zu regulieren. Entscheidend ist dabei stets ein individueller Ansatz, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt und gezielt miteinander verbindet.

„Longevity bedeutet nicht, den Alterungsprozess aufzuhalten. Es bedeutet, die biologischen Mechanismen zu kennen, die ihn beschleunigen, und sie durch gezielte, individuell abgestimmte Maßnahmen zu beeinflussen“, fasst Daniel Harbs zusammen.

Mit seinem Buch „Der Stoffwechsel- & Longevity-Code“ bietet Daniel Harbs einen fundierten und verständlichen Einblick in die biologischen Mechanismen des Alterns. Er zeigt, wie moderne Prävention heute bereits auf Zellebene ansetzen kann – wissenschaftlich fundiert, praxisnah und ganzheitlich.

Für Leserinnen und Leser, die dieses Wissen nicht nur verstehen, sondern strukturiert und begleitet in den Alltag integrieren möchten, erscheint in Kürze der 90-Tage-Masterplan „Der Stoffwechsel- & Longevity-Code“, der auf den Inhalten des Buches aufbaut und eine systematische Umsetzung ermöglicht.

Darüber hinaus befindet sich auch die Ausbildung zum Stoffwechsel- und Longevity-Coach in Vorbereitung. Sie richtet sich an Menschen, die die Inhalte vertiefen und andere auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und Langlebigkeit begleiten möchten.

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